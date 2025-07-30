Китай и Россия в августе проведут совместные учения у Владивостока, - Минобороны КНР
Военно-морские силы Китая и России в августе проведут совместные учения "Морское взаимодействие-2025" в морском и воздушном пространствах вблизи Владивостока, а также совместное патрулирование в Тихом океане.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, после завершения учений часть сил с обеих сторон присоединится к очередному совместному патрулированию в определенных районах Тихого океана. По словам китайского военного, эти меры не направлены ни против одной третьей стороны и не связаны с актуальной международной ситуацией.
Учения являются частью ежегодного плана военного сотрудничества между КНР и РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Руслан Скрипник
показать весь комментарий30.07.2025 13:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Оникс
показать весь комментарий30.07.2025 13:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий30.07.2025 13:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий30.07.2025 13:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
частный сектор
показать весь комментарий30.07.2025 13:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Николай Журавель #573596
показать весь комментарий30.07.2025 14:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль