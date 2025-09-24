Вторжение России в воздушное пространство НАТО неприемлемо, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Важный разговор вчера с моим эстонским коллегой Ханно Певкуром. Вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым", - говорится в сообщении.

Пентагон солидарен с Эстонией и высоко оценивает быструю и решительную реакцию союзников, добавил Хегсет.

Читайте: Хегсет подтвердил переименование Минобороны США в Министерство войны