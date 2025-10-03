Выдавал себя за капеллана, чтобы шпионить в рядах ВСУ: "крот" ГРУ РФ приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

На основании доказательной базы военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент, который работал на военную разведку РФ (более известную как ГРУ) в рядах ДШВ ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, злоумышленник пытался под видом капеллана "приобщиться" к штабу Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы шпионить за элитными подразделениями Сил обороны.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и в марте 2024 года задержали "крота" в Киеве, когда он проходил собеседование для зачисления в ряды украинских десантников.

Читайте также: Задержан агент ФСБ, который собирал координаты для ударов РФ по военным объектам на Хмельнитчине, - СБУ. ФОТО

Как установило расследование, задание оккупантов выполнял киевлянин, которого завербовал сотрудник 317-го разведывательного центра гру РФ.

Вместе они разработали легенду о капелланской деятельности, под прикрытием которой агент пытался мобилизоваться в бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины.

В случае удачной "интеграции", предатель должен был "сливать" куратору геолокации базирования и перемещения украинских войск вблизи передовой.

Читайте также: К 15 годам приговорен предатель, который служил оккупантам в захваченной колонии в Херсоне

Отдельно враг надеялся получать от агента персональные данные о военнослужащих ВСУ для подготовки вербовочных операций и диверсий.

Перед выполнением основных задач оккупанты "испытывали" своего соратника на корректировке воздушных атак РФ по столице Украины.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионила за позициями ВСУ на Изюмском направлении: на Харьковщине задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО