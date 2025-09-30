Глава Пентагона Хегсет призвал генералов США готовиться к войне

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отныне единственной миссией Министерства войны США должна быть подготовка к войне и победе.

Об этом он заявил во время встречи с американскими генералами в Вирджинии, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Хегсет в мотивационной речи к высшим командующим американских вооруженных сил оправдал переименование Министерства обороны США необходимостью подготовки к войне.

"Для того, чтобы иметь мир, надо готовиться к войне. Отныне единственная миссия восстановленного Военного департамента такова: вести бои, готовиться к войне и победе, неустанно и бескомпромиссно. Не потому, что мы хотим войны. А потому, что мы хотим мира для наших граждан", - заявил он.

По его словам, "единственные люди, которые заслуживают мира, -- это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить".

"Наша главная задача - быть сильными, чтобы предотвратить войну... Это называется мир через силу. История учит: лишь те достойны мира, кто готов воевать за него. Поэтому пацифизм такой наивный и опасный. Он игнорирует человеческую природу и историю. Или ты защищаешь свой народ и суверенитет, или кому-то подчиняешься. Мы должны создать армию, способную выиграть любую войну", - добавил Хегсет.

