Китай в ООН: Пекин беспокоит, что война в Украине превращается в "полигон для испытания нового оружия"
Китай выразил обеспокоенность в связи с поступлением большого количества оружия и боеприпасов на поле боя в Украине, поскольку появление новых способов ведения войны может привести к опасному развитию событий.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кризис продолжается, и конца войны не видно. Большое количество оружия и боеприпасов продолжает поступать на поле боя, что вызывает новые жертвы и повреждения инфраструктуры. Нас беспокоит рост разнообразия и ассортимента оружия, а также рост его смертоносности и разрушительной силы", - сказал он, добавив, что война в Украине все больше превращается в "полигон для испытания нового оружия".
Китайский дипломат обратил внимание на сообщения, что "обе стороны развернули на поле боя боевых роботов".
Шуан также заявил, что Китай "с первого дня войны" выступает за мирное урегулирование споров, без применения оружия.
По его словам, Пекин на протяжении этого времени, мол, "активно работал ради мира".
В то же время, в ответ на обвинения США о поставках России критически важных технологий для войны против Украины, Шуан заявил, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и якобы строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.
Он указал, что Китай имеет "нормальные торговые отношения" и с Россией, и с Украиной.
Представитель КНР добавил, что Россия не находится под санкциями Совбеза ООН, а потому Пекин не нарушает международное право тем, что развивает торговлю с Москвой.
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А отже буде множиться на ноль їх мобілізаційний потенціал в конвенціональній війні - китайська багатоміліонна армія буде нищитись механічними солдатами і дронами.
що й було зроблено ЗСУ з "корейським корпусом"
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вже !
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Чесно непокоїть???
Чи то качка по-пекінськи несвіжою виявилась?
До речі і усі китайські ресторани бойкотувати
Нарколигу турбують наркотики.
Бжоли протестують проти меду.
Брехлива китаєзька політика у відчутні "кропиви по дупцям" а тобто санкцій.
Америка, стань снова Великой уничтожив эту вредную моль...
А ЧОМУ ? Тому що у радбезі раша і китай проти санкцій.
ЦУКА ТИ ВУЗЬКОГЛАЗА ‼️‼️‼️‼️
Створив Господь мавпу. А тодi дивиться - ні, людина все ж краще.
Ну, збирає вiн усiх мавп i каже: щоб до завтра менi людьми стали!
Ну, мавпи цiлу нiч хвости вiдрiзали, голились, зрештою, прокидається Господь - краса!
Живуть люди у бiлих хатках iз вишневими садочками, хрущi над вишнями гудуть i т.д. Але що це? Деякi мавпи все ще у лiсi по деревах стрибають!
Ну, вiн як гримне на них: "Я Господь ваш, я вас створив, як ви смiєте не пiдкорятись словам моiм?!"
Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тодi найсмiливiша вилазить i каже забуханим голосом:
"А ми па-украінскі не панiмаєм!"
Непаливно так. Бо Україні передають виключно зброю, якій не менше 20 років.
А от навіщо Китай та його проксі озброюють Росію новою зброєю?
тільки в житомирських носках ?
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Гей ****Ген Шуян. То лише новітня зброя турбує? Що, Китай починає технологічно відставати? А що параша вбиває мирних украінських людей не турбує?
Та все вище керівництво китаю таке саме як )(уйло.
Як що воно міркує, що постачання іі зброі через чізбургера (півничну корею) не помітно, то мабуть це черговий привід розгоняти ООН, як на прикінці 1930-х ліга націй вигнала рашку з свого складу, але, далі здулися, що і привело дол другоі світовоі!
То тормозни свого васала кіма,хай не постачає.І самі ж узькоокі електронні компоненти і двигуни до шахедів постачають