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Новости Китай поставляет оружие России Отношения РФ и Китая
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Китай отрицает поставки оружия РФ в войну в Украине и обвинил НАТО в дезинформации, - Reuters

Китай

В Министерстве иностранных дел Китая опровергли обвинения в поставках оружия сторонам, участвующим в войне в Украине, и обвинили НАТО в распространении дезинформации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заявление прозвучало в ответ на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который перед саммитом в Гааге отметил, что Китай, наряду с Северной Кореей и Ираном, поддерживает российские военные усилия в Украине. По его словам, это является одной из причин, почему страны НАТО должны увеличить расходы на оборону.

"Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны России, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше. Поэтому это будет вопросом номер один в повестке дня сегодня", - отметил Рютте.

В МИД Китая представитель Го Цзякунь отрицает любые поставки оружия и назвал упреки НАТО клеветой на "нормальное наращивание военных мощностей" Пекина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нарастила производство ракет "Искандер" благодаря импорту станков из Китая, - расследование СМИ

Автор: 

Китай (3067) оружие (10287) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
+8
А вы думали что хитрозадые потомки Мао чистуху напишут?
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26.06.2025 16:56 Ответить
+8
Китайська влада була та залишається лицемірною та брехливою...
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26.06.2025 17:01 Ответить
+5
Хитрожопі мавпи,дивлячись на не щирі морди-лиця,не скажеш що вони доброчинні та заслуговують довіру.
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26.06.2025 17:03 Ответить
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Це не китайці постачають, московським убивцям, усе необхідне для убивства Українців, а оте чучхе, беручи це все, в Китаю!!
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26.06.2025 16:54 Ответить
А вы думали что хитрозадые потомки Мао чистуху напишут?
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26.06.2025 16:56 Ответить
Кислоокий незграбний піззьож.
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26.06.2025 16:57 Ответить
Китайська влада була та залишається лицемірною та брехливою...
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26.06.2025 17:01 Ответить
це у них національна традиція
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26.06.2025 17:08 Ответить
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26.06.2025 17:03 Ответить
Хитрожопі мавпи,дивлячись на не щирі морди-лиця,не скажеш що вони доброчинні та заслуговують довіру.
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26.06.2025 17:03 Ответить
А двигуни та електроніка на шахедах чиї? Ссуки косоокі!
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26.06.2025 17:12 Ответить
Це не зброя. 😀
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26.06.2025 17:42 Ответить
Хитрая китайса опять мало-мало врет однако..
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26.06.2025 17:28 Ответить
та да , віримо !!! і шо сі син Будди ...
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26.06.2025 17:48 Ответить
А никто не рассчитывал, шо китайцы сознаются и покаяться, бандиты никогда не виноваты.
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26.06.2025 18:23 Ответить
 
 