Задержан гражданин РФ, вступивший в Силы обороны и корректировавший ракетные удары РФ по Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ разоблачила новое агентурное проникновение фсб в подразделения Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, по результатам спецоперации во Львове задержан гражданин РФ, который, устроившись добровольцем в одно из боевых подразделений ВСУ, начал работать на российскую спецслужбу.
В частности, этот фигурант корректировал ракетные удары рашистов по Львовской области.
Какие данные он передавал РФ?
По данным СБУ, чтобы выполнить вражеское задание, фигурант "сливал" в фсб координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей.
Также фигурант посылал врагу геолокации бронеколонн, транзитных складов и автопарков на украинском пограничье.
"Установлено, что россиянин поддерживал контакт с куратором через анонимные чаты. Для конспирации агентурной связи "крот" использовал три смартфона с различными операторами, в частности - стран Евросоюза.
Однако, врагу это не помогло. Сотрудники СБУ задокументировали разведактивность агента и задержали его, когда он направлялся к банкомату, чтобы проверить поступление денег из РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что для привлечения мужчины к сотрудничеству, фсб задействовала его брата из России.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении.
Злоумышленник находится под стражей.
"за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ" Джерело: https://censor.net/ua/p3578238
це ж як розуміти? що вони були в "темі" і знайомі з шпіоном ?
.