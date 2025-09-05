РУС
3 780 57

Хегсет подтвердил переименование Минобороны США в Министерство войны

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил переименование Министерства обороны США в Министерство войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его аккаунт в соцсети Х.

Хегсет зарепостил сообщение FoxNews, в котором говорится Белый дом официально объявил, что переименует Министерство обороны в Министерство войны.

"Департамент Войны", - написал он.

Читайте: Трамп поручил Пентагону подготовить меры сдерживания России и Китая, - Хегсет

Пост Гегсета

Пентагон (1492) Хегсет Пит (92)
+30
а міністерство юстиції будуть перейміновувати у міністерство справедливості?
Міністерство сільского господарства можно перейменувать у міністерство ізобілія, а міністерство торгівлі у міністерство чудових угод.
05.09.2025 02:08 Ответить
+27
Трамп вирішив ганьби США на повну.
05.09.2025 02:05 Ответить
+19
Адміністрація Президента в Офіс Президента
05.09.2025 02:18 Ответить
і шо тепер ?
невже воювати будете ?

.
05.09.2025 01:59 Ответить
ужас какой-то !

.
05.09.2025 02:22 Ответить
Нобелевка
05.09.2025 02:23 Ответить
Дебіли,млядь...
05.09.2025 02:03 Ответить
05.09.2025 02:05 Ответить
05.09.2025 02:08 Ответить
У Російській іиперії не було Міністерства Оборони... Було "ваеннае министерство"... Однак від того російська армія, краще за інші, не воювала...У китайській армії кінця ХІХ ст., солдати носили оранжево-чорний смугастий одяг. І шапочки з з вухами... Однак "тиграми" вони від того, не ставали...
05.09.2025 04:21 Ответить
Міністерство юстиції в міністерство гноблення
Міністерство сільського господарства в міністерство рабів
І міністерство торгівлі зброєю..
05.09.2025 06:08 Ответить
Министерство Юстиции в министерство Тюрьмы, если точно следовать примеру.
05.09.2025 09:30 Ответить
Головне: міністерство Правди не переплутати з міністерством Брехні. Хоча... Це ж одне і те ж міністерство!

Ой, буде потім американцям робота - вичищати ці Авгієві стайні, що їм накладе їх Сонцесяйна Руда Білка!!!
05.09.2025 09:51 Ответить
ще можна авіацію в космічні сили перейменувати а президента в імператора
05.09.2025 02:12 Ответить
05.09.2025 02:18 Ответить
бінго !
опен ейр! опен ейр !

.
05.09.2025 02:23 Ответить
Зараз новоутворене Міністерство війни під проводом Трампа почне вивчати всі популярні методи феляції щоб задовольнити *****.
05.09.2025 02:18 Ответить
Все, китайці з переляку намочили штани.
Популісти при владі - горе країні!
05.09.2025 02:20 Ответить
The US Department of War will reign supreme in the Gulf of America.
05.09.2025 02:21 Ответить
супер йолоп, тепер чекаю коли трУмп почне називати океани західним, східним та північним амеріканскім океаном
05.09.2025 02:31 Ответить
Міністерство торгівлі хай перейменують в міністерство спекуляції для ясності.
05.09.2025 02:36 Ответить
Вікна в Білому домі пора відкрити і провітрити приміщення.
05.09.2025 02:53 Ответить
Який міністр і президент - таке і перейменування!
05.09.2025 02:59 Ответить
ну все - хочуть захопити усі рідкоземельні метали світу, китайцям - капець, бо у них найбільше
05.09.2025 03:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Up_q9eg_OcI

ту від психолога цікаво все - але подивіться з 11-49 перше засідання нового уряду Трампа -молитовний початок за таточка, котрий "нас обрав для роботи з собою" - особливо Гексет в молитві
05.09.2025 03:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=K3Voa_TLqEg

як Трамп відчитував сьогодні європейців у відео зв"язку з Зе та "коаліцією охочих"
05.09.2025 03:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FbkbRv9PZw4

Трамп хочет обрушить экономику России, жесткие аресты в Нью-Йорке

Нью-Йоркський ЮТУБканал новин
05.09.2025 03:46 Ответить
Перейменування свідчить про зміну політичного курсу з оборони та захисту на агресію і окупацію. Вітаю американців. Тумп, Венс і Гегсет вже перетворюють їх на "гарматнє мясо".
05.09.2025 03:26 Ответить
Та яка там "агресія"... Од збільшення кількості аксельбантів боєздатність армії не виростає...
05.09.2025 04:25 Ответить
і толку шо перейменують?
05.09.2025 07:01 Ответить
Ну все - тепр можна і війну Данії з Канадою оголошувати.
05.09.2025 03:29 Ответить
Now trump will write new book "the deal of the war"
05.09.2025 04:03 Ответить
Нема дурним спокою.
05.09.2025 04:04 Ответить
я думав що тільки в Україні дибіли захопили владу а бачу США не відстає.
05.09.2025 04:34 Ответить
На черзі: Міністерство охорони здоров'я - на Міністерство патологій та хвороб, Міністерство внутрішньої безпеки - на Міністерство загроз та небезпек, Міністерство фінансів - на Міністерство державних боргів та безгрошів'я, Міністерство праці - на Міністерство нероб та безробіття, Міністерство освіти - на Міністерство малограмотних недоумків та довбойобів.
05.09.2025 05:11 Ответить
Реформи...
05.09.2025 05:33 Ответить
Міністр оборони на аватарці разом зі своєю самицею-продюсером, яка зробила з колишнього наглядача та алкаша - зірку екрана та пентагону.
05.09.2025 06:34 Ответить
Шизануті рюрікі.
05.09.2025 06:45 Ответить
Для того щоб підкреслити всю дебільність цього перейменування, треба назвати не просто міністерство війни, а міністерство переможної війни та військових парадів.
05.09.2025 06:54 Ответить
Раніше дурні прислухалися до розумних. Зараз розумні вимушені прогинатися під дурних, щоб тим було комфортно. Бо дурні заполонили світ...

А на символічному годиннику 89 секунд до апокаліпсису. Найменше за весь час...

Перспективи не райдужні...
05.09.2025 07:06 Ответить
Министерство зарытого томагавка войны..
05.09.2025 07:11 Ответить
Так унизить американский народ мог только Трамп. Я думаю, что начался исторический процесс постепенного развала США, Китая и Рассеи. Монструальные государства неизбежно приходят к диктатуре и к идиотам-диктаторам, что и наблюдаем.
05.09.2025 07:12 Ответить
Кончене ідіоти У нас теж прийшов, "Адміністрація президента"не сподобалось давай йому "Охвіс".
05.09.2025 07:16 Ответить
Дональд же не вчить " Не кажи ГОП...."
05.09.2025 07:51 Ответить
І закидав ракетами надувний човен біля узбережжя Венесуели.
05.09.2025 07:52 Ответить
Новий през все вернет обратно, в американці будуть згадувати Трампа як анекдот.
05.09.2025 07:54 Ответить
Та хоч офіс війни. Клоуни
05.09.2025 07:54 Ответить
«Ми виграли Першу світову війну, ми виграли Другу світову війну не з Міністерством оборони, а з Міністерством війни. Як зазначив президент, ми не просто про оборону, ми про наступ.

Ми відновили в Міністерстві етос воїна.
Ми хочемо бачити воїнів, людей, які розуміють, як завдавати нищівних ударів по ворогу. Ми не хочемо нескінченних «оборонних сценаріїв» і гри на утримання позицій. Ми вважаємо, що слова, назви й титули мають значення.
Тому ми працюємо над цим разом із Білим домом і президентом. Чекайте на подальші оголошення» - Хегсет в ефірі Fox News.
05.09.2025 08:08 Ответить
"Війна - це мир...."
05.09.2025 08:16 Ответить
А що від зміни назви зміниться? Ож понавибирали дебілів!
05.09.2025 08:21 Ответить
коли більше немає чого робити
05.09.2025 08:25 Ответить
Стерненко давно у своїх відео каже "міністерство війни тимчасово існуючої так званої росії". Деякі інші впізнавані українські активісти так само називають це кацапське міністерство. Капітану Америці Гегсету сподобалося, вирішив і себе так назвати ?
05.09.2025 08:39 Ответить
Ну, це Трамп типа показав Китаю, що війни він не боїться. Але кожній його крок показує, що боїться панічно. Чому Китай повірить, я так, прям, вже й не знаю...
05.09.2025 09:04 Ответить
Це більше політичний і пропагандистський жест, ніж реальна зміна суті. Сутність відомства залишиться тією ж: воно фінансує армію, планує операції, забезпечує військову присутність у світі.
05.09.2025 09:34 Ответить
«Міністерство збройних сил» (Франція) - це чесна технічна назва, то «Міністерство безпеки» (Ізраїль) - більш політична, але теж відкрита й змістовна.
05.09.2025 09:41 Ответить
міністерство внутрішньої безпеки - це ШАБАК, міністерство оборони - ЦАХАЛ
05.09.2025 10:40 Ответить
 
 