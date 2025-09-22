РУС
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил агент российской военной разведки, который корректировал удары по Запорожью. ФОТО

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил еще один агент российской военной разведки, который шпионил для врага на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

Как установило расследование, злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары рашистов по прифронтовым поселкам региона, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами охранник местного детсада. Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российское ГРУ задействовало его знакомую - хористку в церкви УПЦ (МП), которая сбежала на временно захваченную часть территории области и вошла в агентурный аппарат РФ. Именно через нее предатель держал связь с куратором, с которым координировал свою разведывательно-подрывную деятельность.

Установлено, что агент передавал оккупантам локации гражданской застройки и объектов критической инфраструктуры региона. Как установило расследование, по его наводке в конце 2023 года рашисты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск. В результате вражеской атаки погиб 43-летний гражданский, а многие частные дома были полностью разрушены.

Контрразведка СБУ задержала предателя в январе 2024 года. Во время обысков у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, с которого он контактировал со "связной" ГРУ.

На основании доказательной базы, собранной следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным в государственной измене.

Читайте: Передавали РФ украинские SIM-карты для дронов: на Киевщине СБУ задержала двух мужчин, в том числе экс-правоохранителя. ФОТОрепортаж

Вже є обвинувачувальний вирок суду. Прізвище не можна називати? Блюрити морду ще обов"язково?
22.09.2025 16:28 Ответить
А хіба це не навмисне вбивство у зговорі з групою осіб? Чому 15, має бути довічне!
22.09.2025 16:32 Ответить
нелюдь ,таких зтерати з лиця Землі !!! ...
22.09.2025 16:38 Ответить
 
 