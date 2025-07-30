Китай і Росія у серпні проведуть спільні навчання біля Владивостока, - Міноборони КНР

Військово-морські сили Китаю та Росії у серпні проведуть спільні навчання "Морська взаємодія-2025" у морському й повітряному просторах поблизу Владивостока, а також спільне патрулювання в Тихому океані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони КНР Чжан Сяоган на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, після завершення навчань частина сил з обох сторін долучиться до чергового спільного патрулювання у визначених районах Тихого океану. За словами китайського військового, ці заходи не спрямовані проти жодної третьої сторони і не пов’язані з актуальною міжнародною ситуацією.

Навчання є частиною щорічного плану військового співробітництва між КНР і РФ.

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