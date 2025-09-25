Шпигувала за позиціями ЗСУ на Ізюмському напрямку: на Харківщині затримано агентку РФ, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України затримала чергову російську агентку на Харківщині, яка шпигувала за позиціями Сил оборони на Ізюмському напрямку.
Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 23-річна місцева жителька збирала інформацію про пункти базування українських військових поблизу передової. За задумом російських спецслужб, отримані дані мали використати для підготовки наступальних дій і прориву лінії фронту.
Агентка потрапила у поле зору окупантів ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни. У травні цього року ворог відновив із нею контакт і запропонував "заробіток" за шпигунство. Вона обходила місцевість, робила позначки на гугл-картах та маскувала свої дії під відвідини родичів.
Під час затримання співробітники СБУ вилучили у фігурантки смартфон із даними про потенційні цілі. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
