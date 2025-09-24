УКР
Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним, - Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива розмова вчора з моїм естонським колегою Ханно Певкуром. Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним", - йдеться в повідомленні.

Пентагон солідарний з Естонією та високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників, додав Гегсет.

Читайте: Гегсет підтвердив перейменування Міноборони США на Міністерство війни

Топ коментарі
+3
"непринятним" - тільки в Ердогана

всі інші приймають як положено
24.09.2025 09:19 Відповісти
+1
"високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників, додав Гегсет" 🤣
А він реально смішний, це глава Пентагону чи новий резидент comedy club?
24.09.2025 09:18 Відповісти
+1
Балачки
24.09.2025 09:19 Відповісти
"високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників, додав Гегсет" 🤣
А він реально смішний, це глава Пентагону чи новий резидент comedy club?
24.09.2025 09:18 Відповісти
"непринятним" - тільки в Ердогана

всі інші приймають як положено
24.09.2025 09:19 Відповісти
У інших це є скоріше "неприємним, але що ж поробиш".
24.09.2025 09:24 Відповісти
Балачки
24.09.2025 09:19 Відповісти
неприйнятним, але терпимим для американських ультраправих терпілоідів, яким потрібні тільки влада, гроші і посади?
24.09.2025 09:32 Відповісти
розблокуй продаж Patriot, вертухай
24.09.2025 09:33 Відповісти
Якщо б вторгнення було неприйнятним - то , (ясна річ ) ці літаки хоча б інколи збивали.
Тобто -йде розкрутка війни в Європі, і це роблять абсолютно свідомо.
24.09.2025 09:34 Відповісти
татиШо
24.09.2025 09:35 Відповісти
да серили кацапи на тебе, чмо алкоголічне і напомажене, на тебе та на оце тупе твоє - є неприйнятним. Коли москалі будуть є...ть тебе у юрті на підлозі раком (Гамлет. Лесь П.) ти зможеш верещати шо це для тебе є неприйнятним.
24.09.2025 09:53 Відповісти
Америка віддає Європу *****.
24.09.2025 09:54 Відповісти
"лакований і напомажений " пентагонівський "когутяра.Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним. Дебілятко .не хоче визнати той факт, що рашистське вторгнення в повітряний простір країн НАТО ВЖЕ ДАВНО НИМ ПРИЙНЯТНЕ...
24.09.2025 10:08 Відповісти
 
 