Совещание в Пентагоне состоится с участием Трампа
Дональд Трамп приедет на встречу высших генералов и адмиралов США, которая состоится на базе морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
Участие президента Америки подтверждено Пентагоном. Заседание организовал глава Министерства обороны США Пит Гегсет, который планирует выступить перед военными с речью о стандартах и "боевом духе".
"Сначала военные чиновники предполагали, что министр собирает их для сообщения о массовых увольнениях или понижениях в должностях", - отмечает издание и добавляет, что стоимость перелета, проживания и транспортировки участников (некоторые из которых прибудут с Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона) оценивается в миллионы долларов.
Известие о встрече вызвало беспокойство среди военных из-за неожиданного характера приказа. Секретная служба получила дополнительные полномочия для обеспечения безопасности мероприятия. Ожидалось, что речь Гегсета продлится менее часа, но визит Трампа может изменить график.
Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым.
Це просто гарне послання", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC News.
І коли такі питання почали звучать масово - у Білому Домі почали "чухать потилицю"... Саме для цього, у "авральному порядку", і оголошена ця "нарада"... Але, дивлячись на "трампоклоунаду", думаю, після наради питань виникне ще більше... І головним буде вже інше: "Вони, що, справді, такі "*******"?
а потім 1,5 години про велич трампона
А Трамп не приїде... А щось прилетить...