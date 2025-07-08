Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, - указ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо зареєстрованих у Китаї компаній.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, санкції запроваджено проти "Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко"., "Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.", "Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.", "Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко." Та "Нінбо БЛІН Мешінері Ко."

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив:

"Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках".

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