Евросоюз готовится ввести санкции против Китая за военную помощь РФ, - Politico

В Евросоюзе готовятся ввести санкции против Китая, поскольку тот помогает РФ вести войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Брюссель готовится настаивать на санкциях против Китая из-за его участия в поддержке войны России против Украины, сообщил дипломат ЕС.

Это произошло после того, как издание Reuters опубликовало материал, в котором рассказывалось, что китайские двигатели для дронов тайно поставлялись в Россию через подставные фирмы. Их декларировали как "промышленные холодильные установки", чтобы обойти ограничения.

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Дипломат отметил, что ЕС знал о передаче дронов Пекином еще до появления публикаций. После августа Евросоюз планирует продвигать санкции.

"Отчет является точным и показывает, что Китай усиливает свою роль, как количественно, так и качественно", - сказал он.

По его словам, без поддержки РФ со стороны Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе.

Евросоюз уже обратился к Китаю относительно этих поставок, однако Пекин либо отрицает причастность, либо игнорирует запросы.

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