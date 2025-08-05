Євросоюз готується запровадити санкції проти Китаю за військову допомогу РФ, - Politico

У Євросоюзі готуються запровадити санкції проти Китаю, оскільки той допомагає РФ вести війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Брюссель готується наполягати на санкціях проти Китаю через його участь у підтримці війни Росії проти України, повідомив дипломат ЄС.

Це сталося після того, як видання Reuters опублікувало матеріал, в якому розповідалося, що китайські двигуни для дронів таємно постачалися до Росії через підставні фірми. Їх декларували як "промислові холодильні установки", щоб обійти обмеження.

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Дипломат зазначив, що ЄС знав про передачу дронів Пекіном ще до появи публікацій. Після серпня Євросоюз планує просувати санкції.

"Звіт є точним і показує, що Китай посилює свою роль, як кількісно, так і якісно", - сказав він.

За його словами, без підтримки РФ з боку Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше.

Євросоюз вже звернувся до Китаю щодо цих поставок, проте Пекін або заперечує причетність, або ігнорує запити.

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