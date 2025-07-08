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Новости Санкции СНБО Китай поставляет оружие России
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Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, - указ

Санкции против китайских компаний ввели в Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении зарегистрированных в Китае компаний.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Так, санкции введены против "Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко", "Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко.", "Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко.", "Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко." и "Нинбо БЛИН Мэшинери Ко."

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил:

"Во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах Shahed обнаружили компоненты китайского производства. Сегодня в отношении этих компаний-поставщиков введены санкции. Среди попавших под санкции компаний - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, которые снабжали продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах".

Читайте: Стефанишина: На этой неделе страны ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (21160) санкции (11616) СНБО (4448)


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Топ комментарии
+4
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08.07.2025 14:57 Ответить
+3
потужно, давай ще сподіваюсь китайці теж про це прочитали, і тремтять
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08.07.2025 14:58 Ответить
+3
Так вони вже зруйновані, сторони конфлікту фактично визначені.
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08.07.2025 15:00 Ответить
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08.07.2025 14:57 Ответить
вовка! блд ! чому ЄрамкоШмигаль відмінив призначення вибраного конкурсною комісією керівника БЕБ ( за участю та вирішальним голосом іноземних спостерігачів)
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08.07.2025 15:13 Ответить
потужно, давай ще сподіваюсь китайці теж про це прочитали, і тремтять
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08.07.2025 14:58 Ответить
Робити мабуть нічого, китайці клали на це, а відносини руйнуються
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08.07.2025 14:58 Ответить
Так вони вже зруйновані, сторони конфлікту фактично визначені.
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08.07.2025 15:00 Ответить
а Шахеди які комплектовані на 90% з китайских компонентів відносини не руйнують? чи вони руйнують лише наші будинки щодня,а так все ок?
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08.07.2025 15:01 Ответить
Китайці і нам дофіга чого продають. І що він тими "санкціями" змінить? От просто цікаво, що саме зніметься?
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08.07.2025 15:09 Ответить
Скоріше всього що нічого не зміниться але цим ми ще раз привернемо увагу Американців в Європейців до проблеми Китаю який вже відверто став на бік свинособак
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08.07.2025 15:12 Ответить
Ось цим потужним ніх..я ми привернемо увагу заходу Реально?

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08.07.2025 15:16 Ответить
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08.07.2025 15:00 Ответить
А Указ хоч написаний китайською, бо чого доброго ті не так зрозуміють?
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08.07.2025 15:01 Ответить
Китайози ще ті скотиняки але питання чим нам це допоможе і чи не підштовхне це китай до зворотніх санкцій
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08.07.2025 15:02 Ответить
Китайцям як нікому вигідно щоб війна тривала якнайдовше, задля ослаблення кацапії. Їм ще Сибір повертати.
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08.07.2025 15:13 Ответить
Санкції це твоє,бо на більше -кишка тонка.Китайцям твої санкції як мертвому припарки.
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08.07.2025 15:06 Ответить
ТЕМУ чому немає ,воно вже задовбало ..У Вайбері на Олх скрізь ..
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08.07.2025 15:12 Ответить
Тік-Ток скільки ще буде транслювати кацапську пропаганду в Україні?
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08.07.2025 15:23 Ответить
Ідіот..якщо саннкції накладе китай він подумав що буде?
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08.07.2025 15:40 Ответить
де санкції проти тіктоку? Всі інші санкції від Зеленського китайці крутять на своїх піструнах
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08.07.2025 15:40 Ответить
Добре, що клоуна ніхто не надоумив потужно відмовитися від торгівлі з Китаєм....дякувати Богу..
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08.07.2025 15:49 Ответить
 
 