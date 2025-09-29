"Здавав" окупантам позиції Сил оборони біля району проведення Курської операції: зрадник отримав 15 років тюрми, - СБУ

Агент ФСБ, який шпигував для рашистів на північному кордоні України, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, він "зливав" окупантам координати Сил оборони, які дислокувалися поблизу району проведення Курської операції.

Використовуючи агентурні дані, ворог готував атаки по українських військах з використанням бомбардувальної авіації, дронів-камікадзе та далекобійної артилерії РФ.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Співробітники СБУ затримали зловмисника у жовтні 2024 року під час здійснення безпекових заходів у прифронтових районах України.

За даними слідства, коригувальником ФСБ виявився 23-річний уродженець Херсонщини, який оселився на Сумщині.

Встановлено, що чоловік був дистанційно завербований російською спецслужбою, коли шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Читайте також: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російської воєнної розвідки, який коригував удари по Запоріжжю. ФОТО

Щоб виконати вороже завдання, агент обходив місцевість, фотографував локації Сил оборони, а далі пересилав знімки кураторові з РФ.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).