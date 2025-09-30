УКР
Глава Пентагону Гегсет закликав генералів США готуватися до війни

Глава Пентагону Піт Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що відтепер єдиною місією Міністерства війни США має бути підготовка до війни та перемоги.

Про це він заявив під час зустрічі з американськими генералами у Вірджинії, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Гегсет у мотиваційній промові до найвищих командувачів американських збройних сил виправдав перейменування Міністерства оборони США необхідністю підготовки до війни.

"Для того, щоб мати мир, треба готуватись до війни. Відтепер єдина місія відновленого Воєнного департаменту така: вести бої, готуватись до війни та перемоги, невпинно й безкомпромісно. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру для наших громадян", - заявив він.

За його словами, "єдині люди, які заслуговують на мир, –– це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити".

"Наше головне завдання — бути сильними, щоб запобігти війні… Це називається мир через силу. Історія вчить: лиш ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або ти захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну", - додав Гегсет.

Нарешті дотумкали... Якщо це не імітація...
показати весь коментар
30.09.2025 16:22 Відповісти
Л - логіка !
міністерство війни для війни !

з ким воювати ще не вирішили, але гребінь півнячий вже підняли.

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:31 Відповісти
Жодної імітації...перекладаючи на фінансовий..держава повинна виділити додаткові кошти міністерству війни
показати весь коментар
30.09.2025 17:34 Відповісти
Венесуэла
показати весь коментар
30.09.2025 16:22 Відповісти
Десь читав, що венесуельці трішки повоювали за Україну, навчилися робить та керувать фпвіхами і після закінчення контракту зараз там всіх розйобують, бо досвіду такого на теренах південної америки ні у кого нема
показати весь коментар
30.09.2025 16:42 Відповісти
Війна з Мексикою?
показати весь коментар
30.09.2025 16:24 Відповісти
З Гренландією
показати весь коментар
30.09.2025 16:26 Відповісти
з Данією за Гренландію.
показати весь коментар
30.09.2025 16:28 Відповісти
Аляски с Антарктидой за освобождение пингвинов.
показати весь коментар
30.09.2025 16:30 Відповісти
Абібаджаном, Албанією та Камбоджою...

.
показати весь коментар
30.09.2025 16:32 Відповісти
Скейтом да по яйцах.
показати весь коментар
30.09.2025 16:25 Відповісти
Кацапські літаки залітають - збивайте
показати весь коментар
30.09.2025 16:27 Відповісти
Куди вони залітали? Уточніть, будь ласка.
показати весь коментар
30.09.2025 17:26 Відповісти
Естонія
показати весь коментар
30.09.2025 17:29 Відповісти
Я про USA
показати весь коментар
30.09.2025 17:32 Відповісти
До Аляски залітають - Естонія вже не в НАТО?
показати весь коментар
30.09.2025 17:36 Відповісти
чому у заяві гегсета журналісти пропустили два важливих слова: відтепер єдиною місією Міністерства війни США має бути підготовка до війни та святкування чергової перемоги.
показати весь коментар
30.09.2025 16:27 Відповісти
війна з Албаніє
показати весь коментар
30.09.2025 16:27 Відповісти
Союзників вже нема, а ворог хто, хоч знають?
показати весь коментар
30.09.2025 16:28 Відповісти
Звичайно, що Гегсет - прибацаний трампіст - і часто меле і робить різну дурню.
Але тут саме той виняток - що він правий на всі 100.

Стара древня істина - яку забули Українці, говорить -
Хочеш миру - Готуйся до війни!
показати весь коментар
30.09.2025 16:28 Відповісти
ці заяви до України не мають ніякого відношення, це війна з Венесуелою
показати весь коментар
30.09.2025 16:34 Відповісти
Знову пустопрожніє струшування повітря...Не той тепер Вашингтон, Потомак-річка не та...
показати весь коментар
30.09.2025 16:29 Відповісти
Він там багато чого розповів - сподіваюсь генерали оцінили ... ..
до речі - в коментах , в прямі трансляції , регочуть з цього клована
показати весь коментар
30.09.2025 16:32 Відповісти
а нІ, тільки ж Трамп з миром длопоміг. Почнуть з Науру
показати весь коментар
30.09.2025 16:32 Відповісти
"Це називається мир через силу. Історія вчить: лиш ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або ти захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну", - додав Гегсет. Джерело: https://censor.net/ua/n3577027

Зовні правильна стратегія забезпечення миру, але декларується створення лише армії (США), здатної виграти будь-яку війну... Жодних думок про те, що ресурсів і сил лише США вже недостатньо для забезпечення миру на планеті. Для досягнення і збереження миру небхідні на тілько зусилля США, але і спільні з США зусилля зацікавлених країн, а отже - ефективні військові союзи і залучення ресурсів їх країн - учасників.
показати весь коментар
30.09.2025 16:33 Відповісти
Ну тоді Трамп отримає нобелівську премію війни !
Я підтримую , бо скільки он підарасів хвости підняло , всіх їх треба ********* коаліційно і нема чого соромитись , зло повинно бути вбито а добро перемогти як це і завжди було у всі віки!
показати весь коментар
30.09.2025 16:37 Відповісти
А коли вони не готувалися?
показати весь коментар
30.09.2025 16:39 Відповісти
"Міністерство війни" Назву змінили. зараз точно всіх переможуть . Особливо з непередбаченим Трамбоном
показати весь коментар
30.09.2025 16:40 Відповісти
а цей воюн особисто звойовує по літру віскаря що дня. так і переможе.
показати весь коментар
30.09.2025 16:40 Відповісти
Чергове ніпрощо.
показати весь коментар
30.09.2025 16:43 Відповісти
Воювати заради миру, займатись сексом заради цноти.
показати весь коментар
30.09.2025 16:44 Відповісти
..."світовий поліцай" стурбований, що запіздАє на "парад ЗСУ на Красній Площі"?..
показати весь коментар
30.09.2025 16:47 Відповісти
Данія напряглася...
показати весь коментар
30.09.2025 16:47 Відповісти
Король Теоден перед битвой за Минас Тирит лучше речугу задвинул. Хз, нафига эта политинформация для сотен генералов.
показати весь коментар
30.09.2025 16:56 Відповісти
Капець,авжеш щось таке сталося...
показати весь коментар
30.09.2025 17:06 Відповісти
Клонуйте кіану рівза щоб пепемогти Гренландію
показати весь коментар
30.09.2025 17:17 Відповісти
Польський віщун сказав у грудні почнеться велика війна.
показати весь коментар
30.09.2025 17:31 Відповісти
 
 