Китай в ООН: Пекин беспокоит, что война в Украине превращается в "полигон для испытания нового оружия"

Китай выразил обеспокоенность в связи с поступлением большого количества оружия и боеприпасов на поле боя в Украине, поскольку появление новых способов ведения войны может привести к опасному развитию событий.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кризис продолжается, и конца войны не видно. Большое количество оружия и боеприпасов продолжает поступать на поле боя, что вызывает новые жертвы и повреждения инфраструктуры. Нас беспокоит рост разнообразия и ассортимента оружия, а также рост его смертоносности и разрушительной силы", - сказал он, добавив, что война в Украине все больше превращается в "полигон для испытания нового оружия".

Китайский дипломат обратил внимание на сообщения, что "обе стороны развернули на поле боя боевых роботов".

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Шуан также заявил, что Китай "с первого дня войны" выступает за мирное урегулирование споров, без применения оружия.

По его словам, Пекин на протяжении этого времени, мол, "активно работал ради мира".

В то же время, в ответ на обвинения США о поставках России критически важных технологий для войны против Украины, Шуан заявил, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и якобы строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

Он указал, что Китай имеет "нормальные торговые отношения" и с Россией, и с Украиной.

Представитель КНР добавил, что Россия не находится под санкциями Совбеза ООН, а потому Пекин не нарушает международное право тем, что развивает торговлю с Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай всегда активно способствовал миру и диалогу и не поставлял оружия или товаров двойного назначения участникам "украинского конфликта", - пресс-секретарь МИД Мао Нин