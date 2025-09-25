Глава Пентагона срочно вызывает старших военных командиров
Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться на следующей неделе на базе морской пехоты в Вирджинии без предупреждения и объяснения причин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что директива вызвала путаницу и тревогу среди высшего командования.
Приказ касается всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, или их эквивалентов в ВМС, которые занимают командные должности, а также их старших советников. Ожидается, что среди участников будут командиры в зонах конфликтов, а также старшие руководители в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хегсет "обратится к своим высокопоставленным чиновникам в начале следующей недели", но не предоставил дополнительных подробностей. Люди, знакомые с вопросом, отмечают, что это крайне необычный шаг и вызывает беспокойство.
Издание отмечает, что ни один министр обороны ранее не вызывал такое количество генералов и адмиралов без объяснения причин. Офицеры выражают обеспокоенность тем, что даже командиры за рубежом будут обязаны присутствовать. Некоторые из них отметили, что такая практика "не соответствует стандартным процедурам" и является странной.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым.
