Глава Пентагону терміново викликає старших військових командирів

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів та адміралів армії США зібратися наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії без попередження та пояснення причин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що директива викликала плутанину та тривогу серед вищого командування.

Наказ стосується всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала та вище, або їхніх еквівалентів у ВМС, які обіймають командні посади, а також їхніх старших радників. Очікується, що серед учасників будуть командири у зонах конфліктів, а також старші керівники у Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет "звернеться до своїх високопосадовців на початку наступного тижня", але не надав додаткових подробиць. Люди, знайомі з питанням, зазначають, що це вкрай незвичайний крок і викликає занепокоєння.

Видання наголошує, що жоден міністр оборони раніше не викликав таку кількість генералів та адміралів без пояснення причин. Офіцери висловлюють стурбованість тим, що навіть командири за кордоном будуть зобов’язані бути присутніми. Деякі з них зазначили, що така практика "не відповідає стандартним процедурам" і є дивною.

