Китай отрицает поставки оружия РФ в войну в Украине и обвинил НАТО в дезинформации, - Reuters

В Министерстве иностранных дел Китая опровергли обвинения в поставках оружия сторонам, участвующим в войне в Украине, и обвинили НАТО в распространении дезинформации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заявление прозвучало в ответ на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который перед саммитом в Гааге отметил, что Китай, наряду с Северной Кореей и Ираном, поддерживает российские военные усилия в Украине. По его словам, это является одной из причин, почему страны НАТО должны увеличить расходы на оборону.

"Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны России, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше. Поэтому это будет вопросом номер один в повестке дня сегодня", - отметил Рютте.

В МИД Китая представитель Го Цзякунь отрицает любые поставки оружия и назвал упреки НАТО клеветой на "нормальное наращивание военных мощностей" Пекина.

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