15 років ув’язнення отримав зрадник, який на замовлення РФ шпигував за базуванням Сил оборони та намагався встановити GPS-маячок на спецтранспорт ЗСУ, - СБУ
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв на Кіровоградщині. На замовлення РФ зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, за допомогою прихованого "маячка" рашисти сподівалися в режимі реального часу відстежувати рух українських військ у напрямку фронту.
Що про зрадника відомо?
Як встановило розслідування, виконанням ворожого завдання займався завербований російськими спецслужбістами 20-річний мешканець Київщини.
У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легких" заробітків у Телеграм-каналах.
"Після вербування агенту дали завдання: прибути до Кіровоградської області та відстежувати місця базування автоколон Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Далі зловмисник обманом залучив до підривної діяльності місцевого неповнолітнього, пообіцявши йому "швидкі гроші".
За це юнак мав у темну пору доби прокрастися до спецавтомобіля ЗСУ і встановити на ньому GPS-трекер.
Співробітники Служби безпеки завчасно викрили ворожий задум і затримали агента в лютому цього року.
"Також під час розслідування було задокументовано, як зловмисник для куратора додатково стежив за геолокаціями блокпостів та будівель ТЦК", - додали в СБУ
За матеріалами слідства СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
