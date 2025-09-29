Совещание в Пентагоне состоится с участием Трампа

Дональд Трамп приедет на встречу высших генералов и адмиралов США, которая состоится на базе морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Участие президента Америки подтверждено Пентагоном. Заседание организовал глава Министерства обороны США Пит Гегсет, который планирует выступить перед военными с речью о стандартах и "боевом духе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вэнс: США рассматривают передачу ракет Tomahawk Украине, окончательное решение за Трампом

"Сначала военные чиновники предполагали, что министр собирает их для сообщения о массовых увольнениях или понижениях в должностях", - отмечает издание и добавляет, что стоимость перелета, проживания и транспортировки участников (некоторые из которых прибудут с Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона) оценивается в миллионы долларов.

Читайте: Трамп сказал Зеленскому, что готов предоставить дальнобойное оружие для ударов по РФ, - WSJ

Известие о встрече вызвало беспокойство среди военных из-за неожиданного характера приказа. Секретная служба получила дополнительные полномочия для обеспечения безопасности мероприятия. Ожидалось, что речь Гегсета продлится менее часа, но визит Трампа может изменить график.

Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон требует от журналистов согласовывать перед публикацией информацию, полученную во время работы в ведомстве, - NYT

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!