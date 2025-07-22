ГУР розкрило технічні особливості нового БпЛА РФ. Більшість деталей - китайські

Українська розвідка оприлюднила інформацію про деталі нового російського БпЛА, який окупанти наразі використовують як розвідник та фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ГУР МО, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

Безпілотник має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Герань-2"), проте є значно меншим. Всі складові та блоки - китайського походження.

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"Майже половина з них: польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто – від однієї китайської компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА.

В жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та рф з метою недопущення її використання у військових цілях. Втім, у 2023 році у рф презентували БпЛА вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився виробом CUAV Technology, доступним на Aliexpress", - йдеться в повідомленні.

Крім продукції CUAV, у БпЛА використовують двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

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Також безпілотник оснащено китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Як і оригінальний зразок, китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані (до 40 км в прямій видимості залежно від антени).

Зазначений пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БпЛА до БпЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки.

У розвідці зазначили, що двигуни DLEраніше вже використовувались росіянами в БпЛА "Гербера" та "Пародія", сервоприводи KST – в БпЛА Shahed-136 ("Герань-2") та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомб.

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