Китай заперечив постачання зброї РФ у війну в Україні та звинуватив НАТО в дезінформації, - Reuters

У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували звинувачення в постачанні зброї сторонам, які беруть участь у війні в Україні, і звинуватили НАТО у поширенні дезінформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заява прозвучала у відповідь на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який перед самітом у Гаазі зазначив, що Китай, поряд із Північною Кореєю та Іраном, підтримує російські воєнні зусилля в Україні. За його словами, це є однією з причин, чому країни НАТО мають збільшити витрати на оборону.

"Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше. Тож це буде питанням номер один у порядку денному сьогодні", - зазначив Рютте.

У МЗС Китаю речник Го Цзякунь заперечив будь-яке постачання зброї та назвав закиди НАТО наклепом на "нормальне нарощування військових потужностей" Пекіна.

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