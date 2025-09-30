РУС
Новости Безопасность США Переименование министерства обороньі США
2 879 30

Глава Пентагона Хегсет призвал генералов США готовиться к войне

Глава Пентагона Пит Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отныне единственной миссией Министерства войны США должна быть подготовка к войне и победе.

Об этом он заявил во время встречи с американскими генералами в Вирджинии, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Хегсет в мотивационной речи к высшим командующим американских вооруженных сил оправдал переименование Министерства обороны США необходимостью подготовки к войне.

"Для того, чтобы иметь мир, надо готовиться к войне. Отныне единственная миссия восстановленного Военного департамента такова: вести бои, готовиться к войне и победе, неустанно и бескомпромиссно. Не потому, что мы хотим войны. А потому, что мы хотим мира для наших граждан", - заявил он.

По его словам, "единственные люди, которые заслуживают мира, -- это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить".

"Наша главная задача - быть сильными, чтобы предотвратить войну... Это называется мир через силу. История учит: лишь те достойны мира, кто готов воевать за него. Поэтому пацифизм такой наивный и опасный. Он игнорирует человеческую природу и историю. Или ты защищаешь свой народ и суверенитет, или кому-то подчиняешься. Мы должны создать армию, способную выиграть любую войну", - добавил Хегсет.

Автор: 

Пентагон (1500) США (27989) Хегсет Пит (94)
Топ комментарии
+3
Війна з Мексикою?
30.09.2025 16:24 Ответить
+3
чому у заяві гегсета журналісти пропустили два важливих слова: відтепер єдиною місією Міністерства війни США має бути підготовка до війни та святкування чергової перемоги.
30.09.2025 16:27 Ответить
+3
з Данією за Гренландію.
30.09.2025 16:28 Ответить
Нарешті дотумкали... Якщо це не імітація...
30.09.2025 16:22 Ответить
Л - логіка !
міністерство війни для війни !

з ким воювати ще не вирішили, але гребінь півнячий вже підняли.

.
30.09.2025 16:31 Ответить
Венесуэла
30.09.2025 16:22 Ответить
Десь читав, що венесуельці трішки повоювали за Україну, навчилися робить та керувать фпвіхами і після закінчення контракту зараз там всіх розйобують, бо досвіду такого на теренах південної америки ні у кого нема
30.09.2025 16:42 Ответить
Війна з Мексикою?
30.09.2025 16:24 Ответить
З Гренландією
30.09.2025 16:26 Ответить
з Данією за Гренландію.
30.09.2025 16:28 Ответить
Аляски с Антарктидой за освобождение пингвинов.
30.09.2025 16:30 Ответить
Абібаджаном, Албанією та Камбоджою...

.
30.09.2025 16:32 Ответить
Скейтом да по яйцах.
30.09.2025 16:25 Ответить
Кацапські літаки залітають - збивайте
30.09.2025 16:27 Ответить
чому у заяві гегсета журналісти пропустили два важливих слова: відтепер єдиною місією Міністерства війни США має бути підготовка до війни та святкування чергової перемоги.
30.09.2025 16:27 Ответить
війна з Албаніє
30.09.2025 16:27 Ответить
Союзників вже нема, а ворог хто, хоч знають?
30.09.2025 16:28 Ответить
Звичайно, що Гегсет - прибацаний трампіст - і часто меле і робить різну дурню.
Але тут саме той виняток - що він правий на всі 100.

Стара древня істина - яку забули Українці, говорить -
Хочеш миру - Готуйся до війни!
30.09.2025 16:28 Ответить
ці заяви до України не мають ніякого відношення, це війна з Венесуелою
30.09.2025 16:34 Ответить
Знову пустопрожніє струшування повітря...Не той тепер Вашингтон, Потомак-річка не та...
30.09.2025 16:29 Ответить
Він там багато чого розповів - сподіваюсь генерали оцінили ... ..
до речі - в коментах , в прямі трансляції , регочуть з цього клована
30.09.2025 16:32 Ответить
а нІ, тільки ж Трамп з миром длопоміг. Почнуть з Науру
30.09.2025 16:32 Ответить
"Це називається мир через силу. Історія вчить: лиш ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або ти захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну", - додав Гегсет. Джерело: https://censor.net/ua/n3577027

Зовні правильна стратегія забезпечення миру, але декларується створення лише армії (США), здатної виграти будь-яку війну... Жодних думок про те, що ресурсів і сил лише США вже недостатньо для забезпечення миру на планеті. Для досягнення і збереження миру небхідні на тілько зусилля США, але і спільні з США зусилля зацікавлених країн, а отже - ефективні військові союзи і залучення ресурсів їх країн - учасників.
30.09.2025 16:33 Ответить
Ну тоді Трамп отримає нобелівську премію війни !
Я підтримую , бо скільки он підарасів хвости підняло , всіх їх треба ********* коаліційно і нема чого соромитись , зло повинно бути вбито а добро перемогти як це і завжди було у всі віки!
30.09.2025 16:37 Ответить
А коли вони не готувалися?
30.09.2025 16:39 Ответить
"Міністерство війни" Назву змінили. зараз точно всіх переможуть . Особливо з непередбаченим Трамбоном
30.09.2025 16:40 Ответить
а цей воюн особисто звойовує по літру віскаря що дня. так і переможе.
30.09.2025 16:40 Ответить
Чергове ніпрощо.
30.09.2025 16:43 Ответить
Воювати заради миру, займатись сексом заради цноти.
30.09.2025 16:44 Ответить
..."світовий поліцай" стурбований, що запіздАє на "парад ЗСУ на Красній Площі"?..
30.09.2025 16:47 Ответить
Данія напряглася...
30.09.2025 16:47 Ответить
Король Теоден перед битвой за Минас Тирит лучше речугу задвинул. Хз, нафига эта политинформация для сотен генералов.
30.09.2025 16:56 Ответить
Капець,авжеш щось таке сталося...
30.09.2025 17:06 Ответить
 
 