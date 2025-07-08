Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, - указ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении зарегистрированных в Китае компаний.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Так, санкции введены против "Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко", "Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.", "Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.", "Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко." и "Нинбо БЛИН Мэшинери Ко."

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил:

"Во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах Shahed обнаружили компоненты китайского производства. Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции. Среди попавших под санкции компаний - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые снабжали продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах".

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