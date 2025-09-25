РУС
Глава Пентагона срочно вызывает старших военных командиров

Пентагон созывает экстренное заседание командиров

Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться на следующей неделе на базе морской пехоты в Вирджинии без предупреждения и объяснения причин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что директива вызвала путаницу и тревогу среди высшего командования.

Приказ касается всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, или их эквивалентов в ВМС, которые занимают командные должности, а также их старших советников. Ожидается, что среди участников будут командиры в зонах конфликтов, а также старшие руководители в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хегсет "обратится к своим высокопоставленным чиновникам в начале следующей недели", но не предоставил дополнительных подробностей. Люди, знакомые с вопросом, отмечают, что это крайне необычный шаг и вызывает беспокойство.

Издание отмечает, что ни один министр обороны ранее не вызывал такое количество генералов и адмиралов без объяснения причин. Офицеры выражают обеспокоенность тем, что даже командиры за рубежом будут обязаны присутствовать. Некоторые из них отметили, что такая практика "не соответствует стандартным процедурам" и является странной.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым.

+10
а у нас що, краще? 4-и кратний ухилянт генералами крутить як циган Сонцем.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:45 Ответить
+4
розповість їм що Трамп закінчів війну між Албанією та Азребайджаном
показать весь комментарий
25.09.2025 18:41 Ответить
+4
Щось мені здається, що "Головалкаш Міністерства війни" вирішив провести "моральну накачку", бо Білий Дім почав відчувать, що на США, як члена НАТО, Європа починає "класти член", і може перестать рахуваться з думкою американців...
показать весь комментарий
25.09.2025 18:47 Ответить
На пенсію почне відправляти?
показать весь комментарий
25.09.2025 18:38 Ответить
И отомстил мексиканцам за Перл-Харбор.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:53 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 19:30 Ответить
Бывший майор Национальной Гвардии с удовольствием гоняет генералов и адмиралов. Отчасти понимаю).
показать весь комментарий
25.09.2025 18:44 Ответить
У Зегевары не те чувства), бо ни дня в армии не служил.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:51 Ответить
Нацгвардію регулярні війська СШЕ не вважають за справжню армію. Типове відношення до нацгвардійців - як до якогось курортного підрозділу.
показать весь комментарий
25.09.2025 18:48 Ответить
Щось мені здається, що "Головалкаш Міністерства війни" вирішив провести "моральну накачку", бо Білий Дім почав відчувать, що на США, як члена НАТО, Європа починає "класти член", і може перестать рахуваться з думкою американців...
показать весь комментарий
25.09.2025 18:47 Ответить
дрон прилетел, обосрались
показать весь комментарий
25.09.2025 18:52 Ответить
Половину позвільняє а іншим влаштує треш-вечірку. Більшого від дегенерата та алкаша Гегсета чекати не варто.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:04 Ответить
цензор відстав від життя, не пентагон а міністерство війни
показать весь комментарий
25.09.2025 19:22 Ответить
Всё, писец бумажному ***** будут рвать резиновую попу.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:24 Ответить
Попа там теж паперова.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:29 Ответить
Будуть заліки з фізподготовки здавати.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:32 Ответить
І геолокацію ще вкажіть.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:45 Ответить
Бєлочка, з високою ймовірністю.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:54 Ответить
 
 