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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Китай і Росія у серпні проведуть спільні навчання біля Владивостока, - Міноборони КНР

Китай

Військово-морські сили Китаю та Росії у серпні проведуть спільні навчання "Морська взаємодія-2025" у морському й повітряному просторах поблизу Владивостока, а також спільне патрулювання в Тихому океані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони КНР Чжан Сяоган на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, після завершення навчань частина сил з обох сторін долучиться до чергового спільного патрулювання у визначених районах Тихого океану. За словами китайського військового, ці заходи не спрямовані проти жодної третьої сторони і не пов’язані з актуальною міжнародною ситуацією.

Навчання є частиною щорічного плану військового співробітництва між КНР і РФ.

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Китай (4786) Міноборони (7591) росія (66930)


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молодці китайці - будуть тренуватись повертати свою землю. москалі просто тупізні
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30.07.2025 13:55 Відповісти
І Владивосток стане новим китайським мегаполісом?
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30.07.2025 13:55 Відповісти
Давно став
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30.07.2025 13:56 Відповісти
Китайці мабуть вирішили трохи посміятися, головне бути уважним, а то на ху.....лостані можуть згадати Варяг і затопити свій флот, або весла поламати
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30.07.2025 13:55 Відповісти
будуть разом віджимати далекий схід
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30.07.2025 13:59 Відповісти
До Уралу
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30.07.2025 14:51 Відповісти
відпрацьовуватимуть десант, по звільненю Хайшенвею (符拉迪沃斯托克).
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30.07.2025 14:11 Відповісти
 
 