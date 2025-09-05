Хегсет подтвердил переименование Минобороны США в Министерство войны

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил переименование Министерства обороны США в Министерство войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его аккаунт в соцсети Х.

Хегсет зарепостил сообщение FoxNews, в котором говорится Белый дом официально объявил, что переименует Министерство обороны в Министерство войны.

"Департамент Войны", - написал он.

