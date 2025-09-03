Трамп поручил Пентагону подготовить меры сдерживания России и Китая, - Хегсет
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить меры для сдерживания усиления сотрудничества между РФ и Китаем.
Об этом рассказал глава оборонного ведомства США Пит Хегсет в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Хегсет обвинил предыдущую администрацию США в недостаточных усилиях по обеспечению американского лидерства в мире.
"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление недостатка американского лидерства и недостатка американской силы", - сказал глава Пентагона.
В то же время он отметил, что США не стремятся к конфронтации, о чем они четко заявили Китаю, России и другим странам.
Однако, по словам чиновника, усиление боеготовности позволяет предотвратить конфликты и гарантировать безопасность американского народа.
Хегсет добавил, что военные возможности США будут поддерживаться в космосе, воздухе, на море и под водой, включая систему "Золотой купол", которую Китай пока не способен повторить. Кроме этого, США будут использовать и дипломатические рычаги.
"Президент Трамп имеет прекрасные отношения с президентом Си (лидером Китая. - Ред.), и мы используем это, надеясь найти способы сотрудничества", - сказал глава Минобороны США.
Під час параду Китай продемонстрував нові види озброєння.
Більшість новітніх китайських систем можна було побачити або тільки на самому параді, або лише зовсім недавно. Це надсекретні розробки, які вже вразили оглядачів і коментаторів. Вони підкреслюють, наскільки швидко Китай зміг створити складне й потужне озброєння.
Hові зразки озброєнь, представлені на параді, свідчать - Китай претендує на глобальне лідерство.
Нова модифікація міжконтинентальної балістичної ракети DF-5C здатна нести більше бойових блоків і має збільшену дальність. Гіперзвукові ракети YJ-19, протисупутникова система ППО HQ-29, а також загадковий підводний апарат AJX002 - зброя, яка значно виходить за межі завдання "висадки на Тайвані".
Фактично йдеться про виклик передусім Сполученим Штатам. І цей виклик вже давно не обмежується лише регіональним рівнем.
