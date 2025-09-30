До 15 років засуджено зрадника, який служив окупантам у захопленій колонії в Херсоні

Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним у державній зраді колишнього працівника "Північної виправної колонії (№90)", який після захоплення Херсонщини добровільно перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що прапорщик внутрішньої служби влаштувався до незаконної установи, створеної окупантами на базі колонії. Колонія працювала під російським триколором, а нові співробітники мали скласти присягу РФ, щоб отримати роботу.

"В період окупації російська репресивна машина не зупинялася ні на хвилину. Мешканців міста ловили на вулицях, увʼязнювали за брехливими доносами, під страхом смерті примушували до будівництва фортифікаційних споруд для армії загарбників та інших робіт", - розповіли в ДБР.

Читайте: "Здавав" окупантам позиції Сил оборони біля району проведення Курської операції: зрадник отримав 15 років тюрми, - СБУ

Зазначається, що після звільнення Херсона правоохоронці ДБР викрили та затримали зрадника. Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання - 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!