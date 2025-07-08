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Новини Санкції РНБО Китай постачає зброю Росії
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Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, - указ

Санкції проти китайських компаній запровадили в Україні

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо зареєстрованих у Китаї компаній.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, санкції запроваджено проти "Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко"., "Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.", "Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.", "Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко." Та "Нінбо БЛІН Мешінері Ко."

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив

"Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках".

Читайте: Стефанішина: Цього тижня країни ЄС можуть погодити 18-й пакет санкцій проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24663) санкції (12323) РНБО (2307)


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Топ коментарі
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08.07.2025 14:57 Відповісти
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потужно, давай ще сподіваюсь китайці теж про це прочитали, і тремтять
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08.07.2025 14:58 Відповісти
+1
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08.07.2025 15:00 Відповісти
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08.07.2025 14:57 Відповісти
вовка! блд ! чому ЄрамкоШмигаль відмінив призначення вибраного конкурсною комісією керівника БЕБ ( за участю та вирішальним голосом іноземних спостерігачів)
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08.07.2025 15:13 Відповісти
потужно, давай ще сподіваюсь китайці теж про це прочитали, і тремтять
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08.07.2025 14:58 Відповісти
Робити мабуть нічого, китайці клали на це, а відносини руйнуються
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08.07.2025 14:58 Відповісти
Так вони вже зруйновані, сторони конфлікту фактично визначені.
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08.07.2025 15:00 Відповісти
а Шахеди які комплектовані на 90% з китайских компонентів відносини не руйнують? чи вони руйнують лише наші будинки щодня,а так все ок?
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08.07.2025 15:01 Відповісти
Китайці і нам дофіга чого продають. І що він тими "санкціями" змінить? От просто цікаво, що саме зніметься?
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08.07.2025 15:09 Відповісти
Скоріше всього що нічого не зміниться але цим ми ще раз привернемо увагу Американців в Європейців до проблеми Китаю який вже відверто став на бік свинособак
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08.07.2025 15:12 Відповісти
Ось цим потужним ніх..я ми привернемо увагу заходу Реально?

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08.07.2025 15:16 Відповісти
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08.07.2025 15:00 Відповісти
А Указ хоч написаний китайською, бо чого доброго ті не так зрозуміють?
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08.07.2025 15:01 Відповісти
Китайози ще ті скотиняки але питання чим нам це допоможе і чи не підштовхне це китай до зворотніх санкцій
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08.07.2025 15:02 Відповісти
Китайцям як нікому вигідно щоб війна тривала якнайдовше, задля ослаблення кацапії. Їм ще Сибір повертати.
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08.07.2025 15:13 Відповісти
Санкції це твоє,бо на більше -кишка тонка.Китайцям твої санкції як мертвому припарки.
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08.07.2025 15:06 Відповісти
ТЕМУ чому немає ,воно вже задовбало ..У Вайбері на Олх скрізь ..
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08.07.2025 15:12 Відповісти
Тік-Ток скільки ще буде транслювати кацапську пропаганду в Україні?
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08.07.2025 15:23 Відповісти
 
 