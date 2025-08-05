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Новини Співпраця Китаю та РФ Китай постачає зброю Росії
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Євросоюз готується запровадити санкції проти Китаю за військову допомогу РФ, - Politico

Євросоюз готує санкції проти Китаю Що відомо

У Євросоюзі готуються запровадити санкції проти Китаю, оскільки той допомагає РФ вести війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Брюссель готується наполягати на санкціях проти Китаю через його участь у підтримці війни Росії проти України, повідомив дипломат ЄС.

Це сталося після того, як видання Reuters опублікувало матеріал, в якому розповідалося, що китайські двигуни для дронів таємно постачалися до Росії через підставні фірми. Їх декларували як "промислові холодильні установки", щоб обійти обмеження.

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Дипломат зазначив, що ЄС знав про передачу дронів Пекіном ще до появи публікацій. Після серпня Євросоюз планує просувати санкції.

"Звіт є точним і показує, що Китай посилює свою роль, як кількісно, так і якісно", - сказав він.

За його словами, без підтримки РФ з боку Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше.

Євросоюз вже звернувся до Китаю щодо цих поставок, проте Пекін або заперечує причетність, або ігнорує запити.

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Автор: 

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ЄС готується , мадьяри вже готові ветувати.
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05.08.2025 09:57 Відповісти
КОЛИ Ж ЄС ЗАПРОВАДИТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ ПРОРАШИСТСЬКОГО МАДЯРА ОРБАНА.КОТРИЙ БЛОКУЄ ПОСТІЙНО ДОПОМОГУ УКРАЇНІ.ЩО Є ФАКТИЧНОЮ СПІВУЧАСНІСТЮ ЄС В РАШИСТСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ПОСІБНИЦТВО У ЗНИЩЕННІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ???
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05.08.2025 10:24 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!! В цьому ВСЯ СУТЬ !!!!!!!!!!!!!!!! Це - індикатор СПРАВЖНОСТІ намірів ЄС.
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05.08.2025 10:29 Відповісти
ЦЕ ІНДИКАТОР ЛИЦЕМІРСТВА, БРЕХНІ ТА СПІВПРАЦІ ЄС З КУЙЛОМ
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05.08.2025 10:34 Відповісти
І проти брудних вкрадених в Україні грошей і тих хто їх краде і вивозить з України мільярдами. Без цього все марна праця, бо як виявилось коасти під час війни.владоможці можуть 24/7 а потім скупати майно в Європі, або додавати стійкості європейським банкам. Про набу і сап мені не втирайте. Я вчора послухала про те як еехило вони торгують вибитою інфою.
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05.08.2025 10:36 Відповісти
все робиться у рамках торгових воєн, а не заради України і верховенства міжнародного права, бо Китай допомагає росії вже давно, з самого початку війни і всі це знають
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05.08.2025 10:46 Відповісти
Не любят европейцы узкоглазих, как не крути.
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05.08.2025 11:24 Відповісти
Орбан та Фіцо не дозволять!
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05.08.2025 11:36 Відповісти
 
 