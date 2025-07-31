РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10901 посетитель онлайн
Новости Китай отверг обвинения в поддержке войны Сотрудничество Китая и РФ
3 861 47

Китай в ООН: Пекин беспокоит, что война в Украине превращается в "полигон для испытания нового оружия"

Китай заявил в ООН о росте оружия на войне в Украине

Китай выразил обеспокоенность в связи с поступлением большого количества оружия и боеприпасов на поле боя в Украине, поскольку появление новых способов ведения войны может привести к опасному развитию событий.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кризис продолжается, и конца войны не видно. Большое количество оружия и боеприпасов продолжает поступать на поле боя, что вызывает новые жертвы и повреждения инфраструктуры. Нас беспокоит рост разнообразия и ассортимента оружия, а также рост его смертоносности и разрушительной силы", - сказал он, добавив, что война в Украине все больше превращается в "полигон для испытания нового оружия".

Китайский дипломат обратил внимание на сообщения, что "обе стороны развернули на поле боя боевых роботов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай и Россия в августе проведут совместные учения возле Владивостока, - Минобороны КНР

Шуан также заявил, что Китай "с первого дня войны" выступает за мирное урегулирование споров, без применения оружия.

По его словам, Пекин на протяжении этого времени, мол, "активно работал ради мира".

В то же время, в ответ на обвинения США о поставках России критически важных технологий для войны против Украины, Шуан заявил, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и якобы строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

Он указал, что Китай имеет "нормальные торговые отношения" и с Россией, и с Украиной.

Представитель КНР добавил, что Россия не находится под санкциями Совбеза ООН, а потому Пекин не нарушает международное право тем, что развивает торговлю с Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай всегда активно способствовал миру и диалогу и не поставлял оружия или товаров двойного назначения участникам "украинского конфликта", - пресс-секретарь МИД Мао Нин

Автор: 

Китай (3107) оружие (10378) война в Украине (5440)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
те що гинуть українці тебе не хвилює брехлива косоока собако ?
показать весь комментарий
31.07.2025 19:52 Ответить
+12
Нехай Китай скаже рашці шоб вивела свої війська з України і випробування нової зброї припиниться
показать весь комментарий
31.07.2025 19:54 Ответить
+8
брехлива косоока собако
показать весь комментарий
31.07.2025 19:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
те що гинуть українці тебе не хвилює брехлива косоока собако ?
показать весь комментарий
31.07.2025 19:52 Ответить
брехлива косоока собако
показать весь комментарий
31.07.2025 19:55 Ответить
Та його хвилює, що зброя, яку вони скопіпастили з рашенського хламу, виявилась не ефективна в ******** війні, що західна зброя, навіть старіша за кацапську, виявляється на порядок краща! І те, що в Україні зараз використовуютья геть нові і системи, і зразки нової техніки тільки ще раз підтверджують, що кацапи відстали, а втюхували щось(ВСЕ!!), як "анало-говнет". А корорилі ж на цьому будували і свою "мощЬЬЬ" та гремлять такими ж "бубєнчиками" перед Тайванем. Ось чому вони захвилювались - Захід, як виявилось, значно відірвався в технологіях від русні і китайців, а це їх зовсім не влаштовує і не тішить.
показать весь комментарий
31.07.2025 20:11 Ответить
його не хвилює. Він би дуже здивувався якби йому пояснили що українці - то люди.
показать весь комментарий
31.07.2025 20:46 Ответить
Китай хвилює, що "обидві сторони розгорнули на полі бою роботів".
А отже буде множиться на ноль їх мобілізаційний потенціал в конвенціональній війні - китайська багатоміліонна армія буде нищитись механічними солдатами і дронами.

що й було зроблено ЗСУ з "корейським корпусом"

.
показать весь комментарий
31.07.2025 21:33 Ответить
Україно-китайський фронт Третьої світової...

вже !

.
показать весь комментарий
31.07.2025 21:38 Ответить
Китай в ООН: Пекін непокоїть

Чесно непокоїть???
Чи то качка по-пекінськи несвіжою виявилась?
показать весь комментарий
31.07.2025 19:52 Ответить
Люблю качину грудку по китайські. Але мабуть ПОРА ЇЙ ОБЬЯВИТИ У ЕС БОЙКОТ
До речі і усі китайські ресторани бойкотувати
показать весь комментарий
31.07.2025 19:56 Ответить
А паназійські?
показать весь комментарий
31.07.2025 20:26 Ответить
Вьетнамські не треба - там смачно готовлять
показать весь комментарий
31.07.2025 21:44 Ответить
Нажаль, не був. Там тільки Мьянма, Таіланд, Малазія, Індонезія. І квінтесенція усієї азійської кухні це Сінгапур. Де на більшості фудкортів є кухня практичного усієї південносхідної Азії та Індії.
показать весь комментарий
31.07.2025 21:55 Ответить
Та йомайо ж!
Нарколигу турбують наркотики.
Бжоли протестують проти меду.
Брехлива китаєзька політика у відчутні "кропиви по дупцям" а тобто санкцій.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:53 Ответить
Лупоните уже по орку кто-нить ракетой, сколько этот ужас будет продолжаться, ну пожалуйста...
Америка, стань снова Великой уничтожив эту вредную моль...
показать весь комментарий
31.07.2025 19:53 Ответить
Раша не перебуває під санкціями Радбезу ООН Джерело: https://censor.net/ua/n3566345
А ЧОМУ ? Тому що у радбезі раша і китай проти санкцій.

ЦУКА ТИ ВУЗЬКОГЛАЗА ‼️‼️‼️‼️
показать весь комментарий
31.07.2025 19:54 Ответить
І обидві незаконно.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:55 Ответить
Причому, що одні, що інші, потрапили туди як пацюки.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:55 Ответить
Нехай Китай скаже рашці шоб вивела свої війська з України і випробування нової зброї припиниться
показать весь комментарий
31.07.2025 19:54 Ответить
Кацапи китайського не розуміють
показать весь комментарий
31.07.2025 19:58 Ответить
😁
Створив Господь мавпу. А тодi дивиться - ні, людина все ж краще.
Ну, збирає вiн усiх мавп i каже: щоб до завтра менi людьми стали!
Ну, мавпи цiлу нiч хвости вiдрiзали, голились, зрештою, прокидається Господь - краса!
Живуть люди у бiлих хатках iз вишневими садочками, хрущi над вишнями гудуть i т.д. Але що це? Деякi мавпи все ще у лiсi по деревах стрибають!
Ну, вiн як гримне на них: "Я Господь ваш, я вас створив, як ви смiєте не пiдкорятись словам моiм?!"
Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тодi найсмiливiша вилазить i каже забуханим голосом:
"А ми па-украінскі не панiмаєм!"
показать весь комментарий
31.07.2025 20:00 Ответить
Сі любить Х-уйла, сам прагнув до одноосібної влади, Х-уйло показав приклад, тому китаєць не буде на нього тиснути - припинити війну, офіційно Китай тримається версії про "українську кризу".
показать весь комментарий
31.07.2025 20:00 Ответить
"полігон для випробування нової зброї"

Непаливно так. Бо Україні передають виключно зброю, якій не менше 20 років.
А от навіщо Китай та його проксі озброюють Росію новою зброєю?
показать весь комментарий
31.07.2025 19:57 Ответить
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
показать весь комментарий
31.07.2025 19:58 Ответить
от, непокоїсти! ці блазні мають змогу зупинити війну за півгодини, але з якихось відомих лише їм причин зволікають. навіть здогадуватись немає сенсу, чому...
показать весь комментарий
31.07.2025 19:58 Ответить
Ну то уйміть свою московську сучку.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:58 Ответить
почом двіжкі до шахедів продаєш під виглядом холодильні установки
показать весь комментарий
31.07.2025 19:59 Ответить
Ох і лицемірні п...ри. Це мабуть криворукі орки видумали шахеди та електронікою своєю забезпечили. А комуняцький Китай взагалі голуб миру
показать весь комментарий
31.07.2025 19:59 Ответить
Після символічного візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна на парад 9 травня в Москву, вже у липні китайські медіа "злили" слова голови МЗС Китаю Ван Ї про те, що Пекін не хотів би поразки Росії.
показать весь комментарий
31.07.2025 20:00 Ответить
Падло
показать весь комментарий
31.07.2025 20:07 Ответить
Саме завдяки вам рашисти творят геноцид в Україні ,саме ви є головним постачальником компонентів для рашиських ракет і дронів ,саме ви даєте рашиському режиму звробляти кошти будучи найбільшим покупцем рашиської сировини ,тому ви є посібником кривавого рашиського режиму.
показать весь комментарий
31.07.2025 20:09 Ответить
Бойкот китайському ширнепотребу.
показать весь комментарий
31.07.2025 20:10 Ответить
без трусів хочете ходити?
тільки в житомирських носках ?

.
показать весь комментарий
31.07.2025 21:36 Ответить
жопоглазьіе ********. Конечно дрьісня не под санкциями Радбеза ООН потому что она там имеет право вето
показать весь комментарий
31.07.2025 20:11 Ответить
Гей **** Ген Шуян. То лише новітня зброя турбує? Що, Китай починає технологічно відставати? А що параша вбиває мирних украінських людей не турбує?
Та все вище керівництво китаю таке саме як )(уйло.
показать весь комментарий
31.07.2025 20:13 Ответить
Китай непокоїть, що вони тут свої дрони випробовують? Як це по кацапськи!
показать весь комментарий
31.07.2025 20:13 Ответить
Яке вузкоглазе тварина!
Як що воно міркує, що постачання іі зброі через чізбургера (півничну корею) не помітно, то мабуть це черговий привід розгоняти ООН, як на прикінці 1930-х ліга націй вигнала рашку з свого складу, але, далі здулися, що і привело дол другоі світовоі!
показать весь комментарий
31.07.2025 20:16 Ответить
*****..й Пекін не хвилює що куйло і його імбіцили просто вбивають людей!!А от зброя непокоїть.Комуняцько-більшовицька зараза має бути знищена!
показать весь комментарий
31.07.2025 20:17 Ответить
Без китая росия уже пала бы. Но это всеравно случится. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
31.07.2025 20:20 Ответить
Ото уроди.
То тормозни свого васала кіма,хай не постачає.І самі ж узькоокі електронні компоненти і двигуни до шахедів постачають
показать весь комментарий
31.07.2025 20:29 Ответить
А у нас немає постійного представника при ооні,щоб пояснив,що кому постачає?
показать весь комментарий
31.07.2025 20:30 Ответить
давайте нам китайську зброю, випробуємо і вашу
показать весь комментарий
31.07.2025 20:50 Ответить
Та жовтопикі таке ж генетичне лайно як і кацапи...до сраки всіх тих вшановувачів конфуція...
показать весь комментарий
31.07.2025 20:57 Ответить
Мудаки вузькоокі, самі ж випробовують на нас свою зброю
показать весь комментарий
31.07.2025 21:05 Ответить
Нас непокоїть зростання різноманітності та асортименту зброї, а також зростання її смертоносності та руйнівної сили" КИТАЙСЬКА ОБЛІЗЛА СУЧ..АРА .ПЕРЕСТАНЬ НАДАВАТИ РАШИСТСЬКОМУ СКАЖЕНОМУ ПСОВІ РІЗНОМАНІТНУ СМЕРТЕЛЬНУ ЗБРОЮ...
показать весь комментарий
31.07.2025 21:05 Ответить
Підари жовтоморді. Якби не допомога кита. і північної кореї то Сосія вже б давно зупинилася бо небуло б їй чим і за що воювати
показать весь комментарий
31.07.2025 21:16 Ответить
так не постачай нову зброю , щоб не непокоїться, хитрожопій путинський отсос
показать весь комментарий
31.07.2025 21:38 Ответить
одне побажання до Природи , зітри з лиця землі всю комуняцьку верхівку Піднебесної ...а люди пересічні, потім лад наведуть ,у своєї держави ...
показать весь комментарий
31.07.2025 21:46 Ответить
покидьки вузькоочкові !!!
показать весь комментарий
31.07.2025 21:52 Ответить
 
 