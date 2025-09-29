УКР
Затримано агента ФСБ, який збирав координати для ударів РФ по військових об’єктах на Хмельниччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Хмельниччині. Зловмисник збирав координати місцевих військових об’єктів та оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, агентом ФСБ виявився місцевий різноробочий. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

зрадник з Хмельниччини

Як зрадник збирав інформацію?

Для збору розвідданих фігурант випитував "потрібну" інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

"Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах", - пояснили в СБУ.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували підривну діяльність агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної "цілі".

При обшуках у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що зраднику загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (13404) шпигунство (1059) Хмельницька область (1025)
а за розмінований Чонгар та травневі шашлики теж довічне дадуть?
показати весь коментар
29.09.2025 10:16 Відповісти
ви нє панімаіті-ета другоє...
показати весь коментар
29.09.2025 10:42 Відповісти
Я тільки дуже сподіваюсь, що на кожного "затриманого та перебуваючого під вартою" припадають два-три "застрелених при спробі втечі". Бо цей біомусор треба утілізувати, а не годувати.
показати весь коментар
29.09.2025 10:17 Відповісти
Чому ТЦК таким не допомагає знайти заробіток?
показати весь коментар
29.09.2025 10:59 Відповісти
 
 