Сербия не будет вводить санкции против РФ, - Вучич

Сербия не намерена вводить санкции против России.

Об этом сказал сербский президент Александр Вучич, пишет Dnevnik, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы свою политику ведем на основе принципов, а не в зависимости от того, что нам нравится или выгодно в определенный момент. Мы продолжим вести принципиальную политику, которую не любят ни на Западе, ни на Востоке, но которую поддерживают граждане Сербии... Должен всех вместе разочаровать: Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации", - сказал Вучич.

Он также напомнил, что с 31 июля Сербия не экспортирует оружия, добавив, что сейчас это затрудняет работу оборонных предприятий и выплату зарплат работникам.

"Мы не позволим крупным игрокам использовать нас в своих играх. Наша политика остается такой - санкций не будет", - добавил президент Сербии.

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