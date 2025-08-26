РУС
Сотрудничество Китая и РФ
Си заявил о необходимости совместных действий Китая и России для защиты интересов, - Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что Китай и Россия должны совместно защищать интересы в сфере безопасности и развития, а также способствовать созданию более "справедливого" международного порядка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Володин находится в Пекине накануне визита президента РФ Владимира Путина, который в эти выходные примет участие в форуме по безопасности. Ожидается, что там соберутся десятки лидеров стран "Глобального юга", среди которых - премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Россия и Китай должны "объединить" страны "Глобального юга". Володин, которого называют одним из ключевых союзников Путина, провел переговоры с китайской стороной перед этим мероприятием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готовится ввести санкции против Китая за военную помощь РФ, - Politico

Китай Си Цзиньпин
+11
Оце воно. Спільно правити світом. А рижий підор... Краще й не писати.
26.08.2025 11:29 Ответить
+10
Мразота кучкується і невідомо від кого намагаються оборонятися !!
26.08.2025 11:30 Ответить
+6
прівєт, Америка !!!!!

націлувались вже с рашкою на Алясці ?
чи ще хочеться бізнеспроектів в сприянні по "створенню більш "справедливого" міжнародного порядку" ?

.
26.08.2025 11:36 Ответить
Оце воно. Спільно правити світом. А рижий підор... Краще й не писати.
26.08.2025 11:29 Ответить
рашка для Піднебесної це Зовнішня Монголія-2 (типу СПГ-2) і не більше

.
26.08.2025 11:37 Ответить
Мразота кучкується і невідомо від кого намагаються оборонятися !!
26.08.2025 11:30 Ответить
вони вже не оборонятися..
26.08.2025 11:38 Ответить
Оборонятися вони хочуть? Так як ***** в цілях самооборони напало на Україну. В світі вже підмінили поняття всіх слів. Вже потрібно словник переписувати по-новому. Як казав Орбан, приїхавши з Китаю, світ змінився і вже не буде як раніше.
26.08.2025 11:44 Ответить
прівєт, Америка !!!!!

націлувались вже с рашкою на Алясці ?
чи ще хочеться бізнеспроектів в сприянні по "створенню більш "справедливого" міжнародного порядку" ?

.
26.08.2025 11:36 Ответить
Мудак косомордий.
26.08.2025 11:36 Ответить
А трампа запросять? Є ж бо Південня Америка, отже це має стосунок до трампа.
26.08.2025 11:38 Ответить
А що його запрошувати? Він вже півроку допомагає рашці. Чи ви все ще звертаєте увагу на його обіцянки ввести потужні санкції, та про те як він потужно розгнівався на пуйла?
26.08.2025 11:54 Ответить
Захід ,напрягайте булки ...бо США сьогодні це кремлівське фсб ,в середини Білого дому...китай між строк заявив ,шо війна в Україні ,це початок який сунеться на ЄС ,міняйте зеленського на адекватну людину ,в Україні є такі ,бо 🤡 з дЄрмаком не захистять Україну і вас... будете захищатися тоді від русні та китаю самі...
26.08.2025 11:45 Ответить
ти на зміні ? працюї тихенько ...
показать весь комментарий
Ось воно справжнє рило, що там зелене арахамидло скаже на це?
26.08.2025 11:50 Ответить
Нам потрібна ЯЗ і довжичезні ракети, щоб до китаю долетіли.. інакше нам не вижити в цьому бурхливому світі.
26.08.2025 11:51 Ответить
США самі виростили цю потвору.....свого часу надавши гроші та технології до кітайського економичного"чуда"
26.08.2025 11:52 Ответить
Диды вместе воевали?
26.08.2025 11:58 Ответить
Оце ***** перекласти, роздрукувати і повісити Трампові над ліжком. А навпроти фото постер розпрекрасних парубків за версією Трампа, Ина, Сі, пуйла ну і ще аятола, Мадуро + таліби на фоні.
26.08.2025 12:05 Ответить
ГОЛОВНЕ РУСЬКА БАНЬКА САМОГОН ТА ДИВЧИНИ!!!
26.08.2025 12:30 Ответить
ВСЕ ПРАВИТЕДИ КАК ИХ МЫ НАЗЫВАЕМ ПРОСТО ПУСТОТА!А В ПРАВДЕ ГОВНОДРИЛЫ КОТОРЫХ НУЖНО МАССОВО ОПУСТИТЬ НЕ ПЛАТИВШИ НАЛОГИ ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ!!!!!!!!!!!!
26.08.2025 12:32 Ответить
"Спільні інтереси"? Я смішнішого ще не чув... Особливо після надрукованих у Китаї, державними підприємствами, карт з "Північними територіями" (Сибіром та Далеким Сходом), "Внутрішнім китайським морем (Байкалом), та "Хайшеньвеєм" (Владивостоком)...
26.08.2025 13:18 Ответить
 
 