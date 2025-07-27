Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич

Сербія не має намірів запроваджувати санкції проти Росії.

Про це сказав сербський президент Александр Вучич, пише Dnevnik, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми свою політику ведемо на основі принципів, а не залежно від того, що нам подобається чи вигідно в певний момент. Ми продовжимо вести принципову політику, яку не люблять ні на Заході, ні на Сході, але яку підтримують громадяни Сербії... Мушу всіх разом розчарувати: Сербія не вводитиме санкції проти Російської Федерації", - сказав Вучич.

Він також нагадав, що з 31 липня Сербія не експортує зброї, додавши, що зараз це ускладнює роботу оборонних підприємств і виплату зарплат працівникам.

"Ми не дозволимо великим гравцям використовувати нас у своїх іграх. Наша політика залишається такою - санкцій не буде", - додав президент Сербії.

Читайте також: Україна запровадила санкції проти військового виробництва РФ: обмеження стосуються понад 90 компаній, - Зеленський