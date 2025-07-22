ГУР раскрыло технические особенности нового БПЛА РФ. Большинство деталей - китайские

Украинская разведка обнародовала информацию о деталях нового российского БПЛА, который оккупанты сейчас используют как разведчик и фальш-цель для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ГУР МО, он также может нести боевую часть весом до 15 кг.

Беспилотник имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 ("Герань-2"), однако значительно меньше. Все составляющие и блоки - китайского происхождения.

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"Почти половина из них: полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито - от одной китайской компании CUAV Technology, которая специализируется на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БПЛА.

В октябре 2022 года компания объявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и РФ с целью недопущения ее использования в военных целях. Но в 2023 году в рф представили БПЛА вертикального взлета якобы собственной разработки, который оказался изделием CUAV Technology, доступным на Aliexpress", - говорится в сообщении.

Кроме продукции CUAV, в БПЛА используют двигатель и электронный модуль зажигания бренда DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power.

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Также беспилотник оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Как и оригинальный образец, китайское изделие предназначено для передачи данных на большом расстоянии (до 40 км в прямой видимости в зависимости от антенны).

Указанное устройство позволяет организовывать канал передачи данных от беспилотника к его наземной станции или от БПЛА к БПЛА, расширяя, таким образом, возможности по ведению разведки.

В разведке отметили, что двигатели DLEранее уже использовались россиянами в БПЛА "Гербера" и "Пародия", сервоприводы KST - в БпЛА Shahed-136 ("Герань-2") и V2U, универсальных модулях планирования и коррекции и авиационных бомб.

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