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Новости Сотрудничество Китая и РФ Китай поставляет оружие России
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Евросоюз готовится ввести санкции против Китая за военную помощь РФ, - Politico

Евросоюз готовит санкции против Китая Что известно

В Евросоюзе готовятся ввести санкции против Китая, поскольку тот помогает РФ вести войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Брюссель готовится настаивать на санкциях против Китая из-за его участия в поддержке войны России против Украины, сообщил дипломат ЕС.

Это произошло после того, как издание Reuters опубликовало материал, в котором рассказывалось, что китайские двигатели для дронов тайно поставлялись в Россию через подставные фирмы. Их декларировали как "промышленные холодильные установки", чтобы обойти ограничения.

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Дипломат отметил, что ЕС знал о передаче дронов Пекином еще до появления публикаций. После августа Евросоюз планирует продвигать санкции.

"Отчет является точным и показывает, что Китай усиливает свою роль, как количественно, так и качественно", - сказал он.

По его словам, без поддержки РФ со стороны Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе.

Евросоюз уже обратился к Китаю относительно этих поставок, однако Пекин либо отрицает причастность, либо игнорирует запросы.

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Автор: 

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ЄС готується , мадьяри вже готові ветувати.
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05.08.2025 09:57 Ответить
КОЛИ Ж ЄС ЗАПРОВАДИТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ ПРОРАШИСТСЬКОГО МАДЯРА ОРБАНА.КОТРИЙ БЛОКУЄ ПОСТІЙНО ДОПОМОГУ УКРАЇНІ.ЩО Є ФАКТИЧНОЮ СПІВУЧАСНІСТЮ ЄС В РАШИСТСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ПОСІБНИЦТВО У ЗНИЩЕННІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ???
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05.08.2025 10:24 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!! В цьому ВСЯ СУТЬ !!!!!!!!!!!!!!!! Це - індикатор СПРАВЖНОСТІ намірів ЄС.
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05.08.2025 10:29 Ответить
ЦЕ ІНДИКАТОР ЛИЦЕМІРСТВА, БРЕХНІ ТА СПІВПРАЦІ ЄС З КУЙЛОМ
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05.08.2025 10:34 Ответить
І проти брудних вкрадених в Україні грошей і тих хто їх краде і вивозить з України мільярдами. Без цього все марна праця, бо як виявилось коасти під час війни.владоможці можуть 24/7 а потім скупати майно в Європі, або додавати стійкості європейським банкам. Про набу і сап мені не втирайте. Я вчора послухала про те як еехило вони торгують вибитою інфою.
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05.08.2025 10:36 Ответить
все робиться у рамках торгових воєн, а не заради України і верховенства міжнародного права, бо Китай допомагає росії вже давно, з самого початку війни і всі це знають
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05.08.2025 10:46 Ответить
Не любят европейцы узкоглазих, как не крути.
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05.08.2025 11:24 Ответить
Орбан та Фіцо не дозволять!
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05.08.2025 11:36 Ответить
ОЙ! НЕВЖЕ ЦЕ ПРАВДА....
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05.08.2025 12:13 Ответить
 
 