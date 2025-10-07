15 років ув’язнення отримав зрадник, який на замовлення РФ шпигував за базуванням Сил оборони та намагався встановити GPS-маячок на спецтранспорт ЗСУ, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв на Кіровоградщині. На замовлення РФ зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за допомогою прихованого "маячка" рашисти сподівалися в режимі реального часу відстежувати рух українських військ у напрямку фронту.

Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, виконанням ворожого завдання займався завербований російськими спецслужбістами 20-річний мешканець Київщини.

У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

"Після вербування агенту дали завдання: прибути до Кіровоградської області та відстежувати місця базування автоколон Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Далі зловмисник обманом залучив до підривної діяльності місцевого неповнолітнього, пообіцявши йому "швидкі гроші".

За це юнак мав у темну пору доби прокрастися до спецавтомобіля ЗСУ і встановити на ньому GPS-трекер.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили ворожий задум і затримали агента в лютому цього року.

"Також під час розслідування було задокументовано, як зловмисник для куратора додатково стежив за геолокаціями блокпостів та будівель ТЦК", - додали в СБУ

За матеріалами слідства СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

