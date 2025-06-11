Золото вперше випередило євро в резервах світових центробанків. Долар продовжує падати

Золото випередило євро як другий за величиною актив у резервах світових центральних банків.

Про це пише Bloomberg із посиланням на щорічну оцінку міжнародного статусу валюти Європейського центрального банку.

Як повідомляється, частка золота у світових золотовалютних резервах за ринковими цінами досягла 20% на кінець 2024 року, випередивши євро на 16%.

Американський долар при цьому продовжив стійке падіння, досягнувши 46% світових резервів.

Таке зростання золота, ціни на котре подвоїлися з кінця 2022 року, частково було зумовлене купівлями центральними банками. Банки купували понад 1000 тонн на рік протягом останніх трьох років, що вдвічі швидше за середні темпи покупок до 2022 року. Їхні запаси зараз повернулися до рівнів, які востаннє спостерігалися наприкінці 1970-х років.

"Попит на золото для грошових резервів різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році та залишається високим", – сказано в звіті ЄЦБ.

Зазвичай ціни на золото мають зворотну залежність від реальних прибутковостей: коли ставки зростають, золото втрачає привабливість, бо не приносить доходу. Проте з 2022 року ситуація змінилася – центробанки купували золото, всупереч глобальному зростанню відсоткових ставок.

"Країни, геополітично близькі до Китаю та Росії, спостерігали більш помітне збільшення частки золота в своїх офіційних валютних резервах з останнього кварталу 2021 року", – зазначили в ЄЦБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України вивчає питання зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, проте не варто очікувати, що це відбудеться найближчим часом.