РФ отримала від Китаю технологію крилатих ракет для війни проти України, - США в ООН

Китай передав Росії технологію крилатих ракет для підтримки військової машини РФ проти України.

Про це заявив високопоставлений дипломат США Джон Келлі під час засідання Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що КНДР відправила до Росії боєприпаси, ракети, військову техніку та близько 12 000 солдатів, Іран –– балістичне озброєння, дрони та інші технології.

Представник США наголосив на вирішальній ролі Китаю у підтримці РФ.

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"Китай, як зазначили його представники, не постачає зброю Росії безпосередньо. Проте Китай став вирішальним фактором, що сприяє військовим зусиллям Росії, оскільки є найважливішим постачальником російської військової промисловості. Зокрема, Китай надав Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, дронів, технологію крилатих ракет та нітроцелюлози, яку Росія використовує для виготовлення порохової суміші для зброї", - заявив Келлі.

Американський дипломат додав, що якби Китай серйозно ставився до зусиль у припиненні війни, він би припинив постачання цих важливих компонентів до Росії.

Водночас Келлі не уточнив, про яку саме технологію до російських крилатих ракет йдеться.

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