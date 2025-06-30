Китайська компанія купить золотий рудник у Казахстані за $1,2 мільярда

Китайська компанія Zijin Mining Group Co. збирається купити золотий рудник "Райгородок" у Казахстані за $1,2 млрд, що стане найбільшим придбанням гірничодобувної компанії за шість років.

Про це пише Bloomberg.

Термін служби шахти становить 16 років, із середньорічним виробництвом золота близько 5,5 тонн.

Очікується, що це придбання допоможе Zijin Mining досягти своєї мети виробництва на 2028 рік у розмірі 100-110 тонн.

Власниками шахти є Verny Capital, приватна інвестиційна компанія в Казахстані, та Resources Capital Funds, американська приватна інвестиційна компанія.

Як зауважує видання, поглинання Zijin Mining є частиною прагнення китайських виробників золота розширитися за кордон, оскільки якість шахт у Китах погіршується, а підвищені ціни на золото є сильним стимулом для нарощування виробництва.

Зі свого боку в казахстанській групі "Верный Капитал" повідомили про підписання угоди про продаж золотодобувної компанії RG Gold, якою група керує з 2014 року.

Угода про продаж RG Gold підписана з компанією Zijin Gold International, дочірнім підприємством Zijin Mining Group Co. Ltd – однією з найбільших гірничодобувних корпорацій у світі, що спеціалізується на видобутку та переробці золота та кольорових металів. Ринкова капіталізація Zijin Mining Group складає близько $70 млрд, у її портфелі – понад 30 проєктів у 17 країнах світу.

Раніше повідомлялося, що ціни на золото цього року обігнали традиційні безпечні активи, такі як японська єна, швейцарський франк і держоблігації США. Інвестори наразі переосмислюють поняття безпеки на тлі ескалації геополітичних конфліктів та загрози фіскальній стабільності.

Також стало відомо, що золото випередило євро як другий за величиною актив у резервах світових центральних банків – частка золота у світових золотовалютних резервах за ринковими цінами досягла 20% на кінець 2024 року, випередивши євро на 16%.