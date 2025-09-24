Вторжение России в воздушное пространство НАТО неприемлемо, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Важный разговор вчера с моим эстонским коллегой Ханно Певкуром. Вторжение России в воздушное пространство НАТО является неприемлемым", - говорится в сообщении.
Пентагон солидарен с Эстонией и высоко оценивает быструю и решительную реакцию союзников, добавил Хегсет.
А він реально смішний, це глава Пентагону чи новий резидент comedy club?
всі інші приймають як положено
Тобто -йде розкрутка війни в Європі, і це роблять абсолютно свідомо.