Хегсет подтвердил переименование Минобороны США в Министерство войны
Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил переименование Министерства обороны США в Министерство войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его аккаунт в соцсети Х.
Хегсет зарепостил сообщение FoxNews, в котором говорится Белый дом официально объявил, что переименует Министерство обороны в Министерство войны.
"Департамент Войны", - написал он.
Топ комментарии
+30 Urs
показать весь комментарий05.09.2025 02:08 Ответить Ссылка
+27 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий05.09.2025 02:05 Ответить Ссылка
+19 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий05.09.2025 02:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
невже воювати будете ?
.
.
Міністерство сільского господарства можно перейменувать у міністерство ізобілія, а міністерство торгівлі у міністерство чудових угод.
Міністерство сільського господарства в міністерство рабів
І міністерство торгівлі зброєю..
Ой, буде потім американцям робота - вичищати ці Авгієві стайні, що їм накладе їх Сонцесяйна Руда Білка!!!
Адміністрація Президентав Офіс Президента
опен ейр! опен ейр !
.
Популісти при владі - горе країні!
ту від психолога цікаво все - але подивіться з 11-49 перше засідання нового уряду Трампа -молитовний початок за таточка, котрий "нас обрав для роботи з собою" - особливо Гексет в молитві
як Трамп відчитував сьогодні європейців у відео зв"язку з Зе та "коаліцією охочих"
Трамп хочет обрушить экономику России, жесткие аресты в Нью-Йорке
Нью-Йоркський ЮТУБканал новин
А на символічному годиннику 89 секунд до апокаліпсису. Найменше за весь час...
Перспективи не райдужні...
Ми відновили в Міністерстві етос воїна.
Ми хочемо бачити воїнів, людей, які розуміють, як завдавати нищівних ударів по ворогу. Ми не хочемо нескінченних «оборонних сценаріїв» і гри на утримання позицій. Ми вважаємо, що слова, назви й титули мають значення.
Тому ми працюємо над цим разом із Білим домом і президентом. Чекайте на подальші оголошення» - Хегсет в ефірі Fox News.