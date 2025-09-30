РУС
Приговоры за государственную измену
205 2

На 15 лет осужден предатель, который служил оккупантам в захваченной колонии в Херсоне

До 15 лет осужден предатель

Хаджибейский районный суд Одессы признал виновным в государственной измене бывшего работника "Северной исправительной колонии (№90)", который после захвата Херсонщины добровольно перешел на сторону врага.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что прапорщик внутренней службы устроился в незаконное учреждение, созданное оккупантами на базе колонии. Колония работала под российским триколором, а новые сотрудники должны были принять присягу РФ, чтобы получить работу.

"В период оккупации российская репрессивная машина не останавливалась ни на минуту. Жителей города ловили на улицах, сажали по лживым доносам, под страхом смерти принуждали к строительству фортификационных сооружений для армии захватчиков и другим работам", - рассказали в ГБР.

Читайте: "Сдавал" оккупантам позиции Сил обороны возле района проведения Курской операции: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Отмечается, что после освобождения Херсона правоохранители ГБР разоблачили и задержали предателя. Суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил наказание - 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Херсон (3095) государственная измена (1631) ГБР (3220) Херсонская область (5258) Херсонский район (614)
Не можна унеможливлювати, запарєбракаваму агенту ******, його прикрому самогубству, з допомогою, його ж ісподньої білизни!!
показать весь комментарий
30.09.2025 15:38 Ответить
А что там с родичами татарова или другого хрена из офиса Ермака который получал десятки миллионов гривен за "зелёную" электроэнергию выработанную на оккупированной территории?
показать весь комментарий
30.09.2025 16:16 Ответить
 
 