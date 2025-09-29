РУС
"Сдавал" оккупантам позиции Сил обороны в районе проведения Курской операции: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

В Украине осудили корректировщика, который сдавал позиции ВСУ на Курщине

Агент ФСБ, который шпионил для рашистов на северной границе Украины, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, он "сливал" оккупантам координаты Сил обороны, которые дислоцировались вблизи района проведения Курской операции.

Используя агентурные данные, враг готовил атаки по украинским войскам с использованием бомбардировочной авиации, дронов-камикадзе и дальнобойной артиллерии РФ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в октябре 2024 года во время осуществления мероприятий по безопасности в прифронтовых районах Украины.

По данным следствия, корректировщиком ФСБ оказался 23-летний уроженец Херсонщины, который поселился на Сумщине.

Установлено, что мужчина был дистанционно завербован российской спецслужбой, когда искал "быстрые заработки" в Телеграм-каналах.

Чтобы выполнить вражеское задание, агент обходил местность, фотографировал локации Сил обороны, а дальше пересылал снимки куратору из РФ.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

