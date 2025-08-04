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Вучич може зустрітися з Путіним у Китаї

Вучич може зустрітися із Путіним Що відомо

Президент Сербії Александр Вучич не виключив, що під час візиту до Китаю може зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Novosti.

Він перебуватиме у Китаї з 1 по 6 вересня.

"Путін теж буде там, тож я, можливо, з ним зустрінуся, і, як я чув, Трамп теж може приїхати... Хто знає... Мені сказали, що 5-го числа буде спеціальна вечеря", - зазначив сербський лідер.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп не виключив своєї зустрічі з Путіним у Китаї.

Читайте: Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич

Автор: 

Китай (4792) путін володимир (24371) росія (67005) Сербія (386) Вучич Александр (102)


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вучичю прийдеться присідати, чи там разтопирюваться - ***** не любить високих.
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04.08.2025 09:32 Відповісти
Сумує язик вучіча за пуйлівською дупою.
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04.08.2025 10:03 Відповісти
Опять будет ***** надувать...
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04.08.2025 10:03 Відповісти
 
 