Вторжение России в воздушное пространство НАТО неприемлемо, - Хегсет

Гегсет назвал вторжение РФ в воздушное пространство НАТО неприемлемым

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Важный разговор вчера с моим эстонским коллегой Ханно Певкуром. Вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым", - говорится в сообщении.

Пентагон солидарен с Эстонией и высоко оценивает быструю и решительную реакцию союзников, добавил Хегсет.

Читайте: Хегсет подтвердил переименование Минобороны США в Министерство войны

Гегсет назвал вторжение РФ в воздушное пространство НАТО неприемлемым

"високо оцінює швидку та рішучу реакцію союзників, додав Гегсет" 🤣
А він реально смішний, це глава Пентагону чи новий резидент comedy club?
24.09.2025 09:18 Ответить
"непринятним" - тільки в Ердогана

всі інші приймають як положено
24.09.2025 09:19 Ответить
У інших це є скоріше "неприємним, але що ж поробиш".
24.09.2025 09:24 Ответить
Балачки
24.09.2025 09:19 Ответить
неприйнятним, але терпимим для американських ультраправих терпілоідів, яким потрібні тільки влада, гроші і посади?
24.09.2025 09:32 Ответить
розблокуй продаж Patriot, вертухай
24.09.2025 09:33 Ответить
Якщо б вторгнення було неприйнятним - то , (ясна річ ) ці літаки хоча б інколи збивали.
Тобто -йде розкрутка війни в Європі, і це роблять абсолютно свідомо.
24.09.2025 09:34 Ответить
татиШо
24.09.2025 09:35 Ответить
 
 