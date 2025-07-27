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Новини Санкції проти Росії
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Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич

вучич про санкції проти рф

Сербія не має намірів запроваджувати санкції проти Росії.

Про це сказав сербський президент Александр Вучич, пише Dnevnik, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми свою політику ведемо на основі принципів, а не залежно від того, що нам подобається чи вигідно в певний момент. Ми продовжимо вести принципову політику, яку не люблять ні на Заході, ні на Сході, але яку підтримують громадяни Сербії... Мушу всіх разом розчарувати: Сербія не вводитиме санкції проти Російської Федерації", - сказав Вучич.

Він також нагадав, що з 31 липня Сербія не експортує зброї, додавши, що зараз це ускладнює роботу оборонних підприємств і виплату зарплат працівникам.

"Ми не дозволимо великим гравцям використовувати нас у своїх іграх. Наша політика залишається такою - санкцій не буде", - додав президент Сербії.

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Автор: 

росія (66871) санкції (12461) Сербія (385) Вучич Александр (101)


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Топ коментарі
+4
А Александр Вучич схожий на російську бабу, тільки кокошник на голову нехай почепить і буде саме воно)
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27.07.2025 17:21 Відповісти
+4
Хто б сумнівався...
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27.07.2025 17:22 Відповісти
+2
Братушки, мать вашу.
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27.07.2025 17:22 Відповісти
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Лубрикант за рахунок самої Сербії!
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27.07.2025 17:19 Відповісти
А Александр Вучич схожий на російську бабу, тільки кокошник на голову нехай почепить і буде саме воно)
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27.07.2025 17:21 Відповісти
Гомосек..., м'яко кажучи!...
По морді видно!...
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27.07.2025 17:35 Відповісти
Політична сентенція:
Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
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27.07.2025 17:42 Відповісти
Многоженцы ******** на фронт! Ваши ублюдки получат компенсацию за ваши никчемные жизни! Вы мешаете украинцам жить, не даёте украинцам жениться, не даёте украинцам рожать детей! Я не шучу многоженцы вам тут не жить!
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27.07.2025 17:46 Відповісти
Братушки, мать вашу.
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27.07.2025 17:22 Відповісти
Хто б сумнівався...
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27.07.2025 17:22 Відповісти
Мабуть потрібно запроваджувати санкції проти Сербії в такому випадку? Чи ЕС та інші в захваті від такої відчайдушної підтримки х*йлостану всякими вучічями, орбанами і фіцами?
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27.07.2025 17:24 Відповісти
Вучич фую@чич відпрацьовує кремлівське бабло -
це головне за що він так рве дупу 😡
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27.07.2025 17:25 Відповісти
Слышь ты бородатый джихадист, тебя уже Мухаммед на концерте Кобзона заждался!
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27.07.2025 17:43 Відповісти
Хто ужінаєт вучіча, тот яво і танцуєт
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27.07.2025 17:31 Відповісти
Не можуь серби без рашки і хочуть в ЄС - отака розтяжка
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27.07.2025 17:32 Відповісти
Тогда было бы логично отказаться от дотаций ЕС. Или это другое? 🤔
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27.07.2025 17:36 Відповісти
Сербия не член ЕС, только кандидат.
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27.07.2025 17:41 Відповісти
То вони можуть й не отримати. Ні дотації ні членство..до кінця 2025 року..
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27.07.2025 17:44 Відповісти
Да всем п. Хватит этих недоразвитых уже каждые два часа постить. Шума от них больше чем от нашего потужного
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27.07.2025 17:41 Відповісти
Хоч ти москаль, але тут ти правий..
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27.07.2025 17:44 Відповісти
Якщо країно не запроваджує санкції, значить против цієї країни запроваджувати санкції!!!
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27.07.2025 17:46 Відповісти
 
 