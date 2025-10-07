В Эстонии военнослужащего, шпионившего в пользу РФ, приговорили к 5 годам за решеткой

Суд в Эстонии приговорил к 4 годам и 11 месяцам заключения военнослужащего Ивана Дмитриева, который шпионил в пользу разведки России.

Об этом пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Дмитриев был членом Кайтселийта (добровольческая оборонная организация, входящая в Силы обороны Эстонии. - Ред.) и с марта 2025 года сотрудничал с офицером ФСБ Александром Бобковым, которому передавал информацию.

Среди прочего, ФСБ интересовала информация о членах Кайтселийта и местной жизни в Нарве (город на границе с РФ. - Ред.), в частности, о политической ситуации, Нарвском музее и военнослужащих, которые находились в городе.

По словам государственного прокурора, Дмитриев был активным членом Кайтселийта с различными задачами, включая управление беспилотниками и все, что с ними связано.

Его дальнейшая деятельность могла нанести значительный ущерб безопасности Эстонии. Однако, согласно собранным доказательствам, Дмитриев успел сотрудничать с ФСБ лишь за два месяца до того, как служба безопасности Эстонии задержала его.

Суд также присудил Дмитриеву уплатить в пользу Эстонии штраф в размере 2215 евро.

