Шпионила за позициями ВСУ на Изюмском направлении: в Харьковской области задержана агент РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала очередного российского агента на Харьковщине, которая шпионила за позициями Сил обороны на Изюмском направлении.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

СБУ задержала агентку РФ в Харьковской области

Как отмечается, 23-летняя местная жительница собирала информацию о пунктах базирования украинских военных вблизи передовой. По замыслу российских спецслужб, полученные данные должны были использовать для подготовки наступательных действий и прорыва линии фронта.

Агент попала в поле зрения оккупантов еще во время временного захвата громады в начале полномасштабной войны. В мае этого года враг возобновил с ней контакт и предложил "заработок" за шпионаж. Она обходила местность, делала отметки на гугл-картах и маскировала свои действия под посещение родственников.

Во время задержания сотрудники СБУ изъяли у фигурантки смартфон с данными о потенциальных целях. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 лет за решеткой проведет агент РФ, который ушел в СВЧ и корректировал ракетные удары по Виннице и Сумах, - СБУ

Автор: 

СБУ (20440) шпионаж (1452) Изюм (288) Харьковская область (1629) Изюмский район (141)
цікаво а це біосміття хоч можна виміняти на наших полонених чи цей непотріб маскалів не цікавить
25.09.2025 10:25 Ответить
 
 