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Новини Співпраця Китаю та РФ Китай постачає зброю Росії
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РФ отримала від Китаю технологію крилатих ракет для війни проти України, - США в ООН

США в ООН: Росія отримала від Китаю технологію крилатих ракет

Китай передав Росії технологію крилатих ракет для підтримки військової машини РФ проти України.

Про це заявив високопоставлений дипломат США Джон Келлі під час засідання Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що КНДР відправила до Росії боєприпаси, ракети, військову техніку та близько 12 000 солдатів, Іран –– балістичне озброєння, дрони та інші технології.

Представник США наголосив на вирішальній ролі Китаю у підтримці РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї"

"Китай, як зазначили його представники, не постачає зброю Росії безпосередньо. Проте Китай став вирішальним фактором, що сприяє військовим зусиллям Росії, оскільки є найважливішим постачальником російської військової промисловості. Зокрема, Китай надав Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, дронів, технологію крилатих ракет та нітроцелюлози, яку Росія використовує для виготовлення порохової суміші для зброї", - заявив Келлі.

Американський дипломат додав, що якби Китай серйозно ставився до зусиль у припиненні війни, він би припинив постачання цих важливих компонентів до Росії.

Водночас Келлі не уточнив, про яку саме технологію до російських крилатих ракет йдеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР розкрило технічні особливості нового БпЛА РФ. Більшість деталей - китайські

Автор: 

Китай (4789) крилаті ракети (1086) росія (66969) США (23932)


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Топ коментарі
+9
А потім косоокий заявляє про занадто зброї для України, про ескалацію, курва жовта, каже.
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31.07.2025 20:22 Відповісти
+6
А ти б передав лівому чуваку, який за гроші маму рідну продасть, свій пін-код?
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31.07.2025 20:25 Відповісти
+5
А Україні Перший Гарант Світу які технології дав, це про США
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31.07.2025 20:17 Відповісти
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А Україні Перший Гарант Світу які технології дав, це про США
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31.07.2025 20:17 Відповісти
А ти б передав лівому чуваку, який за гроші маму рідну продасть, свій пін-код?
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31.07.2025 20:25 Відповісти
+💯 👍🏿!

в точку !

.
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31.07.2025 20:55 Відповісти
Я завжди знав, що кислі очі свідчать про цілу низку хвороб!
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31.07.2025 20:21 Відповісти
Китаюзи біли та пушисти, постаючи ******* озброєння та боеприпаси через чізбургера (півничну корею).
Нарешти Трамп почав слухати Меланью, а не свого друга путлера.
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31.07.2025 20:21 Відповісти
Нам би таких партнерів.......
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31.07.2025 20:22 Відповісти
Китайці партнери ситуативні. Для всіх. Незалежно від раси чи нації. І завтра можуть стати ворогами вчорашнім партнерам. Якщо хтось на копійку ніштяків більше запропонує.
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31.07.2025 20:24 Відповісти
Теж правда..., але і ситуативні наразі не завадили б.....
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31.07.2025 20:41 Відповісти
А потім косоокий заявляє про занадто зброї для України, про ескалацію, курва жовта, каже.
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31.07.2025 20:22 Відповісти
Не вірю
Китай може готові ракети постачать.або компоненти.Технології він сам краде.
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31.07.2025 20:25 Відповісти
Ну казав дипломат, а не військовий експерт.
Може він і мав на увазі компоненти.
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31.07.2025 20:26 Відповісти
Зря неверите у них щас изобретателей конструкторов несколько мульенов но скорее больше.Я может ошибаюсь но теже катушки для дронов они их сделали и делают.Сеичас вот делают микроволновое оружие против дронов.У них дофига чего есть просто в мире тенденцыя про китай говарить либо плохо либо вобще ничего.(В тему и не в тему) 1)Генералы готовятся к прошлым воинам а не к нынешним.2)Очень часто проигрывают воины иза недооценки врага и вранья самим себе.3)Политики по сути сказать могут что угодно так как они проституты государства а вот подписать что либо может только главная мамаша .Таки да в украине мамаша це зеле-боба.
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31.07.2025 21:28 Відповісти
Стоп стоп!!
У раziji є іскандер-к та ті що запускають з стратего-бомберів!!!
Або треба уточнити розвідкам світу , чи не поставляє фальшиво-визнаний днр-кнр ракети раші! Або це значить що дали обладнання/робочих/комплектуючі для якихось інших ракет... 🤔🥴❗
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31.07.2025 20:26 Відповісти
іскандер-кітайський
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31.07.2025 20:36 Відповісти
Хлопці якщо купуєте щось на китайському Тему, то купуйте поміж іншим щось що вам треба, з великими розмірами, а потім відмовляйтеся від цього. Китайці вам повернуть гроші і дуже вірогідно залишать це вам, бо не схочуть сплачувати поштові витрати.
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31.07.2025 20:34 Відповісти
Я так роблю постійно , 4 сонячні панелі отримав на Шару
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31.07.2025 20:38 Відповісти
та багато іншого
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31.07.2025 20:39 Відповісти
А потім вони не будуть слати запчастини для РЕБ і дронів.
Назло бабусі відморожу вуха. У тебе кацапів серед предків не було?
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31.07.2025 21:07 Відповісти
То може варто не продавати Китаю продукти харчування які вироблені в Україні.
Немає їжі-немає "мандату Неба"- і є новітній китайський бунт в середині Китаю.
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31.07.2025 20:35 Відповісти
Для них світовий ринок не закритий нажаль. Вкрадена первородність, каїніти ****** . А Тайвань навіть в ООН не записано ((
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31.07.2025 20:37 Відповісти
І що?
Якщо будуть просто перекуповувати то будуть на це витрачати додаткові кошти.
Не бачу негативів.
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31.07.2025 20:39 Відповісти
давно пора ,вони купляють в Україні майже все , і воють в Україні ,за наш хліб який їм русня відправляє через Маріупіл...
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31.07.2025 20:40 Відповісти
Ну теперь я буду знать кто весь китай кормит раньше весь сесер кормили а теперь вот китай.Неумеет украина выбирать партнеров ох неумеет. Отдались бы Трампу сеичас бы как сыр в масле катались бы и кормили бы США.
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31.07.2025 21:42 Відповісти
Азіати допомагають азіатам...
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31.07.2025 20:39 Відповісти
чайники в Історії ви залишитесь теж вбивцями
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31.07.2025 20:49 Відповісти
так вони вже три тисячі років криваві вбивці.

.
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31.07.2025 20:56 Відповісти
РФ отримала від Китаю технологію крилатих ракет для війни проти України
...а також намиста, дзеркальця, вогняний вода бояришник, хлєпсоль та гармошкі.
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31.07.2025 20:56 Відповісти
Лицемірні муділи
Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї" Джерело: https://censor.net/ua/n3566345
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31.07.2025 20:58 Відповісти
Так они такто 2е пока выгода получатели от этой воины как в зкономике так и в военых технологиях 1е это США.Различные дроны испытали противодроновое воружение сеичас испытывают (будтобы микроволновое оружие и тд) ну и на вкусняшку обкатка ИИ в военых деиствиях испытывают .А самое смешное что им еще за это деньги плотят не они а им.
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31.07.2025 21:52 Відповісти
 
 