Глава Пентагона Хегсет призвал генералов США готовиться к войне
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отныне единственной миссией Министерства войны США должна быть подготовка к войне и победе.
Об этом он заявил во время встречи с американскими генералами в Вирджинии, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Хегсет в мотивационной речи к высшим командующим американских вооруженных сил оправдал переименование Министерства обороны США необходимостью подготовки к войне.
"Для того, чтобы иметь мир, надо готовиться к войне. Отныне единственная миссия восстановленного Военного департамента такова: вести бои, готовиться к войне и победе, неустанно и бескомпромиссно. Не потому, что мы хотим войны. А потому, что мы хотим мира для наших граждан", - заявил он.
По его словам, "единственные люди, которые заслуживают мира, -- это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить".
"Наша главная задача - быть сильными, чтобы предотвратить войну... Это называется мир через силу. История учит: лишь те достойны мира, кто готов воевать за него. Поэтому пацифизм такой наивный и опасный. Он игнорирует человеческую природу и историю. Или ты защищаешь свой народ и суверенитет, или кому-то подчиняешься. Мы должны создать армию, способную выиграть любую войну", - добавил Хегсет.
міністерство війни для війни !
з ким воювати ще не вирішили, але гребінь півнячий вже підняли.
.
.
Але тут саме той виняток - що він правий на всі 100.
Стара древня істина - яку забули Українці, говорить -
Хочеш миру - Готуйся до війни!
до речі - в коментах , в прямі трансляції , регочуть з цього клована
Зовні правильна стратегія забезпечення миру, але декларується створення лише армії (США), здатної виграти будь-яку війну... Жодних думок про те, що ресурсів і сил лише США вже недостатньо для забезпечення миру на планеті. Для досягнення і збереження миру небхідні на тілько зусилля США, але і спільні з США зусилля зацікавлених країн, а отже - ефективні військові союзи і залучення ресурсів їх країн - учасників.
Я підтримую , бо скільки он підарасів хвости підняло , всіх їх треба ********* коаліційно і нема чого соромитись , зло повинно бути вбито а добро перемогти як це і завжди було у всі віки!