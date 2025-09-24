Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива розмова вчора з моїм естонським колегою Ханно Певкуром. Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним", - йдеться в повідомленні.

Пентагон солідарний з Естонією та високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників, додав Гегсет.

Читайте: Гегсет підтвердив перейменування Міноборони США на Міністерство війни