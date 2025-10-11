УКР
У США засудили ексслужбовця ВПС за передачу секретів про війну в Україні

У США ексслужбовця засудили до 6 років

Колишній співробітник ВПС США Девід Слейтер отримав майже 6 років ув’язнення за передачу секретної інформації про російсько-українську війну через сайт знайомств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  ABC News.

Зазначається, колишній військовий передав секретну інформацію про російсько-українську війну невідомій людині з сайту знайомств, яка представлялася жінкою з України.

Слейтер, якому було 64 роки, коли він визнав себе винним у липні за звинуваченням у змові з метою розголошення інформації про національну оборону, також був оштрафований на $25 тисяч і зобов'язаний пройти рік нагляду після звільнення з в'язниці.

В обмін на визнання вини, два інших звинувачення були зняті.

Як зазначається, Слейтер мав допуск до таємної інформації на своїй роботі в Стратегічному командуванні США на авіабазі Оффут після виходу у відставку з армії в званні підполковника в 2020 році.

Прокурори заявили, що в рамках своєї роботи, яку він виконував з серпня 2021 року до квітня 2022 року, Слейтер відвідував брифінги про російсько-українську війну, які були класифіковані як таємні.

а у нас ні за розмінований Чонгар , ні за розміноване Азовське..ні за клістрони ..ні за браковані міни, снаряди.. відсутність фортифікацій - ніхто не сів )

навпаки - підвищують і нагороджують .. і на кого працює зельона влада - відповідь очевидна
