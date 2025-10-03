Выдавал себя за капеллана, чтобы шпионить в рядах ВСУ: "крот" ГРУ РФ приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ
На основании доказательной базы военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент, который работал на военную разведку РФ (более известную как ГРУ) в рядах ДШВ ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, злоумышленник пытался под видом капеллана "приобщиться" к штабу Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы шпионить за элитными подразделениями Сил обороны.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и в марте 2024 года задержали "крота" в Киеве, когда он проходил собеседование для зачисления в ряды украинских десантников.
Как установило расследование, задание оккупантов выполнял киевлянин, которого завербовал сотрудник 317-го разведывательного центра гру РФ.
Вместе они разработали легенду о капелланской деятельности, под прикрытием которой агент пытался мобилизоваться в бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины.
В случае удачной "интеграции", предатель должен был "сливать" куратору геолокации базирования и перемещения украинских войск вблизи передовой.
Отдельно враг надеялся получать от агента персональные данные о военнослужащих ВСУ для подготовки вербовочных операций и диверсий.
Перед выполнением основных задач оккупанты "испытывали" своего соратника на корректировке воздушных атак РФ по столице Украины.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль