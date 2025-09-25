Шпионила за позициями ВСУ на Изюмском направлении: в Харьковской области задержана агент РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала очередного российского агента на Харьковщине, которая шпионила за позициями Сил обороны на Изюмском направлении.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 23-летняя местная жительница собирала информацию о пунктах базирования украинских военных вблизи передовой. По замыслу российских спецслужб, полученные данные должны были использовать для подготовки наступательных действий и прорыва линии фронта.

Агент попала в поле зрения оккупантов еще во время временного захвата громады в начале полномасштабной войны. В мае этого года враг возобновил с ней контакт и предложил "заработок" за шпионаж. Она обходила местность, делала отметки на гугл-картах и маскировала свои действия под посещение родственников.

Во время задержания сотрудники СБУ изъяли у фигурантки смартфон с данными о потенциальных целях. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

