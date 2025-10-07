УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10579 відвідувачів онлайн
Новини Фото Шпигунство на користь РФ
4 404 27

Затримано громадянина РФ, який вступив до Сил оборони та коригував ракетні удари РФ по Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ викрила нове агентурне проникнення фсб до підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за результатами спецоперації у Львові затримано громадянина РФ, який, влаштувавшись добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ, почав працювати на російську спецслужбу.

Зокрема, цей фігурант коригував ракетні удари рашистів по Львівській області.

російський агент проник до Сил оборони
російський агент проник до Сил оборони
російський агент проник до Сил оборони
російський агент проник до Сил оборони
російський агент проник до Сил оборони
російський агент проник до Сил оборони

Які дані він передавав РФ?

За даними СБУ, щоб виконати вороже завдання, фігурант "зливав" до фсб координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин.

Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

Також читайте: Видавав себе за капелана, щоб шпигувати у лавах ЗСУ: "крота" ГРУ РФ засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

"Встановлено, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку "кріт" використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу.

Однак, ворогу це не допомогло. Співробітники СБУ задокументували розвідактивність агента і затримали його, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з рф", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що для залучення чоловіка до співпраці, фсб задіяла його брата з Росії.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Львів (3163) СБУ (13439) шпигунство (1061) Львівська область (2584) Львівський район (131)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Есть только один выход-наводчиков вешать на центральных площадях городов вверх ногами. И чтобы весь город приходил смотреть. Тогда возможно ситуация поменяется. А пока будут"оголошувати пидозру", ни хрена не сдвинется с места.
показати весь коментар
07.10.2025 10:15 Відповісти
+15
Навіть не в бойових, а у підрозділі, що зустрічає і супроводжує поставки озброєння від партнерів...це повний капець...хто дозволив ставити туда росіянина??? Там мають бути лише 10 раз перевірені надійні люди!
показати весь коментар
07.10.2025 10:21 Відповісти
+12
Тут питаня до тих хто цього виродка взяв на службу і чому громадянин рф опинився у Львові ,на жаль СБУ немає часу перевіряти вони відмивають друзів президента.
показати весь коментар
07.10.2025 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже побрили а при втечі могли б завалити
показати весь коментар
07.10.2025 10:14 Відповісти
цікава деталь цього викриття:
"за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ" Джерело: https://censor.net/ua/p3578238

це ж як розуміти? що вони були в "темі" і знайомі з шпіоном ?

.
показати весь коментар
07.10.2025 10:51 Відповісти
Есть только один выход-наводчиков вешать на центральных площадях городов вверх ногами. И чтобы весь город приходил смотреть. Тогда возможно ситуация поменяется. А пока будут"оголошувати пидозру", ни хрена не сдвинется с места.
показати весь коментар
07.10.2025 10:15 Відповісти
Та можна і просто жорстко ******* на камеру. Особливо малолєток. І в тіктоки виставляти!
показати весь коментар
07.10.2025 10:21 Відповісти
На жаль, покидьок може піти на обмін.
показати весь коментар
07.10.2025 10:16 Відповісти
Якщо на декількох засуджених азовців, я згоден. Але пуйло не дозволить, це вже викорастаний кондом..
показати весь коментар
07.10.2025 10:22 Відповісти
Более того-гражданин России.. охренеть с наших гениев. Гражданин России-в боевых подразделениях ВСУ. Девяносто пятый квартал рулит.
показати весь коментар
07.10.2025 10:17 Відповісти
Навіть не в бойових, а у підрозділі, що зустрічає і супроводжує поставки озброєння від партнерів...це повний капець...хто дозволив ставити туда росіянина??? Там мають бути лише 10 раз перевірені надійні люди!
показати весь коментар
07.10.2025 10:21 Відповісти
В нашого Сирка батьки в паРаші, то що тут дивуватися... Вороги на чолі держави.
показати весь коментар
07.10.2025 12:29 Відповісти
Nu eta iesho tak , a tut zhe raduetsa nashchot Legiona "haroshih "ruskih ( dazhe deve shtuki takih ) . Vot netu haroshih ruskih , apriori netu . Kakoi ta moment ani pavernut svai pushki protiv vas , tak kak ani vse za vilikuiu Parashku ! 🤦‍♂️
показати весь коментар
07.10.2025 11:00 Відповісти
Але ж його взяли в сили оборони якось(((
показати весь коментар
07.10.2025 10:18 Відповісти
А штірліца взяли до СС.. Внєдрілі, в нього мабуть і укрпаспорт був, і "анкетка". Там теж не дурні сидять. Добре шо наші викрили.
показати весь коментар
07.10.2025 10:25 Відповісти
Дивина, а для чого надавати інформацію потенційним шпигунам? Але що дивуватись, коли Сирський, Єрмак і такі подібні - потенційні росагенти,
показати весь коментар
07.10.2025 10:24 Відповісти
Чому потенційні?
показати весь коментар
07.10.2025 10:35 Відповісти
кого спіймали того й мобілізували
показати весь коментар
07.10.2025 10:27 Відповісти
Тут питаня до тих хто цього виродка взяв на службу і чому громадянин рф опинився у Львові ,на жаль СБУ немає часу перевіряти вони відмивають друзів президента.
показати весь коментар
07.10.2025 10:43 Відповісти
за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ - что , с пиаром совсем уже плохо стало ? Может министру и главнокомандующему уже пора начинать шмонать бабушек с семечками ?
показати весь коментар
07.10.2025 10:45 Відповісти
Кацап, він і в Африці кацап. Це і про говнокомандувача "нашого", і про верховного "нашого"
показати весь коментар
07.10.2025 10:50 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 10:51 Відповісти
В кожному районі є відповідальний контрозвідник. В кожному окремому підрозділі (який має номер в/ч) є Служба захисту державної таємниці (або щось подібне). І тут тільки одне питання: з якого часу служив цей штрих? Це - про*б? Чи навпаки, хлопці оперативно спрацювали?
показати весь коментар
07.10.2025 10:56 Відповісти
то видосики от фсбу
показати весь коментар
07.10.2025 11:05 Відповісти
на кого эта клоунада от фсбу рассчитана? шпийон в армии с рус паспортом на направлениях поставок вооружения на 5 год войны? самим не смешно?
показати весь коментар
07.10.2025 11:03 Відповісти
1. Таким давати тільки довічне ув'язнення.
2. Всю подібну наволоч звезти в одне місце - в'язницю максимальної жорсткості. Та жорстокості.
показати весь коментар
07.10.2025 11:05 Відповісти
"за сприяння" - це потужно
показати весь коментар
07.10.2025 11:10 Відповісти
І скільки таких навідників "Легіонах Портянка"?
показати весь коментар
07.10.2025 11:21 Відповісти
Гражданин рф? Страна непуганых идиотов.
показати весь коментар
07.10.2025 12:25 Відповісти
Та задовбало це СБУ аля малюк 🤡 !..чого тільки зараз виловили ?! **** працювати треба з контрозвідкою на випереження !!!...
показати весь коментар
07.10.2025 13:09 Відповісти
 
 