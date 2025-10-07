РУС
Шпионаж в пользу РФ
2 288 19

Задержан гражданин РФ, вступивший в Силы обороны и корректировавший ракетные удары РФ по Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ разоблачила новое агентурное проникновение фсб в подразделения Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам спецоперации во Львове задержан гражданин РФ, который, устроившись добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ, начал работать на российскую спецслужбу.

В частности, этот фигурант корректировал ракетные удары рашистов по Львовской области.

российский агент проник в Силы обороны
Какие данные он передавал РФ?

По данным СБУ, чтобы выполнить вражеское задание, фигурант "сливал" в фсб координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей.

Также фигурант посылал врагу геолокации бронеколонн, транзитных складов и автопарков на украинском пограничье.

"Установлено, что россиянин поддерживал контакт с куратором через анонимные чаты. Для конспирации агентурной связи "крот" использовал три смартфона с различными операторами, в частности - стран Евросоюза.

Однако, врагу это не помогло. Сотрудники СБУ задокументировали разведактивность агента и задержали его, когда он направлялся к банкомату, чтобы проверить поступление денег из РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что для привлечения мужчины к сотрудничеству, фсб задействовала его брата из России.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении.

Злоумышленник находится под стражей.

Львов СБУ шпионаж Львовская область Львовский район
Топ комментарии
+5
Есть только один выход-наводчиков вешать на центральных площадях городов вверх ногами. И чтобы весь город приходил смотреть. Тогда возможно ситуация поменяется. А пока будут"оголошувати пидозру", ни хрена не сдвинется с места.
07.10.2025 10:15 Ответить
+2
Навіть не в бойових, а у підрозділі, що зустрічає і супроводжує поставки озброєння від партнерів...це повний капець...хто дозволив ставити туда росіянина??? Там мають бути лише 10 раз перевірені надійні люди!
07.10.2025 10:21 Ответить
+2
Якщо на декількох засуджених азовців, я згоден. Але пуйло не дозволить, це вже викорастаний кондом..
07.10.2025 10:22 Ответить
Вже побрили а при втечі могли б завалити
07.10.2025 10:14 Ответить
цікава деталь цього викриття:
"за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ" Джерело: https://censor.net/ua/p3578238

це ж як розуміти? що вони були в "темі" і знайомі з шпіоном ?

.
07.10.2025 10:51 Ответить
Есть только один выход-наводчиков вешать на центральных площадях городов вверх ногами. И чтобы весь город приходил смотреть. Тогда возможно ситуация поменяется. А пока будут"оголошувати пидозру", ни хрена не сдвинется с места.
07.10.2025 10:15 Ответить
Та можна і просто жорстко ******* на камеру. Особливо малолєток. І в тіктоки виставляти!
07.10.2025 10:21 Ответить
На жаль, покидьок може піти на обмін.
07.10.2025 10:16 Ответить
Якщо на декількох засуджених азовців, я згоден. Але пуйло не дозволить, це вже викорастаний кондом..
07.10.2025 10:22 Ответить
Более того-гражданин России.. охренеть с наших гениев. Гражданин России-в боевых подразделениях ВСУ. Девяносто пятый квартал рулит.
07.10.2025 10:17 Ответить
Навіть не в бойових, а у підрозділі, що зустрічає і супроводжує поставки озброєння від партнерів...це повний капець...хто дозволив ставити туда росіянина??? Там мають бути лише 10 раз перевірені надійні люди!
07.10.2025 10:21 Ответить
Nu eta iesho tak , a tut zhe raduetsa nashchot Legiona "haroshih "ruskih ( dazhe deve shtuki takih ) . Vot netu haroshih ruskih , apriori netu . Kakoi ta moment ani pavernut svai pushki protiv vas , tak kak ani vse za vilikuiu Parashku ! 🤦‍♂️
07.10.2025 11:00 Ответить
Але ж його взяли в сили оборони якось(((
07.10.2025 10:18 Ответить
А штірліца взяли до СС.. Внєдрілі, в нього мабуть і укрпаспорт був, і "анкетка". Там теж не дурні сидять. Добре шо наші викрили.
07.10.2025 10:25 Ответить
Дивина, а для чого надавати інформацію потенційним шпигунам? Але що дивуватись, коли Сирський, Єрмак і такі подібні - потенційні росагенти,
07.10.2025 10:24 Ответить
Чому потенційні?
07.10.2025 10:35 Ответить
кого спіймали того й мобілізували
07.10.2025 10:27 Ответить
Тут питаня до тих хто цього виродка взяв на службу і чому громадянин рф опинився у Львові ,на жаль СБУ немає часу перевіряти вони відмивають друзів президента.
07.10.2025 10:43 Ответить
за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ - что , с пиаром совсем уже плохо стало ? Может министру и главнокомандующему уже пора начинать шмонать бабушек с семечками ?
07.10.2025 10:45 Ответить
Кацап, він і в Африці кацап. Це і про говнокомандувача "нашого", і про верховного "нашого"
07.10.2025 10:50 Ответить
07.10.2025 10:51 Ответить
В кожному районі є відповідальний контрозвідник. В кожному окремому підрозділі (який має номер в/ч) є Служба захисту державної таємниці (або щось подібне). І тут тільки одне питання: з якого часу служив цей штрих? Це - про*б? Чи навпаки, хлопці оперативно спрацювали?
07.10.2025 10:56 Ответить
 
 