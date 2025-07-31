РФ получила от Китая технологию крылатых ракет для войны против Украины, - США в ООН
Китай передал России технологию крылатых ракет для поддержки военной машины РФ против Украины.
Об этом заявил высокопоставленный дипломат США Джон Келли во время заседания Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что КНДР отправила в Россию боеприпасы, ракеты, военную технику и около 12 000 солдат, Иран - баллистическое вооружение, дроны и другие технологии.
Представитель США отметил решающую роль Китая в поддержке РФ.
"Китай, как отметили его представители, не поставляет оружие России напрямую. Однако Китай стал решающим фактором, способствующим военным усилиям России, поскольку является важнейшим поставщиком российской военной промышленности. В частности, Китай предоставил России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, дронов, технологию крылатых ракет и нитроцеллюлозы, которую Россия использует для изготовления пороховой смеси для оружия", - заявил Келли.
Американский дипломат добавил, что если бы Китай серьезно относился к усилиям в прекращении войны, он бы прекратил поставки этих важных компонентов в Россию.
В то же время Келли не уточнил, о какой именно технологии к российским крылатым ракетам идет речь.
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в точку !
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Нарешти Трамп почав слухати Меланью, а не свого друга путлера.
Китай може готові ракети постачать.або компоненти.Технології він сам краде.
Може він і мав на увазі компоненти.
У раziji є іскандер-к та ті що запускають з стратего-бомберів!!!
Або треба уточнити розвідкам світу , чи не поставляє фальшиво-визнаний днр-кнр ракети раші! Або це значить що дали обладнання/робочих/комплектуючі для якихось інших ракет... 🤔🥴❗
Назло бабусі відморожу вуха. У тебе кацапів серед предків не було?
Немає їжі-немає "мандату Неба"- і є новітній китайський бунт в середині Китаю.
Якщо будуть просто перекуповувати то будуть на це витрачати додаткові кошти.
Не бачу негативів.
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...а також намиста, дзеркальця, вогняний вода бояришник, хлєпсоль та гармошкі.
Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї" Джерело: https://censor.net/ua/n3566345