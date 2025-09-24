Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним, - Гегсет
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива розмова вчора з моїм естонським колегою Ханно Певкуром. Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним", - йдеться в повідомленні.
Пентагон солідарний з Естонією та високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників, додав Гегсет.
А він реально смішний, це глава Пентагону чи новий резидент comedy club?
всі інші приймають як положено
Тобто -йде розкрутка війни в Європі, і це роблять абсолютно свідомо.