15 лет тюрьмы получил предатель, который по заказу РФ шпионил за базированием Сил обороны и пытался установить GPS-маячок на спецтранспорт ВСУ, - СБУ

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент, действовавший на Кировоградщине. По заказу РФ злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, с помощью скрытого "маячка" рашисты надеялись в режиме реального времени отслеживать движение украинских войск в направлении фронта.

Что о предателе известно?

Как установило расследование, выполнением вражеского задания занимался завербованный российскими спецслужбистами 20-летний житель Киевской области.

В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легких" заработков в Телеграм-каналах.

"После вербовки агенту дали задание: прибыть в Кировоградскую область и отслеживать места базирования автоколонн Сил обороны", - говорится в сообщении.

Далее злоумышленник обманом привлек к подрывной деятельности местного несовершеннолетнего, пообещав ему "быстрые деньги".

За это юноша должен был в темное время суток прокрасться к спецавтомобилю ВСУ и установить на нем GPS-трекер.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в феврале этого года.

"Также в ходе расследования было задокументировано, как злоумышленник для куратора дополнительно следил за геолокациями блокпостов и зданий ТЦК", - добавили в СБУ

По материалам следствия СБУ суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

