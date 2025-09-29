Задержан агент ФСБ, который собирал координаты для ударов РФ по военным объектам на Хмельнитчине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одного российского агента в Хмельницкой области. Злоумышленник собирал координаты местных военных объектов и оборонных заводов, по которым враг готовил комбинированные атаки дронами и ракетным вооружением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установило расследование, агентом ФСБ оказался местный разнорабочий. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
Как предатель собирал информацию?
Для сбора разведданных фигурант выспрашивал "нужную" информацию во время бытовых разговоров со знакомыми.
"Затем он проводил доразведку на местности, фотографируя потенциальные объекты, и обозначал их координаты на гугл-картах", - пояснили в СБУ.
Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали подрывную деятельность агента и задержали его "на горячем", когда он пытался снять видео вблизи потенциальной "цели".
При обысках у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Что предателю грозит?
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
