Трамп поручил Пентагону подготовить меры сдерживания России и Китая, - Хегсет

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить меры для сдерживания усиления сотрудничества между РФ и Китаем.

Об этом рассказал глава оборонного ведомства США Пит Хегсет в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Хегсет обвинил предыдущую администрацию США в недостаточных усилиях по обеспечению американского лидерства в мире.

"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление недостатка американского лидерства и недостатка американской силы", - сказал глава Пентагона.

В то же время он отметил, что США не стремятся к конфронтации, о чем они четко заявили Китаю, России и другим странам.

Однако, по словам чиновника, усиление боеготовности позволяет предотвратить конфликты и гарантировать безопасность американского народа.

Хегсет добавил, что военные возможности США будут поддерживаться в космосе, воздухе, на море и под водой, включая систему "Золотой купол", которую Китай пока не способен повторить. Кроме этого, США будут использовать и дипломатические рычаги.

"Президент Трамп имеет прекрасные отношения с президентом Си (лидером Китая. - Ред.), и мы используем это, надеясь найти способы сотрудничества", - сказал глава Минобороны США.

