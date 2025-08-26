Си заявил о необходимости совместных действий Китая и России для защиты интересов, - Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что Китай и Россия должны совместно защищать интересы в сфере безопасности и развития, а также способствовать созданию более "справедливого" международного порядка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Володин находится в Пекине накануне визита президента РФ Владимира Путина, который в эти выходные примет участие в форуме по безопасности. Ожидается, что там соберутся десятки лидеров стран "Глобального юга", среди которых - премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Россия и Китай должны "объединить" страны "Глобального юга". Володин, которого называют одним из ключевых союзников Путина, провел переговоры с китайской стороной перед этим мероприятием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готовится ввести санкции против Китая за военную помощь РФ, - Politico