Глава Пентагону Гегсет закликав генералів США готуватися до війни
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що відтепер єдиною місією Міністерства війни США має бути підготовка до війни та перемоги.
Про це він заявив під час зустрічі з американськими генералами у Вірджинії, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Гегсет у мотиваційній промові до найвищих командувачів американських збройних сил виправдав перейменування Міністерства оборони США необхідністю підготовки до війни.
"Для того, щоб мати мир, треба готуватись до війни. Відтепер єдина місія відновленого Воєнного департаменту така: вести бої, готуватись до війни та перемоги, невпинно й безкомпромісно. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру для наших громадян", - заявив він.
За його словами, "єдині люди, які заслуговують на мир, –– це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити".
"Наше головне завдання — бути сильними, щоб запобігти війні… Це називається мир через силу. Історія вчить: лиш ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або ти захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну", - додав Гегсет.
міністерство війни для війни !
з ким воювати ще не вирішили, але гребінь півнячий вже підняли.
.
.
Але тут саме той виняток - що він правий на всі 100.
Стара древня істина - яку забули Українці, говорить -
Хочеш миру - Готуйся до війни!
до речі - в коментах , в прямі трансляції , регочуть з цього клована
Зовні правильна стратегія забезпечення миру, але декларується створення лише армії (США), здатної виграти будь-яку війну... Жодних думок про те, що ресурсів і сил лише США вже недостатньо для забезпечення миру на планеті. Для досягнення і збереження миру небхідні на тілько зусилля США, але і спільні з США зусилля зацікавлених країн, а отже - ефективні військові союзи і залучення ресурсів їх країн - учасників.
Я підтримую , бо скільки он підарасів хвости підняло , всіх їх треба ********* коаліційно і нема чого соромитись , зло повинно бути вбито а добро перемогти як це і завжди було у всі віки!