Золото стало найвигіднішим безпечним активом: від початку року ціна зросла на 30%

Ціни на золото цього року обігнали традиційні безпечні активи, такі як японська єна, швейцарський франк і держоблігації США. Інвестори наразі переосмислюють поняття безпеки на тлі ескалації геополітичних конфліктів та загрози фіскальній стабільності.

Як пише CNBC, з початку року ціна на золото зросла на 30%, перевищивши $3500 у квітні й торгуючись на рівні $3403 на 17 червня, передає Forbes.

Для порівняння: японська єна й швейцарський франк зміцнилися на 8% і 10% відповідно, тоді як індекс долара США впав майже на 10%. Доходність 10-річних держоблігацій США знизилася на 19 базисних пунктів.

Держоблігації США зазнали різкого розпродажу в квітні після запровадження "взаємних" тарифів президентом Дональдом Трампом. У травні Moody’s знизило кредитний рейтинг США, а нові податкові ініціативи Трампа посилили побоювання щодо фіскальної дисципліни.

Ключова перевага золота – його незалежність від зобов’язань держав. "Коли інвестор купує облігації чи валюту, він фактично інвестує в економіку країни. А золото – нічиї зобов’язання", – пояснив Нікос Каваліс із Metals Focus на Азійсько-Тихоокеанській конференції з дорогоцінних металів.

Попит на золото зростає через нестабільність, зокрема внаслідок подій на Близькому Сході та послаблення довіри до американських активів.

"Невпевненість у майбутньому долара та держоблігацій США підштовхує інвесторів до альтернатив, таких як золото", – зазначив голова напряму центральних банків у World Gold Council Шаокай Фан.

Додатковим фактором на користь золота стало активне скуповування з боку центробанків. У 2024 році вони поповнили запаси на 1044,6 тонни – вже третій рік поспіль обсяг перевищує 1000 тонн.

Золото є привабливою інвестицією в періоди політичної та економічної невизначеності. Половина світового споживання золота припадає на ювелірні вироби, 40% – на інвестиції і 10% – на промисловість.

Найбільші виробники золота – Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільшими споживачами ювелірних виробів із золота є Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, РФ та ОАЕ.