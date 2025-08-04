Вучич може зустрітися з Путіним у Китаї

Президент Сербії Александр Вучич не виключив, що під час візиту до Китаю може зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Novosti.

Він перебуватиме у Китаї з 1 по 6 вересня.

"Путін теж буде там, тож я, можливо, з ним зустрінуся, і, як я чув, Трамп теж може приїхати... Хто знає... Мені сказали, що 5-го числа буде спеціальна вечеря", - зазначив сербський лідер.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп не виключив своєї зустрічі з Путіним у Китаї.

Читайте: Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич