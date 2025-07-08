Китайські інженери та науковці таємно допомагають запустити виробництво дронів Autel у Росії, – Bloomberg

Китайські компанії та науковці допомагають росіянам розробляти та налагоджувати масове виробництво безпілотників для війни в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документи російського виробника дронів "Аеро-ХІТ", які підтверджують тісну співпрацю з китайськими компаніями для створення безпілотників для російських військових.

Ця маловідома компанія із Хабаровська розробила план співпраці з китайськими компаніями для виробництва дронів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Отримані агентством документи свідчать, що "Аеро-ХІТ" від початку 2023 року співпрацює з інженерами китайської компанії Autel для локалізації виробництва безпілотника Autel EVO Max 4T у Росії.

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Зокрема, у листі від 16 червня цього року "Аеро-ХІТ" просить Міноборони РФ про фінансову підтримку для розширення виробництва шляхом локалізації виробництва дрона Autel EVO Max 4T.

У листі російська компанія запевняє, що співпрацює з інженерами Autel з початку 2023 року. Відносини між двома фірмами були ненадовго перервані через санкції, але контакти з персоналом Autel були відновлені приблизно наприкінці 2024 року, і сторони ведуть переговори щодо локалізації виробництва безпілотника з травня 2025 року.

Вартість одного дрона становитиме 650 000 рублів за штуку, включаючи ПДВ, а план передбачає виробництво до 30 000 одиниць на рік, зазначається у листі.

Локалізація виробництва цієї моделі, за стверджують в "Aеро-ХIT", дозволить розширити виробництво високотехнологічних дронів у Росії та отримати технології і ноу-хау, включаючи прошивку, налагодження, виробництво та ремонт.

Крім того, "Aеро-ХIT" виробляє FPV-дрони "Велес" і обіцяє збільшити потужності до 10 тис. безпілотників на місяць уже цього року.

Autel Robotics є одним з найбільших китайських виробників дронів та деталей до них. Компанія заперечує постачання або будь-які ділові стосунки з російськими фірмами після лютого 2022 року. Ця китайська компанія потрапила під санкції Великої Британії восени минулого року і внесена до чорного списку Міноборони США за її ймовірні зв'язки з китайськими військовими.

З листування незрозуміло, чи підтримує Autel проєкт у Росії офіційно, а сама компанія наявність таких домовленостей заперечує.

Хто намагається запустити виробництво дронів Autel у Росії

Російська фірма "Aеро-ХIT" підконтрольна групі "Комакс" колишнього оперативника КДБ і сенатора від окупованого Росією Херсона Костянтина Басюка, яка також управляє аеропортом Хабаровська.

"Комакс" з осені 2022 року вела переговори з китайськими компаніями та владою про налагодження виробництва дронів, схожих на моделі китайських Autel та DJI.

Ці переговори активізувалися після того, як навесні 2023 року російська делегація відвідала Китай для зустрічі з представниками Харбінської митної зони та компаній, пов'язаних з Харбінським інститутом технологій. Російський диктатор Путін особисто відвідав цей навчальний заклад під час свого державного візиту до Китаю у травні 2024 року.

Сторони домовилися про створення спільного підприємства в Хабаровську та про доставку до Росії зразків безпілотників. Під час тієї ж поїздки російська делегація також відвідала штаб-квартиру Autel Robotics та завод з виробництва безпілотників у Шеньчжені. Згодом російський уряд пообіцяв сприяння проєкту, після цього і була зареєстрована компанія "Аеро-ХІТ". Останні три літери у її назві можуть бути абревіатурою Харбінського інституту технологій.

Кілька разів у реалізації проєкту виникли труднощі через санкції США та посилення експортного контролю з боку Китаю, але вони вирішувалися за допомогою залучення посередників.

"Документи, з якими ознайомилося Bloomberg, зокрема службові записки компанії "Аеро-ХІТ", а також листування з російськими урядовцями, дають безпрецедентне розуміння того, як Москва скористалася своїми дружніми зв'язками з Пекіном, щоб обійти західні санкції та отримати ноу-хау та можливості для створення безпілотників для нападу на Україну", – зазначає агентство.

Ці документи показують, як чутливі технології можуть переміщуватися з Китаю до Росії, навіть якщо уряд Сі Цзіньпіна заявляє, що не постачає їх жодній зі сторін, додає Bloomberg.