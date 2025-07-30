Китай и Россия в августе проведут совместные учения у Владивостока, - Минобороны КНР

Военно-морские силы Китая и России в августе проведут совместные учения "Морское взаимодействие-2025" в морском и воздушном пространствах вблизи Владивостока, а также совместное патрулирование в Тихом океане.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, после завершения учений часть сил с обеих сторон присоединится к очередному совместному патрулированию в определенных районах Тихого океана. По словам китайского военного, эти меры не направлены ни против одной третьей стороны и не связаны с актуальной международной ситуацией.

Учения являются частью ежегодного плана военного сотрудничества между КНР и РФ.

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