Си заявил о необходимости совместных действий Китая и России для защиты интересов, - Reuters
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что Китай и Россия должны совместно защищать интересы в сфере безопасности и развития, а также способствовать созданию более "справедливого" международного порядка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Володин находится в Пекине накануне визита президента РФ Владимира Путина, который в эти выходные примет участие в форуме по безопасности. Ожидается, что там соберутся десятки лидеров стран "Глобального юга", среди которых - премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что Россия и Китай должны "объединить" страны "Глобального юга". Володин, которого называют одним из ключевых союзников Путина, провел переговоры с китайской стороной перед этим мероприятием.
націлувались вже с рашкою на Алясці ?
чи ще хочеться бізнеспроектів в сприянні по "створенню більш "справедливого" міжнародного порядку" ?
