За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російської воєнної розвідки, який коригував удари по Запоріжжю. ФОТО

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який шпигував для ворога на підконтрольній Україні території Запорізької області.

Як встановило розслідування, зловмисник коригував ракетно-бомбові, дронові та артилерійські удари рашистів по прифронтових селищах регіону, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, ворожі завдання виконував завербований окупантами охоронець місцевого дитсадка. Щоб залучити чоловіка до співпраці, російське ГРУ задіяло його знайому – хористку в церкві УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину території області та увійшла до агентурного апарату РФ. Саме через неї зрадник тримав зв’язок із куратором, з яким координував свою розвідувально-підривну діяльність.

Встановлено, що агент передавав окупантам локації цивільної забудови та об’єктів критичної інфраструктури регіону. Як встановило розслідування, за його наведенням наприкінці 2023 року рашисти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ. Унаслідок ворожої атаки загинув 43-річний цивільний, а багато приватних осель були повністю зруйновані.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника у січні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, з якого він контактував зі "зв’язковою" ГРУ.

На підставі доказової бази, зібраної слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним у державній зраді.

