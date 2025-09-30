Глава Пентагону Гегсет закликав генералів США готуватися до війни

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що відтепер єдиною місією Міністерства війни США має бути підготовка до війни та перемоги.

Про це він заявив під час зустрічі з американськими генералами у Вірджинії, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Гегсет у мотиваційній промові до найвищих командувачів американських збройних сил виправдав перейменування Міністерства оборони США необхідністю підготовки до війни.

"Для того, щоб мати мир, треба готуватись до війни. Відтепер єдина місія відновленого Воєнного департаменту така: вести бої, готуватись до війни та перемоги, невпинно й безкомпромісно. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру для наших громадян", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нарада генералів у Пентагоні відбудеться за участю Трампа

За його словами, "єдині люди, які заслуговують на мир, –– це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити".

"Наше головне завдання — бути сильними, щоб запобігти війні… Це називається мир через силу. Історія вчить: лиш ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або ти захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну", - додав Гегсет.

Читайте також: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним, - Гегсет