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Новости Санкции против России
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Сербия не будет вводить санкции против РФ, - Вучич

Вучич о санкциях против РФ

Сербия не намерена вводить санкции против России.

Об этом сказал сербский президент Александр Вучич, пишет Dnevnik, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы свою политику ведем на основе принципов, а не в зависимости от того, что нам нравится или выгодно в определенный момент. Мы продолжим вести принципиальную политику, которую не любят ни на Западе, ни на Востоке, но которую поддерживают граждане Сербии... Должен всех вместе разочаровать: Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации", - сказал Вучич.

Он также напомнил, что с 31 июля Сербия не экспортирует оружия, добавив, что сейчас это затрудняет работу оборонных предприятий и выплату зарплат работникам.

"Мы не позволим крупным игрокам использовать нас в своих играх. Наша политика остается такой - санкций не будет", - добавил президент Сербии.

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россия (96693) санкции (11705) Сербия (405) Вучич Александр (84)


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Топ комментарии
+12
А Александр Вучич схожий на російську бабу, тільки кокошник на голову нехай почепить і буде саме воно)
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27.07.2025 17:21 Ответить
+10
Хто б сумнівався...
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27.07.2025 17:22 Ответить
+10
Гомосек..., м'яко кажучи!...
По морді видно!...
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27.07.2025 17:35 Ответить
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Лубрикант за рахунок самої Сербії!
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27.07.2025 17:19 Ответить
А Александр Вучич схожий на російську бабу, тільки кокошник на голову нехай почепить і буде саме воно)
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27.07.2025 17:21 Ответить
Гомосек..., м'яко кажучи!...
По морді видно!...
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27.07.2025 17:35 Ответить
Політична сентенція:
Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
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27.07.2025 17:42 Ответить
Братушки, мать вашу.
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27.07.2025 17:22 Ответить
Хто б сумнівався...
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27.07.2025 17:22 Ответить
Мабуть потрібно запроваджувати санкції проти Сербії в такому випадку? Чи ЕС та інші в захваті від такої відчайдушної підтримки х*йлостану всякими вучічями, орбанами і фіцами?
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27.07.2025 17:24 Ответить
Сербы не члены ЕС.
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27.07.2025 18:36 Ответить
Вучич фую@чич відпрацьовує кремлівське бабло -
це головне за що він так рве дупу 😡
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27.07.2025 17:25 Ответить
Пшло нах козломордое в свои *****.
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27.07.2025 18:38 Ответить
Хто ужінаєт вучіча, тот яво і танцуєт
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27.07.2025 17:31 Ответить
Не можуь серби без рашки і хочуть в ЄС - отака розтяжка
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27.07.2025 17:32 Ответить
Сербия поддержит санкции Евросоюза против России только непосредственно перед вступлением в ЕС, когда страна сможет получить доступ к европейским механизмам поддержки, заявил министр по евроинтеграции Неманья Старович, его цитирует агентство https://apa.at/newsfeed/serbien-bereit-zu-sehr-harten-kompromissen-mit-kosovo/ APA.

https://rbc.group/advertisers/ rbc.group

Если страна не является членом ЕС, как Сербия, продолжил он, то у нее нет доступа к механизмам безопасности и поддержки, которые доступны странам - членам союза.

Тем не менее Сербия готова полностью присоединиться к санкциям ЕС, «как только членство в союзе будет реальной перспективой», то есть уже за несколько месяцев до ожидаемой даты вступления. Он также подчеркнул, что Белград «с первого дня ясно и однозначно осудил российское вторжение на Украину».
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27.07.2025 19:25 Ответить
Тогда было бы логично отказаться от дотаций ЕС. Или это другое? 🤔
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27.07.2025 17:36 Ответить
Но дотации получают
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27.07.2025 18:12 Ответить
То вони можуть й не отримати. Ні дотації ні членство..до кінця 2025 року..
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27.07.2025 17:44 Ответить
Членством пока не пахнет.
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27.07.2025 19:07 Ответить
Да всем п. Хватит этих недоразвитых уже каждые два часа постить. Шума от них больше чем от нашего потужного
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27.07.2025 17:41 Ответить
Хоч ти москаль, але тут ти правий..
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27.07.2025 17:44 Ответить
На твое мнение мне п также как и на мнение вдупича. Но спасибо, щира
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27.07.2025 18:45 Ответить
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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27.07.2025 19:10 Ответить
Якщо країно не запроваджує санкції, значить против цієї країни запроваджувати санкції!!!
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27.07.2025 17:46 Ответить
Нє, ну ми розуміємо, що срака Вучича не тільки для срання, але кацапи хай обмежаться поки чавунними батареями. Підфартить, то дадуть у якогось ОУрбана смоктонути
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27.07.2025 18:15 Ответить
Яка потужна новина, я трохи з крісла не впав
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27.07.2025 18:26 Ответить
Як він на двох стільцях сидить !
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27.07.2025 18:37 Ответить
Тому що на одному не може задниця болить, тяжко бути одночасно геєм та підорасом
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27.07.2025 18:50 Ответить
Ось що значить своєчасно проплачувати. ЄС хай Сербії платить, а вучич на зарплаті у ху...ла
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27.07.2025 18:48 Ответить
 
 