Затримано громадянина РФ, який вступив до Сил оборони та коригував ракетні удари РФ по Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ викрила нове агентурне проникнення фсб до підрозділів Сил оборони України.

Як зазначається, за результатами спецоперації у Львові затримано громадянина РФ, який, влаштувавшись добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ, почав працювати на російську спецслужбу.

Зокрема, цей фігурант коригував ракетні удари рашистів по Львівській області.













Які дані він передавав РФ?

За даними СБУ, щоб виконати вороже завдання, фігурант "зливав" до фсб координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин.

Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

"Встановлено, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку "кріт" використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу.

Однак, ворогу це не допомогло. Співробітники СБУ задокументували розвідактивність агента і затримали його, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з рф", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що для залучення чоловіка до співпраці, фсб задіяла його брата з Росії.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою.

