Вучич може зустрітися з Путіним у Китаї
Президент Сербії Александр Вучич не виключив, що під час візиту до Китаю може зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Novosti.
Він перебуватиме у Китаї з 1 по 6 вересня.
"Путін теж буде там, тож я, можливо, з ним зустрінуся, і, як я чув, Трамп теж може приїхати... Хто знає... Мені сказали, що 5-го числа буде спеціальна вечеря", - зазначив сербський лідер.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп не виключив своєї зустрічі з Путіним у Китаї.
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discovery
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Степан Лукашёв
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Серый Вовк
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