"Сдавал" оккупантам позиции Сил обороны в районе проведения Курской операции: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ
Агент ФСБ, который шпионил для рашистов на северной границе Украины, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установило расследование, он "сливал" оккупантам координаты Сил обороны, которые дислоцировались вблизи района проведения Курской операции.
Используя агентурные данные, враг готовил атаки по украинским войскам с использованием бомбардировочной авиации, дронов-камикадзе и дальнобойной артиллерии РФ.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в октябре 2024 года во время осуществления мероприятий по безопасности в прифронтовых районах Украины.
По данным следствия, корректировщиком ФСБ оказался 23-летний уроженец Херсонщины, который поселился на Сумщине.
Установлено, что мужчина был дистанционно завербован российской спецслужбой, когда искал "быстрые заработки" в Телеграм-каналах.
Чтобы выполнить вражеское задание, агент обходил местность, фотографировал локации Сил обороны, а дальше пересылал снимки куратору из РФ.
По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
