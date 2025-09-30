На 15 лет осужден предатель, который служил оккупантам в захваченной колонии в Херсоне

Хаджибейский районный суд Одессы признал виновным в государственной измене бывшего работника "Северной исправительной колонии (№90)", который после захвата Херсонщины добровольно перешел на сторону врага.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что прапорщик внутренней службы устроился в незаконное учреждение, созданное оккупантами на базе колонии. Колония работала под российским триколором, а новые сотрудники должны были принять присягу РФ, чтобы получить работу.

"В период оккупации российская репрессивная машина не останавливалась ни на минуту. Жителей города ловили на улицах, сажали по лживым доносам, под страхом смерти принуждали к строительству фортификационных сооружений для армии захватчиков и другим работам", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что после освобождения Херсона правоохранители ГБР разоблачили и задержали предателя. Суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил наказание - 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

