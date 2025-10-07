Задержан гражданин РФ, вступивший в Силы обороны и корректировавший ракетные удары РФ по Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ разоблачила новое агентурное проникновение фсб в подразделения Сил обороны Украины.

Как отмечается, по результатам спецоперации во Львове задержан гражданин РФ, который, устроившись добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ, начал работать на российскую спецслужбу.

В частности, этот фигурант корректировал ракетные удары рашистов по Львовской области.













Какие данные он передавал РФ?

По данным СБУ, чтобы выполнить вражеское задание, фигурант "сливал" в фсб координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей.

Также фигурант посылал врагу геолокации бронеколонн, транзитных складов и автопарков на украинском пограничье.

"Установлено, что россиянин поддерживал контакт с куратором через анонимные чаты. Для конспирации агентурной связи "крот" использовал три смартфона с различными операторами, в частности - стран Евросоюза.

Однако, врагу это не помогло. Сотрудники СБУ задокументировали разведактивность агента и задержали его, когда он направлялся к банкомату, чтобы проверить поступление денег из РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что для привлечения мужчины к сотрудничеству, фсб задействовала его брата из России.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении.

Злоумышленник находится под стражей.

