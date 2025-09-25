УКР
Шпигувала за позиціями ЗСУ на Ізюмському напрямку: на Харківщині затримано агентку РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала чергову російську агентку на Харківщині, яка шпигувала за позиціями Сил оборони на Ізюмському напрямку.

Як зазначається, 23-річна місцева жителька збирала інформацію про пункти базування українських військових поблизу передової. За задумом російських спецслужб, отримані дані мали використати для підготовки наступальних дій і прориву лінії фронту.

Агентка потрапила у поле зору окупантів ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни. У травні цього року ворог відновив із нею контакт і запропонував "заробіток" за шпигунство. Вона обходила місцевість, робила позначки на гугл-картах та маскувала свої дії під відвідини родичів.

Під час затримання співробітники СБУ вилучили у фігурантки смартфон із даними про потенційні цілі. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

цікаво а це біосміття хоч можна виміняти на наших полонених чи цей непотріб маскалів не цікавить
25.09.2025 10:25 Відповісти
А нахіба вона їм
25.09.2025 11:13 Відповісти
Уже у зеленої ***** Ізюмський напрямок нарисувався, бо Купянськ схоже вже ЗЄля здав?
25.09.2025 11:14 Відповісти
25.09.2025 11:36 Відповісти
Агентка iз колгоспу iм. 40 Рокiв без Урожаю.
25.09.2025 11:46 Відповісти
 
 