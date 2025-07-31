РФ отримала від Китаю технологію крилатих ракет для війни проти України, - США в ООН
Китай передав Росії технологію крилатих ракет для підтримки військової машини РФ проти України.
Про це заявив високопоставлений дипломат США Джон Келлі під час засідання Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що КНДР відправила до Росії боєприпаси, ракети, військову техніку та близько 12 000 солдатів, Іран –– балістичне озброєння, дрони та інші технології.
Представник США наголосив на вирішальній ролі Китаю у підтримці РФ.
"Китай, як зазначили його представники, не постачає зброю Росії безпосередньо. Проте Китай став вирішальним фактором, що сприяє військовим зусиллям Росії, оскільки є найважливішим постачальником російської військової промисловості. Зокрема, Китай надав Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, дронів, технологію крилатих ракет та нітроцелюлози, яку Росія використовує для виготовлення порохової суміші для зброї", - заявив Келлі.
Американський дипломат додав, що якби Китай серйозно ставився до зусиль у припиненні війни, він би припинив постачання цих важливих компонентів до Росії.
Водночас Келлі не уточнив, про яку саме технологію до російських крилатих ракет йдеться.
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в точку !
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Нарешти Трамп почав слухати Меланью, а не свого друга путлера.
Китай може готові ракети постачать.або компоненти.Технології він сам краде.
Може він і мав на увазі компоненти.
У раziji є іскандер-к та ті що запускають з стратего-бомберів!!!
Або треба уточнити розвідкам світу , чи не поставляє фальшиво-визнаний днр-кнр ракети раші! Або це значить що дали обладнання/робочих/комплектуючі для якихось інших ракет... 🤔🥴❗
Назло бабусі відморожу вуха. У тебе кацапів серед предків не було?
Немає їжі-немає "мандату Неба"- і є новітній китайський бунт в середині Китаю.
Якщо будуть просто перекуповувати то будуть на це витрачати додаткові кошти.
Не бачу негативів.
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...а також намиста, дзеркальця, вогняний вода бояришник, хлєпсоль та гармошкі.
Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї" Джерело: https://censor.net/ua/n3566345