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Новини Китай постачає зброю Росії Відносини РФ та Китаю
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Китай заперечив постачання зброї РФ у війну в Україні та звинуватив НАТО в дезінформації, - Reuters

Китай

У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували звинувачення в постачанні зброї сторонам, які беруть участь у війні в Україні, і звинуватили НАТО у поширенні дезінформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заява прозвучала у відповідь на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який перед самітом у Гаазі зазначив, що Китай, поряд із Північною Кореєю та Іраном, підтримує російські воєнні зусилля в Україні. За його словами, це є однією з причин, чому країни НАТО мають збільшити витрати на оборону.

"Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше. Тож це буде питанням номер один у порядку денному сьогодні", - зазначив Рютте.

У МЗС Китаю речник Го Цзякунь заперечив будь-яке постачання зброї та назвав закиди НАТО наклепом на "нормальне нарощування військових потужностей" Пекіна.

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Автор: 

Китай (4739) зброя (7566) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+8
А вы думали что хитрозадые потомки Мао чистуху напишут?
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26.06.2025 16:56 Відповісти
+8
Китайська влада була та залишається лицемірною та брехливою...
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26.06.2025 17:01 Відповісти
+5
Хитрожопі мавпи,дивлячись на не щирі морди-лиця,не скажеш що вони доброчинні та заслуговують довіру.
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26.06.2025 17:03 Відповісти
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Це не китайці постачають, московським убивцям, усе необхідне для убивства Українців, а оте чучхе, беручи це все, в Китаю!!
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26.06.2025 16:54 Відповісти
А вы думали что хитрозадые потомки Мао чистуху напишут?
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26.06.2025 16:56 Відповісти
Кислоокий незграбний піззьож.
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26.06.2025 16:57 Відповісти
Китайська влада була та залишається лицемірною та брехливою...
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26.06.2025 17:01 Відповісти
це у них національна традиція
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26.06.2025 17:08 Відповісти
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26.06.2025 17:03 Відповісти
Хитрожопі мавпи,дивлячись на не щирі морди-лиця,не скажеш що вони доброчинні та заслуговують довіру.
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26.06.2025 17:03 Відповісти
А двигуни та електроніка на шахедах чиї? Ссуки косоокі!
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26.06.2025 17:12 Відповісти
Це не зброя. 😀
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26.06.2025 17:42 Відповісти
Хитрая китайса опять мало-мало врет однако..
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26.06.2025 17:28 Відповісти
та да , віримо !!! і шо сі син Будди ...
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26.06.2025 17:48 Відповісти
А никто не рассчитывал, шо китайцы сознаются и покаяться, бандиты никогда не виноваты.
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26.06.2025 18:23 Відповісти
 
 