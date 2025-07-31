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Новини Співпраця Китаю та РФ Китай відкинув звинувачення у підтримці війни
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Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї"

Китай заявив в ООН про зростання зброї на війні в Україні

Китай висловив занепокоєння у зв’язку з надходженням великої кількості зброї та боєприпасів на поле бою в Україні, оскільки поява нових способів ведення війни може призвести до небезпечного розвитку подій.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Криза триває, й кінця війни не видно. Велика кількість зброї та боєприпасів продовжує надходити на поле бою, що спричиняє нові жертви та пошкодження інфраструктури. Нас непокоїть зростання різноманітності та асортименту зброї, а також зростання її смертоносності та руйнівної сили", - сказав він, додавши, що війна в Україні дедалі більше перетворюється на "полігон для випробування нової зброї".

Китайський дипломат звернув увагу на повідомлення, що "обидві сторони розгорнули на полі бою бойових роботів".

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Шуан також заявив, що Китай "з першого дня війни" виступає за мирне врегулювання спорів, без застосування зброї.

За його словами, Пекін упродовж цього часу, мовляв, "активно працював заради миру".

Водночас, у відповідь на звинувачення США щодо постачання Росії критично важливих технологій для війни проти України, Шуан заявив, що Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту і нібито суворо контролював експорт товарів подвійного призначення.

Він вказав, що Китай має "нормальні торговельні відносини" й з Росією, і з Україною.

Представник КНР додав, що Росія не перебуває під санкціями Радбезу ООН, а тому Пекін не порушує міжнародне право тим, що розвиває торгівлю з Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай завжди активно сприяв миру та діалогу та не постачав зброї чи товарів подвійного призначення учасникам "українського конфлікту", - речниця МЗС Мао Нін

Автор: 

Китай (4789) зброя (7663) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+4
те що гинуть українці тебе не хвилює брехлива косоока собако ?
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31.07.2025 19:52 Відповісти
+1
Китай в ООН: Пекін непокоїть

Чесно непокоїть???
Чи то качка по-пекінськи несвіжою виявилась?
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31.07.2025 19:52 Відповісти
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те що гинуть українці тебе не хвилює брехлива косоока собако ?
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31.07.2025 19:52 Відповісти
брехлива косоока собако
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31.07.2025 19:55 Відповісти
Та його хвилює, що зброя, яку вони скопіпастили з рашенського хламу, виявилась не ефективна в ******** війні, що західна зброя, навіть старіша за кацапську, виявляється на порядок краща! І те, що в Україні зараз використовуютья геть нові і системи, і зразки нової техніки тільки ще раз підтверджують, що кацапи відстали, а втюхували щось(ВСЕ!!), як "анало-говнет". А корорилі ж на цьому будували і свою "мощЬЬЬ" та гремлять такими ж "бубєнчиками" перед Тайванем. Ось чому вони захвилювались - Захід, як виявилось, значно відірвався в технологіях від русні і китайців, а це їх зовсім не влаштовує і не тішить.
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31.07.2025 20:11 Відповісти
Китай в ООН: Пекін непокоїть

Чесно непокоїть???
Чи то качка по-пекінськи несвіжою виявилась?
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31.07.2025 19:52 Відповісти
Люблю качину грудку по китайські. Але мабуть ПОРА ЇЙ ОБЬЯВИТИ У ЕС БОЙКОТ
До речі і усі китайські ресторани бойкотувати
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31.07.2025 19:56 Відповісти
Та йомайо ж!
Нарколигу турбують наркотики.
Бжоли протестують проти меду.
Брехлива китаєзька політика у відчутні "кропиви по дупцям" а тобто санкцій.
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31.07.2025 19:53 Відповісти
Лупоните уже по орку кто-нить ракетой, сколько этот ужас будет продолжаться, ну пожалуйста...
Америка, стань снова Великой уничтожив эту вредную моль...
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31.07.2025 19:53 Відповісти
Раша не перебуває під санкціями Радбезу ООН Джерело: https://censor.net/ua/n3566345
А ЧОМУ ? Тому що у радбезі раша і китай проти санкцій.

ЦУКА ТИ ВУЗЬКОГЛАЗА ‼️‼️‼️‼️
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31.07.2025 19:54 Відповісти
І обидві незаконно.
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31.07.2025 19:55 Відповісти
Причому, що одні, що інші, потрапили туди як пацюки.
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31.07.2025 19:55 Відповісти
Нехай Китай скаже рашці шоб вивела свої війська з України і випробування нової зброї припиниться
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31.07.2025 19:54 Відповісти
Кацапи китайського не розуміють
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31.07.2025 19:58 Відповісти
😁
Створив Господь мавпу. А тодi дивиться - ні, людина все ж краще.
Ну, збирає вiн усiх мавп i каже: щоб до завтра менi людьми стали!
Ну, мавпи цiлу нiч хвости вiдрiзали, голились, зрештою, прокидається Господь - краса!
Живуть люди у бiлих хатках iз вишневими садочками, хрущi над вишнями гудуть i т.д. Але що це? Деякi мавпи все ще у лiсi по деревах стрибають!
Ну, вiн як гримне на них: "Я Господь ваш, я вас створив, як ви смiєте не пiдкорятись словам моiм?!"
Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тодi найсмiливiша вилазить i каже забуханим голосом:
"А ми па-украінскі не панiмаєм!"
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31.07.2025 20:00 Відповісти
Сі любить Х-уйла, сам прагнув до одноосібної влади, Х-уйло показав приклад, тому китаєць не буде на нього тиснути - припинити війну, офіційно Китай тримається версії про "українську кризу".
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31.07.2025 20:00 Відповісти
"полігон для випробування нової зброї"

Непаливно так. Бо Україні передають виключно зброю, якій не менше 20 років.
А от навіщо Китай та його проксі озброюють Росію новою зброєю?
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31.07.2025 19:57 Відповісти
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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31.07.2025 19:58 Відповісти
от, непокоїсти! ці блазні мають змогу зупинити війну за півгодини, але з якихось відомих лише їм причин зволікають. навіть здогадуватись немає сенсу, чому...
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31.07.2025 19:58 Відповісти
Ну то уйміть свою московську сучку.
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31.07.2025 19:58 Відповісти
почом двіжкі до шахедів продаєш під виглядом холодильні установки
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31.07.2025 19:59 Відповісти
Ох і лицемірні п...ри. Це мабуть криворукі орки видумали шахеди та електронікою своєю забезпечили. А комуняцький Китай взагалі голуб миру
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31.07.2025 19:59 Відповісти
Після символічного візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна на парад 9 травня в Москву, вже у липні китайські медіа "злили" слова голови МЗС Китаю Ван Ї про те, що Пекін не хотів би поразки Росії.
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31.07.2025 20:00 Відповісти
Падло
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31.07.2025 20:07 Відповісти
Саме завдяки вам рашисти творят геноцид в Україні ,саме ви є головним постачальником компонентів для рашиських ракет і дронів ,саме ви даєте рашиському режиму звробляти кошти будучи найбільшим покупцем рашиської сировини ,тому ви є посібником кривавого рашиського режиму.
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31.07.2025 20:09 Відповісти
Бойкот китайському ширнепотребу.
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31.07.2025 20:10 Відповісти
жопоглазьіе ********. Конечно дрьісня не под санкциями Радбеза ООН потому что она там имеет право вето
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31.07.2025 20:11 Відповісти
Гей **** Ген Шуян. То лише новітня зброя турбує? Що, Китай починає технологічно відставати? А що параша вбиває мирних украінських людей не турбує?
Та все вище керівництво китаю таке саме як )(уйло.
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31.07.2025 20:13 Відповісти
Китай непокоїть, що вони тут свої дрони випробовують? Як це по кацапськи!
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31.07.2025 20:13 Відповісти
Яке вузкоглазе тварина!
Як що воно міркує, що постачання іі зброі через чізбургера (півничну корею) не помітно, то мабуть це черговий привід розгоняти ООН, як на прикінці 1930-х ліга націй вигнала рашку з свого складу, але, далі здулися, що і привело дол другоі світовоі!
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31.07.2025 20:16 Відповісти
*****..й Пекін не хвилює що куйло і його імбіцили просто вбивають людей!!А от зброя непокоїть.Комуняцько-більшовицька зараза має бути знищена!
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31.07.2025 20:17 Відповісти
 
 