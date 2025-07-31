РФ получила от Китая технологию крылатых ракет для войны против Украины, - США в ООН

Китай передал России технологию крылатых ракет для поддержки военной машины РФ против Украины.

Об этом заявил высокопоставленный дипломат США Джон Келли во время заседания Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что КНДР отправила в Россию боеприпасы, ракеты, военную технику и около 12 000 солдат, Иран - баллистическое вооружение, дроны и другие технологии.

Представитель США отметил решающую роль Китая в поддержке РФ.

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"Китай, как отметили его представители, не поставляет оружие России напрямую. Однако Китай стал решающим фактором, способствующим военным усилиям России, поскольку является важнейшим поставщиком российской военной промышленности. В частности, Китай предоставил России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, дронов, технологию крылатых ракет и нитроцеллюлозы, которую Россия использует для изготовления пороховой смеси для оружия", - заявил Келли.

Американский дипломат добавил, что если бы Китай серьезно относился к усилиям в прекращении войны, он бы прекратил поставки этих важных компонентов в Россию.

В то же время Келли не уточнил, о какой именно технологии к российским крылатым ракетам идет речь.

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