Moody’s знизило бездоганний кредитний рейтинг США. Він тримався понад 100 років

Рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США з "Aaa" до "Aa1" зі зміною прогнозу з негативного на стабільний.

Про це повідомили у пресслужбі агентства, передає liga.net.

За даними Reuters, агентство вперше надало США бездоганний рейтинг "Ааа" у 1919 році й стало останнім з "великої трійки", хто погіршив його.

Зазначається, що основними причинами зниження рейтингу стали значне зростання державного боргу США протягом останнього десятиліття та постійний бюджетний дефіцит. Агентство також вказує на зростання витрат на обслуговування боргу і нездатність урядів США й Конгресу узгодити заходи, щоб змінити цю тенденцію.

За прогнозами Moody's, федеральний дефіцит США зросте до майже 9% ВВП до 2035 року (порівняно з 6,4% у 2024), а борг – до 134% ВВП (порівняно з 98% у 2024). Обслуговування боргу поглинатиме близько 30% доходів до 2035 року (порівняно з 18% у 2024).

Читайте також: ВВП США несподівано впав у першому кварталі, головна причина – тарифна політика Трампа, – Reuters

Попри зниження рейтингу, агентство відзначає, що США зберігають значні кредитні переваги. Вони мають велику, стійку та динамічну економіку, а долар США і далі відіграє роль світової резервної валюти.

Moody's також вважає ефективною грошово-кредитну політику під керівництвом незалежної Федеральної резервної системи.

Водночас Білий дім переклав відповідальність за зниження рейтингу на попередню адміністрацію та звинуватив Moody's в упередженості.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів.