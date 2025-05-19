БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Прив’язка курсу гривні до євро замість долара США: У Нацбанку назвали приблизні строки

У Нацбанку розповіли, коли курс гривні прив’яжуть до євро замість долара США

Національний банк наразі лише вивчає питання зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, не варто очікувати, що це відбудеться найближчим часом.

Про це у пресслужбі Нацбанку повідомили у відповідь на запит ЕП.

У НБУ нагадали, почали вивчати питання переходу на євро ще на початку минулого року.

"Така робота має комплексний характер і потребує якісної різносторонньої підготовки. Отже, зміна курсоутворюючої валюти не є питанням найближчої перспективи. Зміни, якщо вони відбудуться, будуть безшовними та фактично не відчутними для населення", – пояснили у Нацбанку.

Наразі основною курсоутворюючою валютою в України є американський долар. Це означає, що Національний банк щодня встановлює офіційний курс гривні до долара, а курс гривні до інших валют визначають, враховуючи курс цих валют до долара.

У Нацбанку додали, що перехід на євро як основної курсоутворюючої валюти не відбудеться найближчим часом, оскільки роль долара у розрахунках на міжбанківському ринку наразі залишається домінуючою. Більше того, після початку повномасштабної війни частка розрахунків у євро на міжбанківському ринку (за виключенням операцій з НБУ) навіть скоротилася, порівняно з довоєнними 2019-2021 роками:

  • у 2019 році у доларах відбувалося 85% операцій, в той час як у євро – 13% (решта операцій були в інших валютах);
  • у 2020 та 2021 роках частка долара становила 85%, а євро – 14%;
  • у 2022 році частка долара становила 89%, а євро – 11%;
  • у 2023 році частка долара становила 93%, євро – 7%;
  • у 2024 році частка долара становила 95%, євро – 5%;
  • у 2025 році (станом на 25 квітня) у доларах відбувалося 91% операцій на міжбанківському валютному ринку, а у євро – 9%.

За даними НБУ, від початку 2025 року регулятор не здійснював жодних інтервенцій у євро на міжбанківському ринку. Всі операції з купівлі та продажу валюти Нацбанком відбувалися у доларах. Такою ж була ситуація у 2023-2024 роках. Лише у 2022 році НБУ продав на міжбанку 1,9 млрд євро та купив 123 млн євро – передусім у березні-травні того року.

Як повідомлялося, у нещодавньому інтерв’ю Reuters голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україна може відійти від долара та спробувати прив’язати гривню до євро.

Він навів кілька чинників, які виступають на користь такого рішення. Серед них, зокрема, потенційний вступ України до ЄС, посилення ролі Євросоюзу в забезпеченні української обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Україна хоче відмовитися від долара і прив’язати гривню до євро. Що це означає та що зміниться?

краще прив'яжись до комуняцького юаня..
показати весь коментар
19.05.2025 19:11 Відповісти
Одночасно робіть прив'язку до європенсій та єврозарплат. якщо ні - то "ідіть у сраку"!
Українці самі вибиратимуть чи долар чи євро.
показати весь коментар
19.05.2025 19:39 Відповісти
Приблизно в цьому столітті. Але це не факт.
показати весь коментар
19.05.2025 19:42 Відповісти
Краще прив'яжіться до швейцарського франка бо всі хто відмовився від національних валют відчули погіршення рівня життя ..
показати весь коментар
19.05.2025 20:35 Відповісти
Ці заяви робляться для того, щоб більше розізлити Трампа, а до втілення справа скоріше за все не дійде
показати весь коментар
19.05.2025 20:58 Відповісти
Прив'язати гривню до гривні не пробували? У якій ще країні фінансові, торговіі внутрішньодержавні операції вимірюються у валюті іншої країни? В цьому випадку наша держава ніколи не виплутається з боргів.
показати весь коментар
19.05.2025 23:36 Відповісти

