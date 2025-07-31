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Новости Сотрудничество Китая и РФ Китай поставляет оружие России
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РФ получила от Китая технологию крылатых ракет для войны против Украины, - США в ООН

США в ООН: Россия получила от Китая технологию крылатых ракет

Китай передал России технологию крылатых ракет для поддержки военной машины РФ против Украины.

Об этом заявил высокопоставленный дипломат США Джон Келли во время заседания Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что КНДР отправила в Россию боеприпасы, ракеты, военную технику и около 12 000 солдат, Иран - баллистическое вооружение, дроны и другие технологии.

Представитель США отметил решающую роль Китая в поддержке РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай в ООН: Пекин беспокоит, что война в Украине превращается в "полигон для испытания нового оружия"

"Китай, как отметили его представители, не поставляет оружие России напрямую. Однако Китай стал решающим фактором, способствующим военным усилиям России, поскольку является важнейшим поставщиком российской военной промышленности. В частности, Китай предоставил России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, дронов, технологию крылатых ракет и нитроцеллюлозы, которую Россия использует для изготовления пороховой смеси для оружия", - заявил Келли.

Американский дипломат добавил, что если бы Китай серьезно относился к усилиям в прекращении войны, он бы прекратил поставки этих важных компонентов в Россию.

В то же время Келли не уточнил, о какой именно технологии к российским крылатым ракетам идет речь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР раскрыло технические особенности нового БпЛА РФ. Большинство деталей - китайские

Автор: 

Китай (3107) крылатые ракеты (894) россия (96746) США (27610)


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Топ комментарии
+9
А потім косоокий заявляє про занадто зброї для України, про ескалацію, курва жовта, каже.
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31.07.2025 20:22 Ответить
+6
А ти б передав лівому чуваку, який за гроші маму рідну продасть, свій пін-код?
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31.07.2025 20:25 Ответить
+5
А Україні Перший Гарант Світу які технології дав, це про США
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31.07.2025 20:17 Ответить
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А Україні Перший Гарант Світу які технології дав, це про США
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31.07.2025 20:17 Ответить
А ти б передав лівому чуваку, який за гроші маму рідну продасть, свій пін-код?
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31.07.2025 20:25 Ответить
+💯 👍🏿!

в точку !

.
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31.07.2025 20:55 Ответить
Я завжди знав, що кислі очі свідчать про цілу низку хвороб!
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31.07.2025 20:21 Ответить
Китаюзи біли та пушисти, постаючи ******* озброєння та боеприпаси через чізбургера (півничну корею).
Нарешти Трамп почав слухати Меланью, а не свого друга путлера.
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31.07.2025 20:21 Ответить
Нам би таких партнерів.......
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31.07.2025 20:22 Ответить
Китайці партнери ситуативні. Для всіх. Незалежно від раси чи нації. І завтра можуть стати ворогами вчорашнім партнерам. Якщо хтось на копійку ніштяків більше запропонує.
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31.07.2025 20:24 Ответить
Теж правда..., але і ситуативні наразі не завадили б.....
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31.07.2025 20:41 Ответить
А потім косоокий заявляє про занадто зброї для України, про ескалацію, курва жовта, каже.
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31.07.2025 20:22 Ответить
Не вірю
Китай може готові ракети постачать.або компоненти.Технології він сам краде.
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31.07.2025 20:25 Ответить
Ну казав дипломат, а не військовий експерт.
Може він і мав на увазі компоненти.
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31.07.2025 20:26 Ответить
Зря неверите у них щас изобретателей конструкторов несколько мульенов но скорее больше.Я может ошибаюсь но теже катушки для дронов они их сделали и делают.Сеичас вот делают микроволновое оружие против дронов.У них дофига чего есть просто в мире тенденцыя про китай говарить либо плохо либо вобще ничего.(В тему и не в тему) 1)Генералы готовятся к прошлым воинам а не к нынешним.2)Очень часто проигрывают воины иза недооценки врага и вранья самим себе.3)Политики по сути сказать могут что угодно так как они проституты государства а вот подписать что либо может только главная мамаша .Таки да в украине мамаша це зеле-боба.
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31.07.2025 21:28 Ответить
Стоп стоп!!
У раziji є іскандер-к та ті що запускають з стратего-бомберів!!!
Або треба уточнити розвідкам світу , чи не поставляє фальшиво-визнаний днр-кнр ракети раші! Або це значить що дали обладнання/робочих/комплектуючі для якихось інших ракет... 🤔🥴❗
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31.07.2025 20:26 Ответить
іскандер-кітайський
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31.07.2025 20:36 Ответить
Хлопці якщо купуєте щось на китайському Тему, то купуйте поміж іншим щось що вам треба, з великими розмірами, а потім відмовляйтеся від цього. Китайці вам повернуть гроші і дуже вірогідно залишать це вам, бо не схочуть сплачувати поштові витрати.
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31.07.2025 20:34 Ответить
Я так роблю постійно , 4 сонячні панелі отримав на Шару
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31.07.2025 20:38 Ответить
та багато іншого
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31.07.2025 20:39 Ответить
А потім вони не будуть слати запчастини для РЕБ і дронів.
Назло бабусі відморожу вуха. У тебе кацапів серед предків не було?
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31.07.2025 21:07 Ответить
То може варто не продавати Китаю продукти харчування які вироблені в Україні.
Немає їжі-немає "мандату Неба"- і є новітній китайський бунт в середині Китаю.
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31.07.2025 20:35 Ответить
Для них світовий ринок не закритий нажаль. Вкрадена первородність, каїніти ****** . А Тайвань навіть в ООН не записано ((
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31.07.2025 20:37 Ответить
І що?
Якщо будуть просто перекуповувати то будуть на це витрачати додаткові кошти.
Не бачу негативів.
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31.07.2025 20:39 Ответить
давно пора ,вони купляють в Україні майже все , і воють в Україні ,за наш хліб який їм русня відправляє через Маріупіл...
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31.07.2025 20:40 Ответить
Ну теперь я буду знать кто весь китай кормит раньше весь сесер кормили а теперь вот китай.Неумеет украина выбирать партнеров ох неумеет. Отдались бы Трампу сеичас бы как сыр в масле катались бы и кормили бы США.
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31.07.2025 21:42 Ответить
Азіати допомагають азіатам...
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31.07.2025 20:39 Ответить
чайники в Історії ви залишитесь теж вбивцями
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31.07.2025 20:49 Ответить
так вони вже три тисячі років криваві вбивці.

.
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31.07.2025 20:56 Ответить
РФ отримала від Китаю технологію крилатих ракет для війни проти України
...а також намиста, дзеркальця, вогняний вода бояришник, хлєпсоль та гармошкі.
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31.07.2025 20:56 Ответить
Лицемірні муділи
Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї" Джерело: https://censor.net/ua/n3566345
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31.07.2025 20:58 Ответить
Так они такто 2е пока выгода получатели от этой воины как в зкономике так и в военых технологиях 1е это США.Различные дроны испытали противодроновое воружение сеичас испытывают (будтобы микроволновое оружие и тд) ну и на вкусняшку обкатка ИИ в военых деиствиях испытывают .А самое смешное что им еще за это деньги плотят не они а им.
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31.07.2025 21:52 Ответить
 
 