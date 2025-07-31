Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї"

Китай висловив занепокоєння у зв’язку з надходженням великої кількості зброї та боєприпасів на поле бою в Україні, оскільки поява нових способів ведення війни може призвести до небезпечного розвитку подій.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Криза триває, й кінця війни не видно. Велика кількість зброї та боєприпасів продовжує надходити на поле бою, що спричиняє нові жертви та пошкодження інфраструктури. Нас непокоїть зростання різноманітності та асортименту зброї, а також зростання її смертоносності та руйнівної сили", - сказав він, додавши, що війна в Україні дедалі більше перетворюється на "полігон для випробування нової зброї".

Китайський дипломат звернув увагу на повідомлення, що "обидві сторони розгорнули на полі бою бойових роботів".

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Шуан також заявив, що Китай "з першого дня війни" виступає за мирне врегулювання спорів, без застосування зброї.

За його словами, Пекін упродовж цього часу, мовляв, "активно працював заради миру".

Водночас, у відповідь на звинувачення США щодо постачання Росії критично важливих технологій для війни проти України, Шуан заявив, що Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту і нібито суворо контролював експорт товарів подвійного призначення.

Він вказав, що Китай має "нормальні торговельні відносини" й з Росією, і з Україною.

Представник КНР додав, що Росія не перебуває під санкціями Радбезу ООН, а тому Пекін не порушує міжнародне право тим, що розвиває торгівлю з Москвою.

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