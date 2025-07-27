Сербия не будет вводить санкции против РФ, - Вучич
Сербия не намерена вводить санкции против России.
Об этом сказал сербский президент Александр Вучич, пишет Dnevnik, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы свою политику ведем на основе принципов, а не в зависимости от того, что нам нравится или выгодно в определенный момент. Мы продолжим вести принципиальную политику, которую не любят ни на Западе, ни на Востоке, но которую поддерживают граждане Сербии... Должен всех вместе разочаровать: Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации", - сказал Вучич.
Он также напомнил, что с 31 июля Сербия не экспортирует оружия, добавив, что сейчас это затрудняет работу оборонных предприятий и выплату зарплат работникам.
"Мы не позволим крупным игрокам использовать нас в своих играх. Наша политика остается такой - санкций не будет", - добавил президент Сербии.
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По морді видно!...
Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
це головне за що він так рве дупу 😡
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Если страна не является членом ЕС, как Сербия, продолжил он, то у нее нет доступа к механизмам безопасности и поддержки, которые доступны странам - членам союза.
Тем не менее Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, «как только членство в союзе будет реальной перспективой», то есть уже за несколько месяцев до ожидаемой даты вступления. Он также подчеркнул, что Белград «с первого дня ясно и однозначно осудил российское вторжение на Украину».
- А *****?!