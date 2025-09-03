РУС
2 290 37

Трамп поручил Пентагону подготовить меры сдерживания России и Китая, - Хегсет

гегсет, трамп

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить меры для сдерживания усиления сотрудничества между РФ и Китаем.

Об этом рассказал глава оборонного ведомства США Пит Хегсет в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Хегсет обвинил предыдущую администрацию США в недостаточных усилиях по обеспечению американского лидерства в мире.

"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление недостатка американского лидерства и недостатка американской силы", - сказал глава Пентагона.

В то же время он отметил, что США не стремятся к конфронтации, о чем они четко заявили Китаю, России и другим странам.

Читайте также: Си заявил о необходимости совместных действий Китая и России для защиты интересов, - Reuters

Однако, по словам чиновника, усиление боеготовности позволяет предотвратить конфликты и гарантировать безопасность американского народа.

Хегсет добавил, что военные возможности США будут поддерживаться в космосе, воздухе, на море и под водой, включая систему "Золотой купол", которую Китай пока не способен повторить. Кроме этого, США будут использовать и дипломатические рычаги.

"Президент Трамп имеет прекрасные отношения с президентом Си (лидером Китая. - Ред.), и мы используем это, надеясь найти способы сотрудничества", - сказал глава Минобороны США.

Читайте также: РФ и Китай провели первое подводное патрулирование в Тихом океане

+12
Цирк!
03.09.2025 18:50 Ответить
+11
Рижий мудак перетворив Америку на державу третього світу....
03.09.2025 18:53 Ответить
+9
Неужели до Донни наконец дошло что ему придется противостоять не одному Китаю, а союзу Китая с подчиненной ему рашкой? Да не может быть!
03.09.2025 18:51 Ответить
Цирк!
03.09.2025 18:50 Ответить
Маланка дозволила своєму діду подивитись тєлєвізор що ся робиться в пекині

.
03.09.2025 19:08 Ответить
Неужели до Донни наконец дошло что ему придется противостоять не одному Китаю, а союзу Китая с подчиненной ему рашкой? Да не может быть!
03.09.2025 18:51 Ответить
одірвали рашку від китаю, ідіоти !

це стосується і трампа, і Байдена, і обами, і.. починаючи з ніксона та того клятого кіссенджера

.
03.09.2025 19:17 Ответить
Лучший способ сдерживания параши и китая- производить водородные боеголовки семейства В-61-** и средства их доставки в режиме 24/7.
03.09.2025 18:52 Ответить
И шо потом?
03.09.2025 19:21 Ответить
Рижий мудак перетворив Америку на державу третього світу....
03.09.2025 18:53 Ответить
поки я буду на червоній доріжці лобзати путіна у дупу, підготуйте заходи протидії
03.09.2025 18:53 Ответить
Чудові стосунки Трампа з Сі - чудові стосунки з пуйлом - може чудні
03.09.2025 18:53 Ответить
Старая платівка, у всьому винен Байден.
03.09.2025 18:54 Ответить
довбойоби,томогавки Україні передати не пробували?найкраще стимування
03.09.2025 18:55 Ответить
У Пекіні, на площі Тяньаньмень, відбувся військовий парад, присвячений 80-й річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової.
Під час параду Китай продемонстрував нові види озброєння.




03.09.2025 18:56 Ответить
Китай вперше демонструє свою стратегічну ядерну тріаду, представляючи авіаційно-стартовий JL-1, підводний JL-3, а також наземні DF-61 і DF-31BJ.
03.09.2025 18:58 Ответить
BBC
Більшість новітніх китайських систем можна було побачити або тільки на самому параді, або лише зовсім недавно. Це надсекретні розробки, які вже вразили оглядачів і коментаторів. Вони підкреслюють, наскільки швидко Китай зміг створити складне й потужне озброєння.
Hові зразки озброєнь, представлені на параді, свідчать - Китай претендує на глобальне лідерство.

Нова модифікація міжконтинентальної балістичної ракети DF-5C здатна нести більше бойових блоків і має збільшену дальність. Гіперзвукові ракети YJ-19, протисупутникова система ППО HQ-29, а також загадковий підводний апарат AJX002 - зброя, яка значно виходить за межі завдання "висадки на Тайвані".

Фактично йдеться про виклик передусім Сполученим Штатам. І цей виклик вже давно не обмежується лише регіональним рівнем.
03.09.2025 19:08 Ответить
ага супер-пупер вундервафлі про які ніхто не знав. а ще він всіх до усрачки налякав френчем аля сталін. "свєжо пітаніє-да сєрєтся с трудом" як кажуть кацапи.
03.09.2025 19:20 Ответить
Ясно, що на параді везуть порожні контейнери, а не ракети. Але хто знає, які досягнення в цій галузі має Китай?
03.09.2025 19:25 Ответить
Якщо знову війна з самураями китайозам не допоможуть ні DF-61, ні DF-31BJ.
03.09.2025 19:04 Ответить
переможуть, як завжди, самураї.

в японців сильніша воля

.
03.09.2025 19:21 Ответить
всі ці DF-61 і DF-31BJ - глиняні ноги колоса, який впаде під тягарем економічних проблем

де жавю ссср
03.09.2025 19:23 Ответить
Що стосується зброї-може бути. Щодо економіки-не так, там давно немає совкових проблем. Китай-капіталістична країна з усіма проблемами капіталізму.
03.09.2025 19:31 Ответить
Як кажуть в Одесі: "Ой, я вас умоляю!"🙄
03.09.2025 20:32 Ответить
подружка (пу) трампа- старого пішла до другого ( сі )- молодого і тому трамп ревнує. для трампа трагедія.
03.09.2025 18:59 Ответить
Баран доручив козлу баян...
03.09.2025 19:01 Ответить
Передасть два люб'язних привіти?
03.09.2025 19:01 Ответить
Найкращий з "заходів стримування" стала би куля не в ухо, а поміж.
03.09.2025 19:02 Ответить
Найкращим заходом стримування раші є зброя для України.
03.09.2025 19:03 Ответить
потяг стій раз два да дуже потужно
03.09.2025 19:06 Ответить
Фільми про спільні духовні цінності?
03.09.2025 19:08 Ответить
Якщо глянути, хто зараз рулить пентагоном, то ховайся.
03.09.2025 19:11 Ответить
Закупят еще одну красную дорожку для китаезы.
03.09.2025 19:12 Ответить
Це якийсь пздц. Тампон повністю обісрався і обісрав сша і все одно звинувачує Байдена. Хоча при Байдені всі пацюки і даже ***** сиділи мовчки під віником і носа не висовували. Тепер же сша стали посміховиськом
03.09.2025 19:17 Ответить
Коли клоуни при владі, до дії в них однакові. Я доручив! Все. Робота зроблена.
03.09.2025 19:58 Ответить
Трамп неодноразово розцілував у дупу і сідзіпеня і *****, але докоряє Байдену що не був надто жорстким з цими двома виродками.
Ну як так ????
03.09.2025 20:01 Ответить
блаблабла... ніхто на це вже не звертає уваги
03.09.2025 20:04 Ответить
Дуже схожі на надувні, що використовують для введення в оману 😁
03.09.2025 20:30 Ответить
Головне вчасно.
03.09.2025 20:38 Ответить
Ще один потужний. Грьобаний сором.
03.09.2025 21:11 Ответить
 
 