Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї"
Китай висловив занепокоєння у зв’язку з надходженням великої кількості зброї та боєприпасів на поле бою в Україні, оскільки поява нових способів ведення війни може призвести до небезпечного розвитку подій.
Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Криза триває, й кінця війни не видно. Велика кількість зброї та боєприпасів продовжує надходити на поле бою, що спричиняє нові жертви та пошкодження інфраструктури. Нас непокоїть зростання різноманітності та асортименту зброї, а також зростання її смертоносності та руйнівної сили", - сказав він, додавши, що війна в Україні дедалі більше перетворюється на "полігон для випробування нової зброї".
Китайський дипломат звернув увагу на повідомлення, що "обидві сторони розгорнули на полі бою бойових роботів".
Шуан також заявив, що Китай "з першого дня війни" виступає за мирне врегулювання спорів, без застосування зброї.
За його словами, Пекін упродовж цього часу, мовляв, "активно працював заради миру".
Водночас, у відповідь на звинувачення США щодо постачання Росії критично важливих технологій для війни проти України, Шуан заявив, що Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту і нібито суворо контролював експорт товарів подвійного призначення.
Він вказав, що Китай має "нормальні торговельні відносини" й з Росією, і з Україною.
Представник КНР додав, що Росія не перебуває під санкціями Радбезу ООН, а тому Пекін не порушує міжнародне право тим, що розвиває торгівлю з Москвою.
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Чесно непокоїть???
Чи то качка по-пекінськи несвіжою виявилась?
До речі і усі китайські ресторани бойкотувати
Нарколигу турбують наркотики.
Бжоли протестують проти меду.
Брехлива китаєзька політика у відчутні "кропиви по дупцям" а тобто санкцій.
Америка, стань снова Великой уничтожив эту вредную моль...
А ЧОМУ ? Тому що у радбезі раша і китай проти санкцій.
ЦУКА ТИ ВУЗЬКОГЛАЗА ‼️‼️‼️‼️
Створив Господь мавпу. А тодi дивиться - ні, людина все ж краще.
Ну, збирає вiн усiх мавп i каже: щоб до завтра менi людьми стали!
Ну, мавпи цiлу нiч хвости вiдрiзали, голились, зрештою, прокидається Господь - краса!
Живуть люди у бiлих хатках iз вишневими садочками, хрущi над вишнями гудуть i т.д. Але що це? Деякi мавпи все ще у лiсi по деревах стрибають!
Ну, вiн як гримне на них: "Я Господь ваш, я вас створив, як ви смiєте не пiдкорятись словам моiм?!"
Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тодi найсмiливiша вилазить i каже забуханим голосом:
"А ми па-украінскі не панiмаєм!"
Непаливно так. Бо Україні передають виключно зброю, якій не менше 20 років.
А от навіщо Китай та його проксі озброюють Росію новою зброєю?
Гей ****Ген Шуян. То лише новітня зброя турбує? Що, Китай починає технологічно відставати? А що параша вбиває мирних украінських людей не турбує?
Та все вище керівництво китаю таке саме як )(уйло.
Як що воно міркує, що постачання іі зброі через чізбургера (півничну корею) не помітно, то мабуть це черговий привід розгоняти ООН, як на прикінці 1930-х ліга націй вигнала рашку з свого складу, але, далі здулися, що і привело дол другоі світовоі!