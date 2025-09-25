УКР
Глава Пентагону терміново викликає старших військових командирів

Пентагон збирає екстрене засідання командирів

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів та адміралів армії США зібратися наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії без попередження та пояснення причин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що директива викликала плутанину та тривогу серед вищого командування.

Наказ стосується всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала та вище, або їхніх еквівалентів у ВМС, які обіймають командні посади, а також їхніх старших радників. Очікується, що серед учасників будуть командири у зонах конфліктів, а також старші керівники у Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет "звернеться до своїх високопосадовців на початку наступного тижня", але не надав додаткових подробиць. Люди, знайомі з питанням, зазначають, що це вкрай незвичайний крок і викликає занепокоєння.

Видання наголошує, що жоден міністр оборони раніше не викликав таку кількість генералів та адміралів без пояснення причин. Офіцери висловлюють стурбованість тим, що навіть командири за кордоном будуть зобов’язані бути присутніми. Деякі з них зазначили, що така практика "не відповідає стандартним процедурам" і є дивною.

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним.

Топ коментарі
+7
а у нас що, краще? 4-и кратний ухилянт генералами крутить як циган Сонцем.
25.09.2025 18:45 Відповісти
+3
розповість їм що Трамп закінчів війну між Албанією та Азребайджаном
25.09.2025 18:41 Відповісти
+2
На пенсію почне відправляти?
25.09.2025 18:38 Відповісти
На пенсію почне відправляти?
25.09.2025 18:38 Відповісти
розповість їм що Трамп закінчів війну між Албанією та Азребайджаном
25.09.2025 18:41 Відповісти
И отомстил мексиканцам за Перл-Харбор.
25.09.2025 18:53 Відповісти
Бывший майор Национальной Гвардии с удовольствием гоняет генералов и адмиралов. Отчасти понимаю).
25.09.2025 18:44 Відповісти
а у нас що, краще? 4-и кратний ухилянт генералами крутить як циган Сонцем.
25.09.2025 18:45 Відповісти
У Зегевары не те чувства), бо ни дня в армии не служил.
25.09.2025 18:51 Відповісти
Нацгвардію регулярні війська СШЕ не вважають за справжню армію. Типове відношення до нацгвардійців - як до якогось курортного підрозділу.
25.09.2025 18:48 Відповісти
Щось мені здається, що "Головалкаш Міністерства війни" вирішив провести "моральну накачку", бо Білий Дім почав відчувать, що на США, як члена НАТО, Європа починає "класти член", і може перестать рахуваться з думкою американців...
25.09.2025 18:47 Відповісти
дрон прилетел, обосрались
25.09.2025 18:52 Відповісти
Половину позвільняє а іншим влаштує треш-вечірку. Більшого від дегенерата та алкаша Гегсета чекати не варто.
25.09.2025 19:04 Відповісти
 
 