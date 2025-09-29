РУС
2 960 25

Совещание в Пентагоне состоится с участием Трампа

Пентагон заявляет, что Трамп приедет на экстренную встречу генералов США

Дональд Трамп приедет на встречу высших генералов и адмиралов США, которая состоится на базе морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Участие президента Америки подтверждено Пентагоном. Заседание организовал глава Министерства обороны США Пит Гегсет, который планирует выступить перед военными с речью о стандартах и "боевом духе".

"Сначала военные чиновники предполагали, что министр собирает их для сообщения о массовых увольнениях или понижениях в должностях", - отмечает издание и добавляет, что стоимость перелета, проживания и транспортировки участников (некоторые из которых прибудут с Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона) оценивается в миллионы долларов.

Известие о встрече вызвало беспокойство среди военных из-за неожиданного характера приказа. Секретная служба получила дополнительные полномочия для обеспечения безопасности мероприятия. Ожидалось, что речь Гегсета продлится менее часа, но визит Трампа может изменить график.

Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым.

Топ комментарии
+3
Піт Гегсет, який планує виступити перед військовими з промовою про стандарти та "бойовий дух".

а ну, дихни !

.
29.09.2025 02:17 Ответить
+2
29.09.2025 02:54 Ответить
+2
29.09.2025 02:56 Ответить
На московії, все без змін, як і в часи совдепії!!!!
Фільм «Тоталитарный роман»!!
https://www.youtube.com/watch?v=LUE2AJ5tnOg
29.09.2025 01:55 Ответить
"Це справді дуже приємна зустріч, на якій ми говоримо про те, як добре ми справляємося у військовому плані, говоримо про те, що в нас чудова форма, говоримо про багато хороших, позитивних промов.
Це просто гарне послання", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC News.
29.09.2025 01:58 Ответить
29.09.2025 02:05 Ответить
Піт Гегсет, який планує виступити перед військовими з промовою про стандарти та "бойовий дух".

а ну, дихни !

.
29.09.2025 02:17 Ответить
Видадуть модернізовані памперси.
29.09.2025 07:18 Ответить
Це не нарада, а тест на патріотизм серед «патріотів» своєї пенсії.
29.09.2025 02:12 Ответить
думаю, будуть обговорювати проблеми обмежень кар'єрного росту військових з числа сексуальних меншин і чорношкірих жінок.
29.09.2025 02:25 Ответить
А якщо серйозно - то генералітет збирають, на мою думку, щоб спробувать пояснить ту "дурь", яку американський "Блазень", з "блазенятами", намолотив за ці півроку... Генерали - не дурні, і прекрасно розуміють, що вони будуть втілювачами політики США , не тільки в рамках НАТО, але й по всьому світу. І вони, думаю, вже давно задають питання: "Що ми робимо?", "Куди ми йдемо?", і "Що буде далі?". Але головним питанням стане: "Хто за все це понесе відповідальність?!!!"
І коли такі питання почали звучать масово - у Білому Домі почали "чухать потилицю"... Саме для цього, у "авральному порядку", і оголошена ця "нарада"... Але, дивлячись на "трампоклоунаду", думаю, після наради питань виникне ще більше... І головним буде вже інше: "Вони, що, справді, такі "*******"?
29.09.2025 02:49 Ответить
так, там така хвороба, анамнез якої описується одним словом - *******. Тому навіть припустити не можливо, для чого вони там збирають військових. Може хочуть пояснити нахєра їм Венесуела, або ще якусь хєрню. Після перейменування міністерства оборони можно чекати чого завгодно.
29.09.2025 04:02 Ответить
Рашу треба розвалити
29.09.2025 02:38 Ответить
Шестизірковий крутій Донні буде приймати доклади лічно?
29.09.2025 02:50 Ответить
29.09.2025 02:54 Ответить
29.09.2025 02:56 Ответить
Це як ФСБшника дєрьмака пустити на ставку. Хоча і ******* із зливом подєльніку ***** чудово справляється.
29.09.2025 03:11 Ответить
Короче, Склифосовский!

29.09.2025 03:26 Ответить
Знакомые все лица. Опять зрады нарады? А мне летать охота.
29.09.2025 06:02 Ответить
Послухають генерали про Обаму та Байдена 30 хвилин
а потім 1,5 години про велич трампона
29.09.2025 06:04 Ответить
ти мені скажи хто ще 7 воїн закінчив ?
29.09.2025 06:38 Ответить
Тутсі не забудьте покликати..чи Тулсі.. ну Короче телеведуча котрій наразі підпорядкована вся розвідка США.
29.09.2025 06:39 Ответить
The generals will be telling their grandkids stories about how they got to see God's greatest miracle.
29.09.2025 06:58 Ответить
А в цілому, це просто геніально - зібрати весь генералітет в одному місці...
А Трамп не приїде... А щось прилетить...
29.09.2025 08:14 Ответить
Один із варіантів зібрання https://www.facebook.com/reel/1442159883538526
29.09.2025 08:31 Ответить
Він би їх ще на плацу під Покровськом зібрав....тупе чмо при дебільному трампі
29.09.2025 08:38 Ответить
Всіх зібрати в певному місці, а потім - теракт чи нещасний випадок... Упс, несподіванка! А де ж усі наші бойові генерали? А немає. Тільки трумп с гегсетом залишились - їж, Америка, не обляпуйся!
29.09.2025 09:51 Ответить
 
 